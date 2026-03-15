Otizmli Mehmet'in Merdiven Düşmesi Ortaya Çıktı - Son Dakika
Otizmli Mehmet'in Merdiven Düşmesi Ortaya Çıktı

15.03.2026 12:38
Antalya'da özel eğitim merkezinde düşen otizmli Mehmet'in kalçası kırıldı. Görüntüler 7 ay sonra bulundu.

1) 'DÜŞMEDİ' DENİLEN OTİZMLİ MEHMET'İN, MERDİVENDEN DÜŞTÜĞÜ ANIN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

ANTALYA'da gittiği özel eğitim merkezinde fenalaştığı söylenip eve gönderilen ve ailesine düştüğü belirtilmediği için kalçasının kırıldığı 4 gün sonra fark edilen otizmli Mehmet Ay'a (20), 4 platin takıldı. Mehmet'in merdivenlerden düştüğü ana ait güvenlik kamerası görüntüsü ise aylar sonra ortaya çıktı.

Kepez ilçesinde yaşayan Fatma ve Uğur Ay çiftinin 3 çocuğundan Mehmet'e, 6 aylıkken otizm teşhisi konuldu. Ay ailesi, Mehmet'i küçük yaştan itibaren Kepez ilçesindeki bir özel eğitim merkezine göndermeye başladı. Yıllardır burada eğitim alan Mehmet Ay, geçen yıl 25 Temmuz'da eğitim merkezine gitmek için servisine bindi.

RAHATSIZLANDIĞINI SÖYLEDİLER

Aileye, 2 saat sonra çocuklarının rahatsızlandığı haberi verildi. Merkezdeki yetkililer, Mehmet'i servisle eve gönderdiklerini, yürüyemeyecek durumda olduğu için aşağıda karşılamaları gerektiğini söyledi. Uğur Ay, durumunu anlamak için oğlunu servisten indirerek, aracıyla hastaneye götürdü. Doktorların çocuğun durumunu sorması üzerine yeniden merkezdeki yetkilileri arayan Ay, 'Düşmedi' cevabını aldı. Taburcu edilen Mehmet Ay'ın ağrıları dinmeyince 4 gün sonra yeniden doktora götürüldü. Burada çekilen röntgen sonucunda kalçasında kırık olduğu ortaya çıkan Mehmet Ay, ameliyata alındı. Kalçasına 4 vida takılan Mehmet'in ailesi, çocuklarının düştüğünü kendilerinden sakladığı, bu nedenle tedavisinin aksadığı gerekçesiyle eğitim merkezi yetkililerinden şikayetçi oldu.

GÖRÜNTÜLER 7 AY SONRA ORTAYA ÇIKTI

Geçen 7 ayın ardından Mehmet'in merdivenlerden düştüğü ana ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde öğretmeniyle birlikte merdivenden çıkan Mehmet'in bir süre sonra zemine düştüğü, herhangi bir kontrol yapılmadan merdivenlerden çıkarıldığı görüldü.

'DÜŞTÜĞÜ GİZLENDİ'

Oğlu Mehmet'in düştüğünün söylenmemesi nedeniyle tedavide geç kalındığını aktaran Uğur Ay, "Olay ilk olduğu gün bize çocuğumuzun düştüğü söylenmedi. Kamera görüntüleri elimize ulaştığında çocuğumuzun düştüğünü gördük. Düştüğü gizlendiğinden tedavimiz aksadı. Düşme neticesiyle kalçasında kırık oluşan bir kişiye yapılması, uygulanması gerekenler uygulanmadı. Özel eğitim okulunda olmasına rağmen, çalışanların ilk yardım konusunda ne derece yetersiz oldukları ortaya çıktı. Düşen, kalçası kırılan bir kişi için düştüğü yerde bırak, sağlıkçı çağır en azından" dedi.

'KIRIK KALÇASINA RAĞMEN YÜRÜTÜLMÜŞ'

Olaya ilişkin dava açtıklarını kaydeden Uğur Ay, "Kaldırdıktan sonra çocuğumu kucaklayıp bir yere taşımaları gerekirken, 1 metre yanında tekerlekli sandalye olmasına rağmen çocuğum buraya oturtulmamış, kırık bacağıyla yürütülmüş. Bundan dolayı belki o kırık daha da ileri bir safhaya geldi. Kurum, engelli rampası olduğunu belirtmiş, faturasını da dosyaya ibraz etmiş ama görüntülerde herhangi bir engelli rampası gözükmüyor. Davamızı açtık. Dosya hakim beyin önünde" diye konuştu.

'KORKULARINI ATLATAMADI'

Oğlunun ilk başlarda okula gitmek istemediğini söyleyen Uğur Ay, "Mehmet bir aydan fazla hastanede, b aydan uzun süre de evde yatakta yattı. Sonrasında toparlandı ama şu an eskisine göre çok kötü. Aksayarak yürüyor, uzun süre yürüyemiyor, hemen yoruluyor. Yaşamını ömür boyu etkileyecek kalıcı iz bıraktı diyebiliriz. Başka bir okula kayıt yaptırdık ama gitmek istemedi, korktu. Çocuk korkularını atlatamadı. Halen okuldan, öğretmenlerden korkusu var. Kalıcı bir iz bıraktı çocukta" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Son Dakika Yaşam Otizmli Mehmet'in Merdiven Düşmesi Ortaya Çıktı - Son Dakika

Bakan Bolat: Kapıkule’nin kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı daha açacağız Bakan Bolat: Kapıkule'nin kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı daha açacağız
HAKMAR’ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı HAKMAR'ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı
Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti
İsrail, Lübnan’da sağlık merkezlerini vurdu: En az 14 sağlık çalışanı hayatını kaybetti İsrail, Lübnan'da sağlık merkezlerini vurdu: En az 14 sağlık çalışanı hayatını kaybetti
Savaşta 15. gün İran’ın Hark Adası vuruldu, ABD’nin ise 5 yakıt ikmal uçağı kullanılmaz hale geldi Savaşta 15. gün! İran'ın Hark Adası vuruldu, ABD'nin ise 5 yakıt ikmal uçağı kullanılmaz hale geldi
İşte Hark Adası’nın vurulduğu anlar Üst üste tam 15 patlama İşte Hark Adası'nın vurulduğu anlar! Üst üste tam 15 patlama
İstanbul’da 3 katlı binada yangın çıktı: 1 ölü, 7 yaralı İstanbul'da 3 katlı binada yangın çıktı: 1 ölü, 7 yaralı
Sıcak hava balonu faciası Şampiyon pilot sepetten fırlayıp öldü Sıcak hava balonu faciası! Şampiyon pilot sepetten fırlayıp öldü
İsrailli yetkililerin evleri vuruldu, alevler geceyi aydınlattı İsrailli yetkililerin evleri vuruldu, alevler geceyi aydınlattı
Kara operasyonunun ilk sinyali 2 bin 500 ABD askeri yola çıktı Kara operasyonunun ilk sinyali! 2 bin 500 ABD askeri yola çıktı
İlber Ortaylı’nın ailesinden anlamlı istek Cenazeye geleceklere bir çağrıları var İlber Ortaylı'nın ailesinden anlamlı istek! Cenazeye geleceklere bir çağrıları var
5 yaşındaki çocuk çöp kamyonunun altında can verdi Ailesi sinir krizi geçirdi 5 yaşındaki çocuk çöp kamyonunun altında can verdi! Ailesi sinir krizi geçirdi

14:09
’’Battı’’ denilen Acun Ilıcalı’dan bu sözleri ilk kez duyacaksınız: Maddi sıkıntı çekiyoruz
''Battı'' denilen Acun Ilıcalı'dan bu sözleri ilk kez duyacaksınız: Maddi sıkıntı çekiyoruz
14:05
Yılın aşkı ortaya çıktı İşte Berke Özer’in gönlünü kaptırdığı güzel
Yılın aşkı ortaya çıktı! İşte Berke Özer'in gönlünü kaptırdığı güzel
13:45
Laricani: 11 Eylül’e benzer bir olay sahneleyip suçu bize atmayı planlıyorlar
Laricani: 11 Eylül'e benzer bir olay sahneleyip suçu bize atmayı planlıyorlar
13:41
En sonunda bunu da gördük Rakibinin cinsel organını avuçladı sonu kötü oldu
En sonunda bunu da gördük! Rakibinin cinsel organını avuçladı sonu kötü oldu
13:29
İsrail’e düşen İran füzesi ortalığı cehenneme çevirdi
İsrail'e düşen İran füzesi ortalığı cehenneme çevirdi
13:25
İran, ABD’nin dev bankasını böyle vurdu
İran, ABD'nin dev bankasını böyle vurdu
13:09
Çin’den gövde gösterisi J-16 savaş uçakları hedefleri yerle bir etti
Çin'den gövde gösterisi! J-16 savaş uçakları hedefleri yerle bir etti
13:03
İsrail’in uykularını kaçıracak Türk teknolojisi: Tel Aviv’e kadar gidebiliyorlar
İsrail'in uykularını kaçıracak Türk teknolojisi: Tel Aviv'e kadar gidebiliyorlar
12:39
Netanyahu öldü mü İsrailli gazetecinin sildiği video tartışmaları daha da alevlendirdi
Netanyahu öldü mü? İsrailli gazetecinin sildiği video tartışmaları daha da alevlendirdi
12:27
Fenerbahçe taraftarı işi gücü bırakıp bir kadının peşine düştü: Tehdit mesajları alıyorum
Fenerbahçe taraftarı işi gücü bırakıp bir kadının peşine düştü: Tehdit mesajları alıyorum
12:18
Trump’ı çıldırtacak görüntü: Savaşta bir ilk gerçekleşti
Trump'ı çıldırtacak görüntü: Savaşta bir ilk gerçekleşti
11:06
Ayşegül Eraslan’ın evine giren son kişi Yeraltı oyuncusu çıktı Ölümünden 1 saat önce yaşanmış
Ayşegül Eraslan'ın evine giren son kişi Yeraltı oyuncusu çıktı! Ölümünden 1 saat önce yaşanmış
