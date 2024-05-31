Motosiklet Tamircisi Yavru Kargayı Sahiplendi - Son Dakika
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Yaşam

Motosiklet Tamircisi Yavru Kargayı Sahiplendi

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Serik'te motosiklet tamircisi Murat Akbulut, uçamaz halde bulduğu yavru kargayı sahiplendi. Akbulut, 'Kargo' adını verdiği kargayı iş yerinde besleyerek uçabilecek hale gelene kadar bakacağını söyledi.

31.05.2024 15:06
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ANTALYA'nın Serik ilçesinde motosiklet tamircisi Murat Akbulut (59), uçamaz halde bulduğu yavru kargayı sahiplendi. İş yerine götürdüğü kuşa 'Kargo' adını veren Akbulut, eliyle beslediği kargaya uçabilecek hale gelene kadar bakacağını söyledi.

Serik'te motosiklet tamircisi Murat Akbulut, 27 Mayıs'ta sabah saatlerinde evinin balkonunda yavru karga buldu. Uçamaz durumdaki kargayı bırakmak istemeyen Akbulut, motosiklet tamirhanesine getirip, beslemeye başladı. 'Kargo' adını verdiği yavru kargayı sahiplenen Akbulut, hayvan için iş yerinin önüne varil ve dubalardan oluşan şemsiye ve gölgelikli yer hazırladı.

'HİÇBİR YERE GİTMİYOR'

Uçabilecek duruma gelene kadar kargayı besleyeceğini söyleyen Murat Akbulut, tavuk ve karpuz gibi yiyecekler verdiğini anlattı. Esnafın da maskotu haline gelen kargayı görenlerin sevip, fotoğraf çektirdiğini aktaran Akbulut, "Bir sabah evin balkonunda ses duydum, baktım yavru karga. Uçamıyordu. Orada bıraksam, kediler yiyecekti. İş yerime getirdim. Burada hazırladığım yerde özgürce duruyor. Hiçbir yere gitmiyor. Ellerimle besliyorum. Uçmaya başlayınca ya kendisi uçup gidecek ya da doğal ortamına salacağım. Sürekli burada bekliyor. Hiçbir yere gitmiyor. Besliyoruz. Şu an gayet sağlıklı ve akıllı. Kendisine 'Kargo' adını verdik. Cinsi karga, ismi Kargo" dedi.

Motosiklet Tamircisi Yavru Kargayı Sahiplendi
Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Motosiklet Tamircisi Yavru Kargayı Sahiplendi - Son Dakika

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