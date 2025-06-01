Bu yıl 72'ncisi düzenlenen Miss World 2025 Güzellik Yarışması'nın finali, 31 Mayıs'ta Hindistan'ın Haydarabad kentindeki gerçekleşti. Ülkemizi İdil Bilgen'in temsil ettiği yarışmanın kazananı belli oldu.
Miss World 2025 tacının sahibi, 21 yaşındaki Tayland güzeli Opal Suchata Chuangsri oldu. Chuangsri, ayrıca Miss World yarışmasını kazanan Taylandlı ilk kadın oldu.
İkinci Etiyopya'dan Hasset Dereje Admassu olurken; üçüncü ise Polonya'yı temsil eden Maja Klajda oldu.
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu 24 yaşındaki İdil Bilgen ise çeyrek finale kalarak Miss World 2025'in "En İyi 40" listesinde yer aldı.
20 Eylül 2003 doğumlu olan Opal, Tayland'ın Phuket şehrinde otelci bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi. Eğitimine Bangkok'taki Triam Udom Suksa Okulu'nda devam eden Opal, burada Çince üzerine yoğunlaştı.
Şu anda Thammasat Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler bölümünde Siyaset Bilimi eğitimi alıyor. Tayca, İngilizce ve Çince olmak üzere üç dili akıcı şekilde konuşabiliyor. Opal Suchata Chuangsri, Miss Universe 2024'te üçüncü olmuştu.
Son Dakika › Yaşam › Miss World 2025 birincisi belli oldu! İşte dünyanın en güzel kadını - Son Dakika
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