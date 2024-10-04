''Ölüm sizi korkutuyor mu?'' röportajında farklı yanıtlar! - Son Dakika
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Yaşam

''Ölüm sizi korkutuyor mu?'' röportajında farklı yanıtlar!

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Haberler.com ekibi, Bursa'daki vatandaşlara 'Ölüm sizi korkutuyor mu?' sorusunu yöneltti. Birçok kişi ölümün hayatın doğal bir parçası olduğunu kabul etti ve korkunun kaçınılmaz olduğunu belirtti. Vatandaşlar, özellikle sevdiklerinin kaybından duydukları korkuyu ifade ettiler. Bazıları ise ölümden ziyade, ölüm sonrası belirsizliğin kendilerini korkuttuğunu dile getirdi. Röportaja katılan bazı kişiler, ölüm düşüncesinin sürekli aklında olduğunu ve hayatlarını şekillendirdiğini belirtti.

04.10.2024 17:05  Güncelleme: 17:24
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ÖLÜM KORKUSU ÜZERİNE FARKLI GÖRÜŞLER

Bu hafta Bursa sokaklarında, Haberler.com ekibi olarak vatandaşlara "Ölüm sizi korkutuyor mu?" sorusunu sorduk. Birçok kişi, ölümün insan hayatının doğal bir parçası olduğunu kabul ederken, korkunun da kaçınılmaz olduğunu belirtti. "Tabii ki korkutuyor, ölümden korkmayan insan var mı?" diyen vatandaşlar, özellikle sevdiklerinin kaybının ölüm korkusunu daha da derinleştirdiğini ifade etti.

'Ölüm sizi korkutuyor mu?' röportajında farklı yanıtlar!

BELİRSİZLİK KORKUSU

Bazı vatandaşlar ise ölümden ziyade, ölüm sonrası bilinmezliğin kendilerini korkuttuğunu dile getirdi. "Ölüm değil belirsizlik korkutuyor" şeklinde yanıt veren katılımcılar, ölümün kendisinin değil, sonrasındaki duruma dair bilinmezliğin endişe yarattığını vurguladı. Bu görüş, ölüm korkusunun kişisel inançlara ve yaşam felsefesine göre değişebileceğini ortaya koydu.

'Ölüm sizi korkutuyor mu?' röportajında farklı yanıtlar!

HER AN ÖLÜM DÜŞÜNCESİ

Bazı röportaj katılımcıları, ölüm korkusunun sürekli düşündükleri bir konu olduğunu belirtti. "Her aynaya baktığımda ölümü düşünüyorum" diyenler, ölümün hayatın bir gerçeği olarak her an karşılarına çıktığını ifade etti. Bu kişiler için ölüm düşüncesi, hayatın kısa olduğunu hatırlatan bir unsur olarak ortaya çıktı ve günlük yaşamlarına yön verdi.

\'\'Ölüm sizi korkutuyor mu?\'\' röportajında farklı yanıtlar!

Psikoloji, 3-sayfa, Bursa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam ''Ölüm sizi korkutuyor mu?'' röportajında farklı yanıtlar! - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ali :
    Ya seni korkutuyormu karacaahmete git görürsün 1 0 Yanıtla
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