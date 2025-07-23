Meteoroloji Mühendisleri Odası 2. Başkanı Ahmet Köse: İstanbul\'da sıcaklık 56 derece hissedilecek

Meteoroloji Mühendisleri Odası İkinci Başkanı Ahmet Köse, Haberler.com'da sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Türkiye'yi etkisi altına alan Afrika kökenli sıcak hava dalgasına dikkat çeken Köse, İstanbul'da nemle birlikte hissedilen sıcaklığın 56 dereceye çıktığını söyledi. Köse, özellikle 10.00-17.00 saatleri arasında dışarı çıkılmaması gerektiğini vurguladı.

"AFRİKA KÖKENLİ SICAK HAVA DALGASI ETKİLİ"

"Türkiye, Afrika'dan gelen sıcak hava dalgasının etkisi altında. Bu dalganın Balkanlar üzerinden geldiğini belirten Köse, Marmara, Ege ve İç Anadolu'da etkisini artırarak devam ettirdiğini söyledi. Doğu ve Güneydoğu ise klasik yaz sıcaklıklarının yanı sıra yeni rekorlara doğru gidiyor. Sıcaklıklar mevsim normallerinin 8-12 derece üzerinde seyrediyor." Dedi

"İSTANBUL GÖLGEDE 38, GÜNEŞTE 56 DERECE"

Köse, "İstanbul'da bugün gölgede 38 derece sıcaklık bekleniyor. Ancak nemin %60 olması nedeniyle hissedilen sıcaklık 56 dereceyi buluyor. Bu, çok tehlikeli sıcaklık seviyesidir. Güneş çarpması, termal şok, bilinç kaybı yaşanabilir" uyarısında bulundu.

"ISINAN ASFALT, 60 DERECEYİ AŞIYOR"

Köse, şehirlerin asfalt ve betonla kaplı olmasının da etkileri artırdığını vurguladı. "Şu an İstanbul'da asfalt sıcaklığı 60, beton sıcaklığı ise 62-63 dereceye kadar çıkıyor. Bu nedenle hissedilen sıcaklık Şanlıurfa'daki 47-48 dereceyi bile geçiyor" dedi.

10.00-17.00 SAATLERİ ARASINDA DIŞARI ÇIKMAYIN

Ahmet Köse, özellikle 10.00 ile 17.00 saatleri arasında dışarı çıkılmaması gerektiğini söyledi. "Bu saatlerde 15 dakikadan fazla güneş altında kalmak ciddi sağlık riski doğurur. Bu dönemlerde yaşlılar, çocuklar, kronik hastalığı olanlar ve hamileler özellikle dikkatli olmalı" diye uyardı.