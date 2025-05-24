İşte İstanbul'da nikah fiyatının en düşük ve en yüksek olduğu ilçeler - Son Dakika
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Yaşam

İşte İstanbul'da nikah fiyatının en düşük ve en yüksek olduğu ilçeler

İşte İstanbul\'da nikah fiyatının en düşük ve en yüksek olduğu ilçeler
24.05.2025 10:39
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İstanbul'da nikah fiyatları ilçelere göre önemli farklar gösteriyor. En ucuz nikah Esenler Belediyesi'nde bin 10 lira, en pahalı nikah ise Kadıköy Belediyesi'nde 8 bin 710 lira. Nikah memuru düğün salonuna geldiğinde fiyat iki katına çıkıyor.

İstanbul'da nikah fiyatları ilçelere göre değişkenlik gösteriyor. 'Hafta içi' ve 'hafta sonu' olarak değişkenlik gösteren fiyatlar, nikah memuru düğün salonuna davet edildiğinde ikiye katlanıyor. 8 bin 710 lira ile en pahalı nikah Kadıköy Belediyesi'nde en ucuzu ise bin 10 lira olarak Esenler Belediyesi'nde kıyılıyor. Yine Kadıköy'de nikah memuru düğün salonuna gelip nikahı kıyarsa 16 bin 210 lira talep ediliyor. Oturmadığı ilçede nikah kıydırmak isteyenler ise ekstra ücret ödüyor.

Yaz ayının gelmesiyle nikah sezonu açıldı. İstanbul'un farklı ilçelerinde nikah fiyatları değişkenlik gösteriyor. İstanbul'daki 10 belediyenin nikah fiyatları derlendi. Hafta sonu en ucuz nikah bin 10 lira ile Esenler Belediyesi'nde kıyılırken en pahalı nikah 8 bin 710 lira ile Kadıköy Belediyesi'nde kıyılıyor. Hafta içi ise en ucuz bin 10 lira ile yine Esenler Belediyesi olurken en pahalı 5 bin 710 lira ile Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi oldu. Birçok belediye nikah için başvuruyu 6 ay kala alıyor. İstenen belgeler, ilgili birim aranarak ya da internet sitesinden ulaşılabiliyor.

KADIKÖY BELEDİYESİ EVLENDİRME DAİRESİ

Hafta içi 5 bin 710, hafta sonu ise 8 bin 710 lira. Nikahı düğünü gerçekleştirdiğiniz yerde kıydırmak istiyorsanız da 16 bin 210 lira ödemeniz gerekiyor. Başvuruda nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi 5 adet vesikalık fotoğraf ve sağlık raporu talep ediliyor.

ESENLER BELEDİYESİ EVLENDİRME DAİRESİ

Hafta içi bin 10, hafta sonu ise bin 10 lira. Nikah işlemleri için gerekli evraklar nüfus cüzdanlarının aslı, sağlık raporu ve 3- 4'er adet vesikalık fotoğraf gerekiyor.

ATAŞEHİR BELEDİYESİ EVLENDİRME DAİRESİ

Hafta içi 2 bin 462, hafta sonu ise 6 bin 602 lira. Eğer başka ilçede oturuyorsanız 6 bin 62 lira, Anadolu Yakası'nda ise 6 bin 782 lira ödemeniz gerekiyor. Müracaat için ise aile hekiminden sağlık raporu, nüfus cüzdanı fotoğrafları ve 5 adet vesikalık fotoğraf gerekiyor.

BEYOĞLU BELEDİYESİ EVLENDİRME DAİRESİ

Hafta içi 2 bin 510, hafta sonu ise 3 bin 510 lira. Nikah memuru düğün salonunuza gelsin istiyorsanız 6 bin 10 lira gibi bir ücret isteniyor. Müracaat için aile hekiminden sağlık raporu, nüfus cüzdanlarının asılları ve fotokopileri ve 3 er adet son 6 ayda çekilmiş vesikalık fotoğraf gerekiyor.

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ EVLENDİRME DAİRESİ

Hafta içi 4 bin + bin 10 lira cüzdan bedeli, hafta sonu ise 5 bin+ bin 10 lira cüzdan bedeli. Başvuru için 5 adet renkli vesikalık fotoğraf, aile hekiminden veya sağlık kuruluşundan çiften evlenmelerine mani bir durumun olmadığını gösterir sağlık raporu ve çiftlerin son medeni hali işlenmiş güncel kimlikleri gerekiyor.

BAĞCILAR BELEDİYESİ EVLENDİRME DAİRESİ

Hafta içi bin 500, hafta sonu ise 2 bin 100 lira. Hafta sonu ilçe dışı 3 bin lirayken hafta içi bu fiyat bin 500'ü buluyor. Nüfus cüzdanı, sağlık raporu ve 4 adet vesikalık fotoğraf ile başvuru yapılabiliyor.

ESENYURT BELEDİYESİ EVLENDİRME DAİRESİ

Hafta içi 2 bin 10, hafta sonu ise 3 bin 360 lira. Nikah işlemleri için gerekli evraklar ise limlik asılları ve fotokopileri, aile hekiminden onaylı evlendirme yönetmeliğine uygun sağlık raporları ve 5'er adet vesikalık fotoğraftan oluşuyor.

SULTANGAZİ BELEDİYESİ EVLENDİRME DAİRESİ

Hafta içi 2 bin 10, hafta sonu ise 3 bin 510 lira. Müracaat için nüfus cüzdanlarının asılları, 3'er adet vesikalık fotoğraf ve sağlık raporu gerekiyor.

ŞİŞLİ BELEDİYESİ EVLENDİRME DAİRESİ

Hafta içi 3 bin 510, hafta sonu ise 5 bin 510 lira. Başvuru için nüfus cüzdanlarının aslı ve fotokopisi, 6'şar adet son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf ve sağlık raporu gerekiyor.

SANCAKTEPE BELEDİYESİ EVLENDİRME DAİRESİ

Hafta içi 2 bin 500, hafta sonu ise 5000 lira. Başvuru için ise sağlık raporu, 4 adet vesikalık fotoğraf ve nüfus cüzdanı gerekiyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam İşte İstanbul'da nikah fiyatının en düşük ve en yüksek olduğu ilçeler - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Murat denizli:
    hepsinin standart olması lazım sacma... 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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