Yetişkin film yıldızı Jenna Jameson, nadir görülen rahatsızlıkla mücadele ediyor

Yaşam

Yetişkin filmlerde rol alarak kısa sürede şöhreti yakalayan Jenna Jameson'a 2022 yılında nadir görülen Guillain-Barre Sendromu teşhisi konuldu. Sağlık sorunlarıyla mücadele eden isim, değişimiyle şaşkına çevirdi.

"YÜRÜME YETİMİ KAYBETTİM"

Bağışıklık sistemi rahatsızlığıyla mücadele eden isim, teşhisten bir süre sonra yürümekte güçlük çektiği için baston ve özel yürüteç kullanmaya başladı. Tedavisinin ardından yürümeye başlayan oyuncunun bir dönem aldığı kilolar gündem oldu. Sosyal medya hesabından sık sık kilolu haliyle şu anki halini paylaşan Jameson, toparlanmaya başladı.

Paylaşımında yaşadığı süreçten bahseden ünlü isim, "İşte size bir hatırlatma. Nimetlerinizi sayın ve şükredin. Bir yılı aşkın bir süre önce yürüme yetimi kaybettim ve işimin bittiğini düşündüm. Geri dönmek için savaştım ve sürekli olarak dışarıdan ama daha da önemlisi içeriden daha iyi bir insan olmaya çalışıyorum. Bu yeni ayda, bugün, nezaket gösteriyorum. Sevgi. Mutluluk. Bana katılın" ifadelerini kullandı.