Küçük Ressam Zeynep Reyyan Gören'den ilk sergi - Son Dakika
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Yaşam

Küçük Ressam Zeynep Reyyan Gören'den ilk sergi

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İstanbul'da yaşayan 12 yaşındaki Zeynep Reyyan Gören, resim yeteneğiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Küçük yaşlardan itibaren çizimlere ilgi duyan Reyyan, şimdi hem ilk kişisel sergisini açmanın hem de "Altın İnsan" ödül törenine davet edilmenin gururunu yaşıyor.

18.05.2025 12:00
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5 yaşından bu yana defterler dolusu resimler çizen Zeynep Reyyan Gören, bu tutkusunu annesinin arkadaşı sayesinde sergi ortamına taşıdı. "Annemin bir arkadaşı sergi açacağını söyledi. Ben de kendi resimlerimi sergilemek istedim. Çok mutluyum. Orada biraz heyecanlıydım, biraz stres oluyordum ama yine de güzel geçti." diyen Reyyan, şu an toplam beş çalışmasını sergiliyor.

Küçük Ressam Zeynep Reyyan Gören'den ilk sergi

KÜÇÜK RESSAMIN SANAT YOLCULUĞU

Sanat yolculuğunun detaylarını da anlatan genç ressam, "Resim yapmaya bilgisayar ve tabletle başladım. Pandemi döneminde çizimlere ağırlık verdim. Sonra arkadaşlarım ve öğretmenlerim renkleri iyi kullandığımı söyleyince tuvallerime çizmeye başladım." diyerek gelişim sürecini paylaştı.

Küçük Ressam Zeynep Reyyan Gören'den ilk sergi

EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ ANNESİ

Genç sanatçının en büyük destekçisi ise annesi Sümeyra Teymur. Kızının sergideki başarısından dolayı gurur duyduğunu belirten anne Teymur, "Neye ilgisi varsa onu yapsın istiyorum. Onu mutlu eden işin peşinden gitmesini arzu ediyorum. Çok güzel işler çıkardı. Allah yolunu açık etsin," sözleriyle duygularını dile getirdi.

Küçük Ressam Zeynep Reyyan Gören'den ilk sergi

"TUVALLE TANIŞTIKTAN SONRA BAMBAŞKA ESERLER ORTAYA ÇIKARDI"

Kızının resme olan ilgisinin pandemi döneminde başladığını anlatan anne, "Tabletle çizim yapıyordu. Öğretmenleri ve arkadaşları yeteneğini fark edince daha çok heveslendi. Tuvalle tanıştıktan sonra bambaşka eserler ortaya çıkardı," dedi.

Küçük Ressam Zeynep Reyyan Gören\'den ilk sergi

Kültür Sanat, İstanbul, Ressam, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Küçük Ressam Zeynep Reyyan Gören'den ilk sergi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Küçük Ressam Zeynep Reyyan Gören'den ilk sergi - Son Dakika
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