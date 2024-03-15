Yetişkin film yıldızı Jenna Jameson, nadir görülen rahatsızlıkla mücadele ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yaşam

Yetişkin film yıldızı Jenna Jameson, nadir görülen rahatsızlıkla mücadele ediyor

Yetişkin film yıldızı Jenna Jameson, nadir görülen rahatsızlıkla mücadele ediyor

Yetişkin filmlerde rol alarak bir döneme damga vuran Jenna Jameson, uzun süredir nadir görülen bağışıklık sistemi rahatsızlığıyla mücadele ediyor. Bir süre tekerlekli sandalye kullanan ünlü ismin kilolu haliyle adından söz ettirdi.

15.03.2024 15:38  Güncelleme: 16:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yetişkin filmlerde rol alarak kısa sürede şöhreti yakalayan Jenna Jameson'a 2022 yılında nadir görülen Guillain-Barre Sendromu teşhisi konuldu. Sağlık sorunlarıyla mücadele eden isim, değişimiyle şaşkına çevirdi.

"YÜRÜME YETİMİ KAYBETTİM"

Bağışıklık sistemi rahatsızlığıyla mücadele eden isim, teşhisten bir süre sonra yürümekte güçlük çektiği için baston ve özel yürüteç kullanmaya başladı. Tedavisinin ardından yürümeye başlayan oyuncunun bir dönem aldığı kilolar gündem oldu. Sosyal medya hesabından sık sık kilolu haliyle şu anki halini paylaşan Jameson, toparlanmaya başladı.

Paylaşımında yaşadığı süreçten bahseden ünlü isim, "İşte size bir hatırlatma. Nimetlerinizi sayın ve şükredin. Bir yılı aşkın bir süre önce yürüme yetimi kaybettim ve işimin bittiğini düşündüm. Geri dönmek için savaştım ve sürekli olarak dışarıdan ama daha da önemlisi içeriden daha iyi bir insan olmaya çalışıyorum. Bu yeni ayda, bugün, nezaket gösteriyorum. Sevgi. Mutluluk. Bana katılın" ifadelerini kullandı.

Nadir görülen rahatsızlıkla mücadele eden yetişkin film yıldızı Jenna Jameson, aldığı kilolarla dikkat çekti
Nadir görülen rahatsızlıkla mücadele eden yetişkin film yıldızı Jenna Jameson, aldığı kilolarla dikkat çekti
Nadir görülen rahatsızlıkla mücadele eden yetişkin film yıldızı Jenna Jameson, aldığı kilolarla dikkat çekti
Nadir görülen rahatsızlıkla mücadele eden yetişkin film yıldızı Jenna Jameson, aldığı kilolarla dikkat çekti
Nadir görülen rahatsızlıkla mücadele eden yetişkin film yıldızı Jenna Jameson, aldığı kilolarla dikkat çekti
Nadir görülen rahatsızlıkla mücadele eden yetişkin film yıldızı Jenna Jameson, aldığı kilolarla dikkat çekti
Nadir görülen rahatsızlıkla mücadele eden yetişkin film yıldızı Jenna Jameson, aldığı kilolarla dikkat çekti

Jenna Jameson, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Yetişkin film yıldızı Jenna Jameson, nadir görülen rahatsızlıkla mücadele ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ercan Karatas: Demek Ki Neymiş Güzellik Geciciymiş 23 2 Yanıtla
  • Kamuran Sertkaya: farklı bişeyde beklenemezdi zaten 2 1 Yanıtla

16:10 Fenerbahçe, Konferans Ligi çeyrek finalinde Olympiakos ile eşleşti Fenerbahçe, Konferans Ligi çeyrek finalinde Olympiakos ile eşleşti
15:23 Erdoğan, CHP’yi para sayma videosu üzerinden eleştirdi: Bu oyun iyice kirlendi, milletimiz hesabını sandıkta soracak Erdoğan, CHP'yi para sayma videosu üzerinden eleştirdi: Bu oyun iyice kirlendi, milletimiz hesabını sandıkta soracak
15:08 Yeniden Refah Partisi, yerel seçimlerde Ak Parti’den 4 belediye ve 35 ilçe istediğini açıkladı Yeniden Refah Partisi, yerel seçimlerde Ak Parti'den 4 belediye ve 35 ilçe istediğini açıkladı
15:05 Firari sürücünün ünlü cerrah babasının ilk ifadesi ortaya çıktı Firari sürücünün ünlü cerrah babasının ilk ifadesi ortaya çıktı
10:59 Çanakkale’de mülteci botu battı 7’si çocuk 22 kişi hayatını kaybetti Çanakkale'de mülteci botu battı! 7'si çocuk 22 kişi hayatını kaybetti
16:06 Kuş Uçuşu dizisi 3. sezonuyla final yapıyor Kuş Uçuşu dizisi 3. sezonuyla final yapıyor
15:39 Yetişkin film yıldızı Jenna Jameson, nadir görülen rahatsızlıkla mücadele ediyor Yetişkin film yıldızı Jenna Jameson, nadir görülen rahatsızlıkla mücadele ediyor
15:26 UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek final kuraları çekildi UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final kuraları çekildi
15:04 A Millî Takımımızın Macaristan ve Avusturya maçları aday kadrosu belli oldu A Millî Takımımızın Macaristan ve Avusturya maçları aday kadrosu belli oldu
15:01 Armağan Çağlayan’dan zeytinyağı fiyatlarına tepki Armağan Çağlayan'dan zeytinyağı fiyatlarına tepki
14:51 Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final kuraları çekildi Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final kuraları çekildi
14:08 Kremlin Sözcüsü: Fransa, Ukrayna’daki çatışmaya giderek daha fazla sürükleniyor Kremlin Sözcüsü: Fransa, Ukrayna'daki çatışmaya giderek daha fazla sürükleniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2024 16:37:18. #1.12#
SON DAKİKA: Yetişkin film yıldızı Jenna Jameson, nadir görülen rahatsızlıkla mücadele ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement