İzmir'de tehlike giderek büyüyor! Kritik tarih 16 Kasım - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

İzmir'de tehlike giderek büyüyor! Kritik tarih 16 Kasım

İzmir\'de tehlike giderek büyüyor! Kritik tarih 16 Kasım
12.09.2025 13:00  Güncelleme: 14:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de yaşanan kuraklık, kentin içme suyu kaynaklarını kritik seviyeye getirdi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden (MSKÜ) Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, İzmir'in su kullanım oranlarına bağlı olarak 16 Kasım'da sıfır suya erişeceğini belirtip, yer altı su tablasındaki azalmanın önlenmesi gerektiğini söyledi.

İzmir'de kuraklık ve yağış azlığından dolayı barajlardaki su seviyesi her geçen gün daha da azalıyor. MSKÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, yaşanan bu kuraklıkla ilgili değerlendirmede bulundu.

16 KASIM'A KADAR SU TAMAMEN BİTECEK

İzmir'in suyu için geri sayıma başlandığını belirten Doç. Dr. Özçelik, "İzmir sıfır suya adım adım yaklaşıyor. Bir yandan su kesintileri devam ederken diğer taraftan barajlardaki su miktarı azalmayı sürdürüyor. Kesintiden sonraki dönemde barajlardaki su kullanım oranlarını dikkate alarak yaptığımız analizlerde İzmir'in 16 Kasım 2025 tarihinde sıfır suya erişeceğini öngörüyoruz. Barajlardaki su miktarı birbirleriyle ilişkili olduğundan, yer altı su kullanımından ve su kesintilerinden doğrudan etkilendiği için bu tarihin 15 Ekim ila 19 Aralık arasında değişken bir yapıya sahip olduğunu hatırlatmak isterim. Barajlarımızda şu an için 16,1 milyon metreküp civarında bir su bulunmakta. Kesintilerin hemen sonrasında su kullanımı 490 bin metreküp civarına kadar erişmişken kesintiler akabinde 160 bin metreküp civarına kadar düşmüş durumda. Bu durum bize yer altı sularının ne kadar etkin ve efektif olması gerektiğini hatırlatıyor" diye konuştu.

İzmir'de tehlike giderek büyüyor! Kritik tarih 16 Kasım

"SU TABLASINDAKİ AZALMAYI ÖNLEMEMİZ GEREKİYOR"

İzmir'de günlük 500 bin metreküp civarına kadar su kullanımı söz konusu olduğuna dikkati çeken Doç. Dr. Özçelik, "Bu yer altı suyunun 3'te 2'lik kısmı Manisa'dan geliyor. Önümüzdeki dönemlerde kuraklık etkilerinin sürmesi, yağışlarda azalma meydana gelmesi yer altı sularındaki azalmayı da beraberinde getirecek. Dolayısıyla bizim yer altı sularının aşırı kullanımını önlememiz ve fazla çekilmekten kaynaklı olarak yeraltı su tablasındaki azalmayı önlememiz gerekiyor" dedi.

İzmir'de tehlike giderek büyüyor! Kritik tarih 16 Kasım
Kaynak: DHA

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Hava Durumu, Sağlık, Tarım, Çevre, Yaşam, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Yaşam İzmir'de tehlike giderek büyüyor! Kritik tarih 16 Kasım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Andre Onana uçaktan iner inmez Fenerbahçe maçı için mesajı verdi Andre Onana uçaktan iner inmez Fenerbahçe maçı için mesajı verdi
İş görüşmesinde ölümden döndü Heimlich manevrası hayatını kurtardı İş görüşmesinde ölümden döndü! Heimlich manevrası hayatını kurtardı
Fenerbahçe, Tedesco’ya imza attırıyor Fenerbahçe, Tedesco'ya imza attırıyor
Faizsiz ev ve araç alımında yeni dönem: Bakan Kurum detayları açıkladı Faizsiz ev ve araç alımında yeni dönem: Bakan Kurum detayları açıkladı
Uyarıya kulak asmadılar, dakikalar sonra kaza yaptılar Uyarıya kulak asmadılar, dakikalar sonra kaza yaptılar
Grok’un X hesabına erişim engeli getirildi Grok'un X hesabına erişim engeli getirildi
Hamas: İsrail’in Doha saldırısının ardından taleplerimizde değişiklik yok Hamas: İsrail'in Doha saldırısının ardından taleplerimizde değişiklik yok
Can Holding’e yönelik soruşturmada gözaltı kararı verilen 10 şüpheliden 4’ü yakalandı Can Holding'e yönelik soruşturmada gözaltı kararı verilen 10 şüpheliden 4'ü yakalandı
CHP’li delegeden gündemi sarsacak iddia: 1500 dolar karşılığı Özgür Özel’e oy attım CHP'li delegeden gündemi sarsacak iddia: 1500 dolar karşılığı Özgür Özel'e oy attım
Kenan Yıldız, Serie A’da ağustos ayının futbolcusu seçildi Kenan Yıldız, Serie A'da ağustos ayının futbolcusu seçildi

14:36
Taraftarın beklediği haber Tedesco, Mourinho’nun dayattığı sisteme dur dedi
Taraftarın beklediği haber! Tedesco, Mourinho'nun dayattığı sisteme dur dedi
14:12
Bu yıldızlar bedava İşte bonservisi elinde olan oyuncular
Bu yıldızlar bedava! İşte bonservisi elinde olan oyuncular
14:08
Bir ilimizi karıştıran gizemli helikopter: Vatandaş kayda alınca gerginlik çıktı
Bir ilimizi karıştıran gizemli helikopter: Vatandaş kayda alınca gerginlik çıktı
13:40
Can Holding’in Tekfen’deki hisselerine el konuldu
Can Holding'in Tekfen'deki hisselerine el konuldu
13:27
Avrupa Ligi tam 10 bin kez simüle edildi İşte Fenerbahçe’nin kazanma ihtimali
Avrupa Ligi tam 10 bin kez simüle edildi! İşte Fenerbahçe'nin kazanma ihtimali
13:14
Kremlin: Ukrayna-Rusya barış müzakereleri durduruldu
Kremlin: Ukrayna-Rusya barış müzakereleri durduruldu
13:08
Fatih Terim’den milli takım sürprizi
Fatih Terim'den milli takım sürprizi
12:47
Sahte diploma davası başladı Hakim sordu, İmamoğlu aylık gelirini açıkladı
Sahte diploma davası başladı! Hakim sordu, İmamoğlu aylık gelirini açıkladı
11:59
Manavgat Belediye’sinin deposundan servet çıktı 3 kilo külçe altın, 500 bin euro...
Manavgat Belediye'sinin deposundan servet çıktı! 3 kilo külçe altın, 500 bin euro...
11:21
Galatasaray, 15 yaşındaki genç golcüyü transfer etti
Galatasaray, 15 yaşındaki genç golcüyü transfer etti
11:18
İsrailli emekli albaydan Türkiye’ye küstah tehdit: İstanbul veya Ankara hedef olabilir
İsrailli emekli albaydan Türkiye'ye küstah tehdit: İstanbul veya Ankara hedef olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2025 14:46:48. #7.13#
SON DAKİKA: İzmir'de tehlike giderek büyüyor! Kritik tarih 16 Kasım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.