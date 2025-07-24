Kocasına para karşılığı yemek yapan kadın: Dışarıya vereceği parayı bana versin - Son Dakika
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Yaşam

Kocasına para karşılığı yemek yapan kadın: Dışarıya vereceği parayı bana versin

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Kocasına para karşılığı yemek yapan kadın: Dışarıya vereceği parayı bana versin
24.07.2025 11:41
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Kocasına para karşılığı yemek yapan kadın: Dışarıya vereceği parayı bana versin
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İngiltere'de yaşayan ev hanımı Ray, kocasına hazırladığı ev yapımı öğle yemeği için ondan 10 sterlin ücret alıyor. Ray, bu durumu TikTok'ta paylaştı ve video 200 binden fazla izlendi. Gelen yorumlar ikiye bölündü. Bazıları Ray'in emeğinin karşılığını almasını normal bulurken, bazıları aşkı ticarete döktüğünü savundu. Ancak bazıları da eşinin dışarıdan daha iyi ve sağlıklı yemek yediğini, bu yüzden para almasının adil olduğunu düşünüyor.

Evli çiftlerin çoğunda, özellikle kadın ev hanımıysa, yemek yapmak sıradan bir görev gibi görülür. Ancak İngiltere'de yaşayan "Ray" isimli iki çocuk annesi bir kadın, bu durumu değiştirdi. Ray, kocasına her gün hazırladığı ev yapımı öğle yemeği için ondan 10 sterlin ücret alıyor.

Ray, "Dışarıda yemek almak için bu parayı verebiliyorsa, bana da verebilir. Sonuçta ben de zaman ve emek harcıyorum" diyor. TikTok'ta bir video paylaşan Ray, kocası için salata hazırlarken bu konuyu anlattı. Video kısa sürede 200 binden fazla izlendi.

Gelen yorumlar ise ikiye bölündü. Bazı kullanıcılar Ray'i haklı bulup emeğinin karşılığını almasının normal olduğunu söylerken, bazıları da aşkı ticarete döktüğünü savundu. Bir kullanıcı, "Eşini gerçekten sevseydin, ondan yemek için para almazdın" dedi. Başka biri ise, "Ev yemeğinin amacı tasarruf etmek. Para alıyorsan bu anlamını kaybediyor" yorumunu yaptı.

Ancak destekleyenler de vardı. Bazı kullanıcılar, "Gayet mantıklı. Sonuçta dışarıdan daha iyi ve sağlıklı yemek yiyor. Üstelik eşi de kazanıyor" diye yazdı. Bir başkası ise, "Zamanını ve malzemelerini harcıyor, emeğinin karşılığını alması adil" dedi.

Bu tartışmalar devam ederken, ABD'de yaşayan 19 yaşındaki Savannah Stone isimli genç kadın da gündeme geldi. Geleneksel ev hanımı yaşam tarzını benimseyen Savannah, TikTok ve Instagram'da ev hayatıyla ilgili içerikler paylaşıyor.

Savannah, evlenmeden önce ev hanımı olmaya karar verdiğini, eşine ve gelecekteki çocuklarına tam zamanlı olarak bakmak istediğini söylüyor. Ayrıca modern feminizmin aile yapısını bozduğunu savunarak "nükleer aile modelini yeniden canlandırmak" istediğini dile getiriyor.

Kocasına para karşılığı yemek yapan kadın: Dışarıya vereceği parayı bana versin
Kocasına para karşılığı yemek yapan kadın: Dışarıya vereceği parayı bana versin
Kocasına para karşılığı yemek yapan kadın: Dışarıya vereceği parayı bana versin

Kültür Sanat, İngiltere, 3-sayfa, Eğitim, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Kocasına para karşılığı yemek yapan kadın: Dışarıya vereceği parayı bana versin - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • salihb:
    Kendi yedikleri ,giydikleri,barınması vs vs . onlar hacı baba tekkesinden sanırım. 2 0 Yanıtla
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