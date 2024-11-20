Kadıköy Belediyesi\'nde sendika genel merkezinin \'korsan\' imzasına, şube yönetimi istifa ile yanıt verdi

Yaşam

Kadıköy Belediyesi'nde DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası'na üye işçilerin, TİS görüşmelerinin tıkanması üzerine başlattıkları grev yalnızca 1 dakika sürmüş; işçiler, belediyeye grev pankartı asılmasından yalnızca 1 dakika sonra, işveren temsilcisi Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası'nın (SODEMSEN) ile sendika arasında anlaşmaya varıldığını öğrenmişti.

TOPLU İSTİFA

Sendika genel merkezinin söz konusu hamlesine tepki gösteren Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 1 No'lu Şube yönetimi, istifa etti.

Yönetim Kurulu, Kadıköy Belediyesi toplu sözleşme sürecinde sendikalarının genel merkezinin kendi inisiyatiflerini ve işçinin iradesini çiğneyerek ve işçilerin taleplerini görmezden gelerek toplu sözleşmeye imza atmasını gerekçe gösterdi. Yönetim Kurulu, belediye işçilerini daha da dar boğaza sokan hesapların parçası olmayı reddettiklerini ve işverenle işbirliğini başka bir aşamaya çıkaran Genel-İş Genel Merkezi'ni de istifaya çağırdı.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

18 Kasım akşamı toplu iş sözleşmesi müzakere masasının çözümsüz kalması nedeniyle çıktığımız grev, sadece ve sadece bir dakika sonra Genel-İş Genel Merkezi'nin haksız bir şekilde sonlandırmasıyla işverenin attığı mesaj ile son buldu. İstanbul'da ve İzmir'de birçok seçilmiş Genel-İş şubesi maalesef benzer bir kaderi yaşadı. İşçinin iradesini temsil eden ve çıkarlarını gözeten şube yönetiminin iradesi, dolayısıyla işçi, son bir ayda, defalarca olduğu gibi, Kadıköy'de de yok sayıldı. Haklarımızı koruyabilmek, haklarımızı alabilmek için hazırladığımız özgür toplu sözleşme bir kez daha işveren ve sendika tarafından çerçeve bir sözleşmeyle sefalet ücretlerine indirgendi.

Bu sorunlu işbirliği ve bu yaklaşım ne bir siyasi partiye ne de bir sendikaya yakışır niteliktedir. Biz belediye işçilerini daha da dar boğaza sokan hesapların parçası olmayı reddediyor ve işverenle işbirliğini son dönemde başka bir aşamaya çıkartan Genel-İş Genel Merkezi'ni istifaya davet ediyoruz.

O koltuklarda oturup işçinin iradesini yok sayan bir sendikanın şubesi olmak bizim için anlamını yitirmiştir. Biz Anadolu Yakası 1 No'lu Şube Yönetim Kurulu olarak istifa ediyoruz. İşçinin hakkı olanı alması, insanca yaşam ve çalışma koşullarına kavuşması için mücadele etmeye devam edeceğiz. İşçi düşmanlığı, emek düşmanlığı yapan her kim olursa olsun, yanında değil karşısında olmaya devam edeceğimizi tüm kamuoyuna duyuruyoruz.