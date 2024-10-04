Bu hafta Bursa sokaklarında, Haberler.com ekibi olarak vatandaşlara "Ölüm sizi korkutuyor mu?" sorusunu sorduk. Birçok kişi, ölümün insan hayatının doğal bir parçası olduğunu kabul ederken, korkunun da kaçınılmaz olduğunu belirtti. "Tabii ki korkutuyor, ölümden korkmayan insan var mı?" diyen vatandaşlar, özellikle sevdiklerinin kaybının ölüm korkusunu daha da derinleştirdiğini ifade etti.
Bazı vatandaşlar ise ölümden ziyade, ölüm sonrası bilinmezliğin kendilerini korkuttuğunu dile getirdi. "Ölüm değil belirsizlik korkutuyor" şeklinde yanıt veren katılımcılar, ölümün kendisinin değil, sonrasındaki duruma dair bilinmezliğin endişe yarattığını vurguladı. Bu görüş, ölüm korkusunun kişisel inançlara ve yaşam felsefesine göre değişebileceğini ortaya koydu.
Bazı röportaj katılımcıları, ölüm korkusunun sürekli düşündükleri bir konu olduğunu belirtti. "Her aynaya baktığımda ölümü düşünüyorum" diyenler, ölümün hayatın bir gerçeği olarak her an karşılarına çıktığını ifade etti. Bu kişiler için ölüm düşüncesi, hayatın kısa olduğunu hatırlatan bir unsur olarak ortaya çıktı ve günlük yaşamlarına yön verdi.
Son Dakika › Yaşam › ''Ölüm sizi korkutuyor mu?'' röportajında farklı yanıtlar! - Son Dakika
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