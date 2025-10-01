İzmir'de Su Kesintileri Uzatıldı - Son Dakika
İzmir'de Su Kesintileri Uzatıldı

01.10.2025 11:03
Kuraklık nedeniyle İzmir'de dönüşümlü su kesintileri 15 Ekim'e kadar devam edecek.

İzmir'de iki günde bir uygulanan planlı ve dönüşümlü su kesintilerinde tarih uzatıldı. Yeni tarih, 15 Ekim olarak belirlendi.

13 İLÇEDE UYGULANIYOR

Kesintiler Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Menemen, Gaziemir, Bornova, Buca, Karabağlar, Balçova, Konak, Narlıdere, Güzelbahçe ve Menderes olmak üzere 13 ilçede 2 günde 1 olarak uygulanmaya devam edecek.

İzmir Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından açıklanan yeni planlamaya göre; birinci bölge olan Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Menemen, Bornova, Gaziemir ve Menderes ilçesinde belirlenen mahallelerde 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 Ekim'de, ikinci bölge olan Karabağlar, Konak, Bornova, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Buca ve Gaziemir ilçesinde belirlenen mahallelerde 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 Ekim'de saat 23.00 ile 05.00 arasında planlı ve dönüşümlü su kesintileri uygulanacak.

Kaynak: DHA

