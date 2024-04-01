"Murat Kurum tarihi farkla kazanacak" demişti! Seçim tahmini tutmayan Hakan Ural\'dan eleştirilere cevap

Yaşam

Paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık adından söz ettiren Hakan Ural, daha önce bir yayında Murat Kurum'un kesin kazanacağını belirtmişti. Dün sandıkların açılmasıyla Ekrem İmamoğlu'nun kazanınca Ural'ın sözleri yeniden gündeme geldi. Eleştirilerin hedefi olan Ural'dan cevap da gecikmedi.

"MURAT KURUM TARİHİ FARK ATACAK"

Ural, Murat Kurum'la ilgili yaptığı açıklamada "Çok büyük farkla kazanacak Murat Kurum. Çok büyük ama. Bundan eminim. Ben sokaktan geldim sokaktan. Her türlü esnafımla, polisimle, askerimle, doktorumla, hemşiremle herkesle konuşuyorum. Bir egosal kibirim olmadığı için herkes konuşurum, gözlemlerim. Bizim insanımız zeki, farkındalığı var. Tarihi farkla alacak tarihi" dedi. Sandıkların açılmasıyla kesin olmayan sonuçlara göre Ekrem İmamoğlu yüzde 51,09 oranla Murat Kurum'u geçti.

"BENİ AŞAĞILAYAN ZİHNİYETE ACIYARAK GÜLÜYORUM"

Sonuçların ardından videosu sosyal medyada viral olan eleştirilerin hedefi olan Hakan Ural, sessizliğini bozdu. Instagram hesabından yaptığı paylaşımla yorumlara cevap veren Ural, "Gerekçelerimi ortaya koyarak sayın Kurum'u destekledim. Birçok değişkenden dolayı İstanbul'u sayın İmamoğlu kazandı. Tebrikler, hayırlı olsun. Öngörümün gerçekleşmemesi bir suç, bir ayıpmış gibi bana hakaret, aşağılama ile kendini tatmin eden zihniyete acıyarak gülüyorum. Sizi çağdaş aydınlar sizi" ifadelerini kullandı.

"AYRIŞMADAN, ÖFKELENMEDEN ÖMÜRDEN ZEVK ALMAYA ÇALIŞALIM"

Hakan Ural, seçim sonuçlarının ardından şunları söyledi: "Seçim sonuçları ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olsun. Genel seçimler tekrarı ardından yerel seçim derken hakikaten çok yıpranma oldu. Farklılıklarımız zenginliğimizdir. Ayrışmadan, kin, nefret, öfkelenmeden saygı ile sarılıp geçici ömürden zevk almaya çalışalım."