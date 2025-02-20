İstanbul\'da görülen pembe bulutların sırrı çözüldü

Yaşam

Herkes cuma gününe işaret ediyor! İstanbul Havalimanı\'ndan sefer karar

İstanbul'da Kağıthane ve çevre ilçelerde gece saatlerinde gökyüzünde pembe bulutlar görüldü. Kar yağışı sonrası gökyüzünde ortaya çıktığı iddia edilen pembe bulutlar, vatandaşlar arasında heyecana yol açtı.

SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNE OTURDU

Kar yağışı sonrası oluşan pembe bulut kümesigörüntüleri sosyal medyadan sıkça paylaşıldı. Heyecan ve merak uyandıran pembe bulutların nasıl oluştuğu sorusu sosyal medyanın gündemindeydi.

ÇİM ISITMA ÇALIŞMALARINDA KAYNAKLI

Ancak olayın herhangi bir doğa olayı olmadığı, Galatasaray-AZ Alkmaar maçı öncesi Galatasaray stadındaki çim ısıtma çalışmalarından kaynaklı bulutlara vuran ışık olduğu öğrenildi.

MAÇ SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile AZ Alkmaar arasında oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş karşılaşması 20 Şubat Perşembe günü (bugün) saat 20.45'te RAMS Park'ta oynanacak. Hollanda'da oynanan ilk maçı AZ Alkmaar 4-1 kazanmıştı.