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"Murat Kurum tarihi farkla kazanacak" demişti! Seçim tahmini tutmayan Hakan Ural'dan eleştirilere cevap - Son Dakika
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Yaşam

"Murat Kurum tarihi farkla kazanacak" demişti! Seçim tahmini tutmayan Hakan Ural'dan eleştirilere cevap

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Hakan Ural'ın daha önce yaptığı "Çok büyük farkla Murat Kurum kazanacak. Tarihi farkla alacak" sözleri gündem oldu. Gelen yorumların ardından sessizliğini bozan Ural, "Öngörümün gerçekleşmemesi bir suç, ayıpmış gibi bana hakaret, aşağılama ile kendini tatmin eden zihniyete acıyarak gülüyorum" dedi.

01.04.2024 12:09  Güncelleme: 12:14
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Paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık adından söz ettiren Hakan Ural, daha önce bir yayında Murat Kurum'un kesin kazanacağını belirtmişti. Dün sandıkların açılmasıyla Ekrem İmamoğlu'nun kazanınca Ural'ın sözleri yeniden gündeme geldi. Eleştirilerin hedefi olan Ural'dan cevap da gecikmedi.

"MURAT KURUM TARİHİ FARK ATACAK"

Ural, Murat Kurum'la ilgili yaptığı açıklamada "Çok büyük farkla kazanacak Murat Kurum. Çok büyük ama. Bundan eminim. Ben sokaktan geldim sokaktan. Her türlü esnafımla, polisimle, askerimle, doktorumla, hemşiremle herkesle konuşuyorum. Bir egosal kibirim olmadığı için herkes konuşurum, gözlemlerim. Bizim insanımız zeki, farkındalığı var. Tarihi farkla alacak tarihi" dedi. Sandıkların açılmasıyla kesin olmayan sonuçlara göre Ekrem İmamoğlu yüzde 51,09 oranla Murat Kurum'u geçti.

'Murat Kurum tarihi farkla kazanacak' demişti! Seçim tahmini tutmayan Hakan Ural'dan eleştirilere cevap

"BENİ AŞAĞILAYAN ZİHNİYETE ACIYARAK GÜLÜYORUM"

Sonuçların ardından videosu sosyal medyada viral olan eleştirilerin hedefi olan Hakan Ural, sessizliğini bozdu. Instagram hesabından yaptığı paylaşımla yorumlara cevap veren Ural, "Gerekçelerimi ortaya koyarak sayın Kurum'u destekledim. Birçok değişkenden dolayı İstanbul'u sayın İmamoğlu kazandı. Tebrikler, hayırlı olsun. Öngörümün gerçekleşmemesi bir suç, bir ayıpmış gibi bana hakaret, aşağılama ile kendini tatmin eden zihniyete acıyarak gülüyorum. Sizi çağdaş aydınlar sizi" ifadelerini kullandı.

'Murat Kurum tarihi farkla kazanacak' demişti! Seçim tahmini tutmayan Hakan Ural'dan eleştirilere cevap

"AYRIŞMADAN, ÖFKELENMEDEN ÖMÜRDEN ZEVK ALMAYA ÇALIŞALIM"

Hakan Ural, seçim sonuçlarının ardından şunları söyledi: "Seçim sonuçları ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olsun. Genel seçimler tekrarı ardından yerel seçim derken hakikaten çok yıpranma oldu. Farklılıklarımız zenginliğimizdir. Ayrışmadan, kin, nefret, öfkelenmeden saygı ile sarılıp geçici ömürden zevk almaya çalışalım."

'Murat Kurum tarihi farkla kazanacak' demişti! Seçim tahmini tutmayan Hakan Ural'dan eleştirilere cevap
"Murat Kurum tarihi farkla kazanacak" demişti! Seçim tahmini tutmayan Hakan Ural\'dan eleştirilere cevap

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Son Dakika Yaşam 'Murat Kurum tarihi farkla kazanacak' demişti! Seçim tahmini tutmayan Hakan Ural'dan eleştirilere cevap - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • İshak Klein: Ulan Ural!.. :D Yemin ediyorum acıyorum sana.. 315 73 Yanıtla
  • Aykut Keskiner: Bizde acıyarak izliyoruz seni! 285 55 Yanıtla
  • Engin Zor: Oğlum sen ne içip ne yiyorsun aslanım ama seni taktir ediyorum yalakalığı devam ediyorsun çok iyisin bu işde 270 54 Yanıtla
  • ferhat eser: millet ekmek geçim derdinde bunlar hala milletle dalga geçiyor kardeşim bırakın bu işleri halk uyandı uyanış başladı sandığa gömüldünüz sandığa yüreginiz varsa genel seçime gidelim 243 44 Yanıtla
  • Kuzey efe: Türkiyenin bu tarz insanlarada ihtiyacı var. Bir şeyler öğreniyoruz bu insanlardan. Mesela büyük konuşmanın insanı mahçup edebileceğini, boş konuşmanın hiç bir faydasının olmadığını,yalakalığın insan onurunu düşürdüğü durumları . Kötüye örnek bir insan. Kötülerin acıması yoktur… 196 25 Yanıtla
  • Ali Yıldız: Bu adamın hiç bir vasfı yok … ama çok vasıflı bir hava estirmesi yok mu bitiyorum:) 147 16 Yanıtla
  • mustafa sagdic: yalkaaaaaa 130 22 Yanıtla
  • ÖZGÜR KILIÇ: hakan askerlikle ilgili davan vardi'neydi o' 121 15 Yanıtla
  • Seyyidali Can: Fırıldaklığı kimden öğrenmiş acaba!? koçum benim :D 120 15 Yanıtla
  • Burhan Asker: Sokağın ismini söyle geliyorum :)))) 72 11 Yanıtla
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SON DAKİKA: "Murat Kurum tarihi farkla kazanacak" demişti! Seçim tahmini tutmayan Hakan Ural'dan eleştirilere cevap - Son Dakika
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