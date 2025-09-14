Muhtarın aradığı içme suyu, 291 metrede termal su olarak çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Muhtarın aradığı içme suyu, 291 metrede termal su olarak çıktı

Muhtarın aradığı içme suyu, 291 metrede termal su olarak çıktı
14.09.2025 15:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da yıllardır susuzluk çeken Sabanca köyünün muhtarı, ekiplerle köyü için su ararken 291 metrede termal suya ulaştı. Muhtar "Saat gece 1 buçukta telefon ettiler. Çok büyük bir su bulduk diye. Gururlandım, sevindim, çok mutlu oldum. Hazinenin üzerinde olduğumuzu bilmiyorduk" dedi.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde bulunan ve yıllardır susuzluk çeken Sabanca köyünde, yapılan su arama çalışmaları sonucu içme suyunun yanı sıra termal suya da ulaşıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmasıyla 291 metreden termal su çıkarken, aynı zamanda 2 sıcak 2 soğuk su olmak üzere 4 damara ulaşıldı. Su içinde bulunup da susuzluk çeken köyün muhtarı Faik Can süreci anlattı.

"DENEMELERDE TERMAL SU OLDUĞUNU ÖĞRENDİK"

Yapılan çalışma sonucu 291 metrede termal su çıktığını belirten Can, "Saat gece 1 buçukta telefon ettiler. Çok büyük bir su bulduk diye. Gururlandım, sevindim, çok mutlu oldum. Çünkü yıllardır mahallemizde susuzluk sıkıntısı var. İnşallah ileriye dönük mahallemizde güzel şeyler olacağına inanıyoruz. Denemelerde termal su olduğunu öğrendik daha sonra. Bu da ayrı bir sevinç. Aslında bizim mahallemiz su içinde susuzluk çekiyormuş. Hazinenin üzerinde olduğumuzu bilmiyorduk. Şu anda yaklaşık 40 derece veriyor ama 4 damar su var burada. 2 damarın soğuk olduğu söyleniyor. 2 soğuk suyu kesersek belki de 50 dereceye çıkabilir. Belki mahallemizde termal suyla seracılık falan yapılabilir. Her türlü bu suyun değerlendirileceğini tahmin ediyorum devlet büyüklerimiz destek verirlerse" dedi.

Muhtarın aradığı içme suyu, 291 metrede termal su olarak çıktı

"GENÇLERİ KÖYDE TUTAMIYORUZ"

Şu an suların su tankerleriyle taşındığına ve yeni bir içme suyu kuyusu vurulduğuna değinen Can, "Suyumuz çıktı. O da test aşamasında. En kısa zamanda içme suyu ihtiyacını da karşılayacağız. Köyün nüfusu şu anda yaklaşık 30 hane ama tabii Sincan'da, Eskişehir'de, Bursa'da oturanlarımız çok. Köyde susuzluk sıkıntısı, internet sıkıntısı var. Bundan dolayı gençleri köyde tutamıyoruz" ifadelerini kullandı.

Muhtarın aradığı içme suyu, 291 metrede termal su olarak çıktı

"SUYU BARDAKTA GÖRDÜN, NE İŞİN VAR DENİZDE DİYE DALGA GEÇİYORLARDI"

Yaklaşık 25 yıl kadar gemilerde aşçılık yaptığını söyleyen Can, "1998 yılında denize çıktığımda benimle dalga geçiyorlardı. Sen suyu bardakta gördün, ne işin var denizde gibi. 25 yıl yurt dışında gezmediğimiz ülke kalmadı. Denizde çalıştık, emekli olduk. Halk da bizi tercih etti. Mahallemize faydalı olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Kanalizasyonumuz yok, çevre düzenlememiz yok, mesire alanımız yok. Bayağı sıkıntımız var. 10 yıldan beri mahallemiz en az desteklerden faydalanmış bir mahalle. Kırsal olarak böyle kalmışız. Şu anda 30 hane var ama bahsettiğim şeyleri düzeltmek. Biz köye gençleri çekmeye teşvik ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Ankara, Çevre, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Muhtarın aradığı içme suyu, 291 metrede termal su olarak çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğün zehir oldu 106 kişi hastaneye kaldırıldı Düğün zehir oldu! 106 kişi hastaneye kaldırıldı
Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti
Rusya’nın Kamçatka bölgesinde 7,4 büyüklüğünde deprem, tsunami uyarısı verildi Rusya'nın Kamçatka bölgesinde 7,4 büyüklüğünde deprem, tsunami uyarısı verildi
Bayrampaşa Belediyesi’ne operasyon Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyon! Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı
Binlerce tweet attılar Tarihi başarımız Süper Lig’i karıştırdı Binlerce tweet attılar! Tarihi başarımız Süper Lig'i karıştırdı
Maç bitti ama atmaya devam ediyor Alperen’den Yunanistan’a bomba gönderme Maç bitti ama atmaya devam ediyor! Alperen'den Yunanistan'a bomba gönderme
Mansur Yavaş’tan toplu istifa iddialarına yanıt Mansur Yavaş'tan toplu istifa iddialarına yanıt
Can Holding soruşturmasında yeni detaylar Sigara kaçakçılığı imparatorluğundan medya patronluğuna Can Holding soruşturmasında yeni detaylar! Sigara kaçakçılığı imparatorluğundan medya patronluğuna

14:56
Ağzındaki diş gözüne takıldı, 20 yıl sonra körlükten kurtuldu
Ağzındaki diş gözüne takıldı, 20 yıl sonra körlükten kurtuldu
14:48
Ağaca sarıldığı fotoğrafla tanınmıştı Zehra Nine yaşamını yitirdi
Ağaca sarıldığı fotoğrafla tanınmıştı! Zehra Nine yaşamını yitirdi
14:18
Sokak ortasında öldüresiye dayak Film gibi izlediler
Sokak ortasında öldüresiye dayak! Film gibi izlediler
12:46
Jhon Duran’dan Fenerbahçelileri endişelendiren fotoğraf Apar topar sildi
Jhon Duran'dan Fenerbahçelileri endişelendiren fotoğraf! Apar topar sildi
12:28
Susam üreticileri tepkili: 200 TL’nin altında teklif ederlerse baraja dökerim, balıklar yesin
Susam üreticileri tepkili: 200 TL'nin altında teklif ederlerse baraja dökerim, balıklar yesin
12:18
CHP’li başkan AK Parti iddiasını yalanladı: Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan
CHP'li başkan AK Parti iddiasını yalanladı: Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan
12:04
Irak Başbakanı Sudani’den İsrail’e karşı “İslam İttifakı“ çağrısı
Irak Başbakanı Sudani'den İsrail'e karşı "İslam İttifakı" çağrısı
11:50
Ankara’yı sarsan iddia 8 belediye başkanı daha AK Parti’ye geçiyor
Ankara'yı sarsan iddia! 8 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2025 15:41:02. #7.13#
SON DAKİKA: Muhtarın aradığı içme suyu, 291 metrede termal su olarak çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.