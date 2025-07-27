İznik Gölü'nde Su Seviyesi Tehlikede - Son Dakika
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Yaşam

İznik Gölü'nde Su Seviyesi Tehlikede

İznik Gölü\'nde Su Seviyesi Tehlikede
27.07.2025 10:30
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Küresel ısınma ve bilinçsiz su kullanımı nedeniyle İznik Gölü'nde su seviyesi kritik düzeye düştü.

TÜRKİYE'nin 5'inci, Marmara Bölgesi'nin ise en büyüğü olan İznik Gölü de küresel ısınmadan nasibini aldı. Gölde yaşanan çekilmeyle birlikte 2015-2018 yılları arasında bölgede yolcu taşıyan deniz otobüsünün yanaştığı iskele, karada kaldı.

310 kilometrekarelik yüz ölçümüyle Türkiye'nin 5'inci büyük gölü olan İznik Gölü'ndeki su seviyesi, küresel ısınma ve kuraklık nedeniyle kritik düzeyin altına düştü. Uzunluğu 33, genişliği 12, çevresi ise 95 kilometre olan İznik Gölü'nün son yıllarda hem Orhangazi hem de İznik sahilinde bulunan iskeleler, suyun çekilmesiyle birlikte karada kaldı. Gölde 2015-2018 yılları arasında yolcu taşıyan, 155 yolcu kapasiteli 30 metre uzunluğa sahip Akşemseddin Deniz Otobüsü'nün Orhangazi sahilinde yanaştığı yolcu iskelesinin ayakları da sular çekilince gün yüzüne çıktı. 10 yıl önceki deniz otobüsünün iskeleye yanaştığı arşiv görüntüleriyle, bölgenin şu anki görüntüleri, küresel ısınma ve kuraklığın etkilerini bir kez daha gözler önüne serdi.

SANAYİ VE VAHŞİ SULAMA ETKİLİ

DSİ (Devlet Su İşleri) Bursa Bölge Müdürlüğü, su seviyesinin kritik seviyelerin altına düşmesi nedeniyle İznik Gölü'nde yaz sezonunda tarımsal sulamalara sınırlama getirdi. Orhangazi Ziraat Odası Başkanı Dinçer Dimrit, gölde suların çekilmesinde bölgedeki sanayi kuruluşlarının bilinçsizce su kullanmasının da etkili olduğunu söyledi. Dimrit, İznik Gölü'nde son yıllarda büyük çekilme yaşandığını belirterek, "Küresel ısınma ve kuraklık ne yazık ki Türkiye genelinde olduğu gibi İznik Gölü'nde de kendini hissettiriyor. Bunun yanı sıra İznik Gölü'nden bölgedeki sanayi kuruluşlarına çekilen sular ve bilinçsiz sulama da İznik Gölü'nde büyük çekilmeye neden oldu" dedi.

Göl kenarına park ettiği karavanında kalan Cemil Gündüz Kolçak, kuraklığı somut bir şekilde hissettiklerini ifade etti. Kolçak, suyun her yıl 6 metre çekildiğini söyledi.

İlçede yaşayan Şefik Çelik ise "Göldeki çekilme yağışların olmamasından kaynaklanıyor. Yağışlar olsa, gölün seviyesi yeniden yükselir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam İznik Gölü'nde Su Seviyesi Tehlikede - Son Dakika

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