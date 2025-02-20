İstanbul'da görülen pembe bulutların sırrı çözüldü - Son Dakika
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Yaşam

İstanbul'da görülen pembe bulutların sırrı çözüldü

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İstanbul'da gece saatlerinde Kağıthane ve çevre ilçelerde gökyüzünde görülen pembe bulutlar heyecana neden oldu. Bu görüntülerin ise Galatasaray stadındaki çalışmalardan kaynaklanan ışık yansıması ile ortaya çıktığı öğrenildi.

20.02.2025 07:20  Güncelleme: 07:34
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İstanbul'da Kağıthane ve çevre ilçelerde gece saatlerinde gökyüzünde pembe bulutlar görüldü. Kar yağışı sonrası gökyüzünde ortaya çıktığı iddia edilen pembe bulutlar, vatandaşlar arasında heyecana yol açtı.

SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNE OTURDU

Kar yağışı sonrası oluşan pembe bulut kümesigörüntüleri sosyal medyadan sıkça paylaşıldı. Heyecan ve merak uyandıran pembe bulutların nasıl oluştuğu sorusu sosyal medyanın gündemindeydi.

ÇİM ISITMA ÇALIŞMALARINDA KAYNAKLI

Ancak olayın herhangi bir doğa olayı olmadığı, Galatasaray-AZ Alkmaar maçı öncesi Galatasaray stadındaki çim ısıtma çalışmalarından kaynaklı bulutlara vuran ışık olduğu öğrenildi.

İstanbul'da görülen pembe bulutların sırrı çözüldü

MAÇ SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile AZ Alkmaar arasında oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş karşılaşması 20 Şubat Perşembe günü (bugün) saat 20.45'te RAMS Park'ta oynanacak. Hollanda'da oynanan ilk maçı AZ Alkmaar 4-1 kazanmıştı.

İstanbul'da görülen pembe bulutların sırrı çözüldü
İstanbul'da görülen pembe bulutların sırrı çözüldü
İstanbul\'da görülen pembe bulutların sırrı çözüldü

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Son Dakika Yaşam İstanbul'da görülen pembe bulutların sırrı çözüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Oooo:
    Derbide rakibe pembe giydirecem diyor 37 23 Yanıtla
  • serhat ali:
    yeryuzunde kirletmedikleri yer kalmadi. simdi gòkyüzünde sıra 24 19 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    Mor ile Pembe zaten GS rengi 19 11 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    OĞLUM İYİ OKU.. GALATASARAY SIKINTI DEĞİL İSTANBULUN GÖKLERİNİ AYDINLATAN BİR IŞIK. Bazı çapsız yorumcuları sııkabilir...uzak durun SIKMASIN!! 16 12 Yanıtla
  • Ramazan Sözata:
    Televole ACUN ve Ali Baba bence bu durumu TFF'YE şikayet etsin.. 8 16 Yanıtla
  • Fuzuli:
    pembe panter trosaray 13 6 Yanıtla
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