Yetişkin filmlerde rol alarak kısa sürede şöhreti yakalayan Jenna Jameson'a 2022 yılında nadir görülen Guillain-Barre Sendromu teşhisi konuldu. Sağlık sorunlarıyla mücadele eden isim, değişimiyle şaşkına çevirdi.
Bağışıklık sistemi rahatsızlığıyla mücadele eden isim, teşhisten bir süre sonra yürümekte güçlük çektiği için baston ve özel yürüteç kullanmaya başladı. Tedavisinin ardından yürümeye başlayan oyuncunun bir dönem aldığı kilolar gündem oldu. Sosyal medya hesabından sık sık kilolu haliyle şu anki halini paylaşan Jameson, toparlanmaya başladı.
Paylaşımında yaşadığı süreçten bahseden ünlü isim, "İşte size bir hatırlatma. Nimetlerinizi sayın ve şükredin. Bir yılı aşkın bir süre önce yürüme yetimi kaybettim ve işimin bittiğini düşündüm. Geri dönmek için savaştım ve sürekli olarak dışarıdan ama daha da önemlisi içeriden daha iyi bir insan olmaya çalışıyorum. Bu yeni ayda, bugün, nezaket gösteriyorum. Sevgi. Mutluluk. Bana katılın" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Yaşam › Yetişkin film yıldızı Jenna Jameson, nadir görülen rahatsızlıkla mücadele ediyor - Son Dakika
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Üniversitesi'nde açtığı bin 100 kişilik iftar çadırında her gün farklı ülke, renk ve dilden binlerce öğrenciyi aynı sofrada, aynı duaya ortak ediyor.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin barınaklarına sokak hayvanı teslim eden bir hayvansever, Başkan Yücel Yılmaz'a teşekkür ederek güvenlerini ifade etti.
Mersin'in Tarsus ilçesinde, Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde görevli harita teknisyeni Barış Sarı (37), çalışma yaparken meydana gelen toprak kayması sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri, Sarı'yı toprak altından çıkardı ancak kurtarılamadı. Sarı'nın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Tarsus Mezarlığı'na defnedildi.
Adıyaman'da meydana gelen kazada, motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde çalıştığı iş yerinde eski erkek arkadaşı tarafından silahla vurularak öldürülen 17 yaşındaki Ömür Arslan, memleketi Denizli'de düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Ailesi ve yakınlarının katıldığı törende, genç kıza giymek nasip olmayan duvağı tabutunun üzerine örtüldü.
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Bilecik-Bozüyük karayolunda seyreden bir tırın dorsesinden düşen camlar nedeniyle trafik akışı durdu. Cam kırıkları temizlendikten sonra trafik tekrar normale döndü. Olayda yaralanan olmadı.
Ankara-Niğde otoyolu Ortaköy ilçesi yakınlarında dolu yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen kazada 8 araç çarpıştı. Kazada Kemal T., Muhammed Uğur A., Hasine A., Emine A. ve Zeynep A. yaralandı. Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik aksarken, araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.
Eyüpsultan'da ATV aracı arızası ile uğraşırken Eylem Tok'un oğlunun ehliyetsiz şekilde kullandığı aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin kuzeni Anıl Aci kuzenin ölümünden 10 gün sonra Silivri TEM'de emniyet şeridinde arızalanan otomobiline bakarken kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay sonrası kamyon sürücüsü serbest bırakılırken Aci ailesi oğulları için adalet istediğini söyledi.
Netflix'in yerli yapımlarından Kuş Uçuşu, final sezonuyla son kez izleyici karşısına çıkacak. Dizinin final sezonu 11 Nisan'da yayınlanacak.
Mersin'in Toroslar ilçesinde bulunan bir villada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle villada hasar meydana gelirken, dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.
Beykoz'da depreme dayanıksız olması nedeniyle yıkılan Kazım Karabekir Cami, Beykoz Belediyesi tarafından yeniden inşa edilerek ibadete açıldı. Cami arsasının tamamı kullanılarak cemaat kapasitesi 2 katına çıkarıldı.
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