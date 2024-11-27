İzmirli Koleksiyonerin 15 Yıllık Oyuncak Yolculuğu

Yaşam

İZMİR'de Cihan Erdoğan (39), 15 yıl önce bitpazarında rastladığı, çocukluğunda en sevdiği oyuncaklardan olan teneke polis arabasıyla başladığı koleksiyonculukta şimdi 4 bini aşkın oyuncağın sahibi oldu. Erdoğan, evin bir odasını ayırdığı oyuncak koleksiyonunu, şu an 5 yaşında olan oğluna miras olarak bırakmayı düşündüğünü söyledi.

Buca ilçesinde yaşayan Cihan Erdoğan'ın 15 yıl önce bitpazarında, çocukluğunda en sevdiği oyuncaklardan olan teneke polis arabasına rastladı. Satın aldığı bu teneke polis aracıyla birlikte oyuncak tutkusunun başladığını belirten Erdoğan, 15 yıl içinde 4 bin parçadan fazla oyuncak biriktirdi. Erdoğan, koleksiyonundaki tutkuyla bağlandığı 1990 ve 2000 yılları arasında üretilen kağıt, metal, teneke, plastik gibi birçok farklı materyalden oyuncaklarına evinin bir odasını ayırdı.

KOLEKSİYONUN İLK PARÇASI; TENEKE POLİS ARABASI

Koleksiyonunun ilk parçasının 15 yıl önce gittiği bitpazarında gördüğü çocukluk yıllarında oynadığı teneke polis arabası olduğunu belirten Cihan Erdoğan, "Fiyatı da çok uygun olunca satın aldım. Bende nostaljik his uyandırdı. Bir hafta sonraki bitpazarını iple çekmeye başladım. İkinci bir oyuncağın peşine düştüm. Daha sonra, 'Farklı oyuncaklar bulabilir miyim' diye düşündüm. Merakım böyle başladı" dedi.

Bitpazarları, antika pazarları, depolar, eski oyuncakçılar, eski kırtasiyeler gibi çok çeşitli yerden oyuncak topladığını ifade eden Erdoğan, çöplerin yanında bulduğu oyuncakları da koleksiyonuna eklediğini söyledi. Erdoğan, "Yakın zamanda oğlunu parka çıkardığında, çöpün yanında yaklaşık 40 senelik 2 adet dönem oyuncağı gördüm. Sahibini bulup hikayesini öğrenmek istedim ama sahibi yoktu. Onları da alıp koleksiyonuma kattım" diye konuştu.

Koleksiyonculukta bir tema yapmanın önemli olduğuna dikkati çeken Cihan Erdoğan, kendisinin çok fazla tema yapmayıp, her türlü oyuncağı biriktirdiğini söyledi. 1900-2000 yılları arasında üretilen oyuncakları biriktirdiğine dikkati çeken Erdoğan şöyle devam etti: "1985 doğumluyum, 2000 yılı benim için çocukluktan çıkışı ifade ediyor. 2000 yılından sonraki oyuncakları almıyorum. Ancak, buna rağmen 2000 sonrası 5 oyuncağım var."

Koleksiyonun 4 bini aşkın parçadan oluştuğunu ifade eden Erdoğan, "Küçük arabalar, uzay araçları, yerli ve yabancı teneke oyuncaklar, bir döneme damga vurmuş kutu oyunları var. Bunun dışında, popüler kültüre mal olmuş, 1980'li 1990'lı yıllarda çizgi filmlere, dizilere konu olmuş maske, Power Rangers, Amerikan güreşçileri, Transformers oyuncakları var. Vahşi batı temalı oyuncak tabancalar, bakkaliye diye nitelendirdiğimiz maketler, uzay tabancaları var. Bir rafı tamamen çocukluğumun kahramanı olan He-Man'e, başka bir rafı da G. I. Joe oyuncaklarına ayırdım. Polisiye olarak hafiye, ajanlık oyuncakları, vahşi Batı teması olaraksa kovboylar, kızıl derililer, at arabalarını sayabilirim" dedi.

Koleksiyonunu 5 yaşındaki bir oğluna miras bırakmayı düşündüğünü belirten Erdoğan, "Oğlumun bu koleksiyonu benden devralmasını, saklayıp korumasını, benden sonraki kuşaklara onun da aracılığıyla aktarılmasını istiyorum" dedi.