Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür'den Uyarı: 'Tunceli'de Deprem Bekliyorum' - Son Dakika
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Yaşam

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür'den Uyarı: 'Tunceli'de Deprem Bekliyorum'

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Deprem uzmanı ve yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Kanal Fırat'ın 'Gündem' programında yaptığı açıklamada, Tunceli'de deprem beklediğini söyledi. Görür, Erzincan'ın doğusunda bulunan Karlıova bölgesinin Kuzey Anadolu Fayı'nın en doğu ucunda olduğunu belirterek, burada 7'nin üzerinde ve yıkıcı bir deprem olabileceğini ifade etti. Ayrıca Bingöl-Karlıova-Erzincan arasında da en az 7.4 şiddetinde bir deprem beklediğini söyledi.

31.08.2024 16:44  Güncelleme: 16:55
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Kanal Fırat ekranlarında yayınlanan 'Gündem' programının canlı yayın konuğu olan deprem Uzmanı ve Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"BİNA VE NÜFUS YOĞUNLUĞU FAZLA DEĞİL AMA..."

"Şu anda Tunceli'de deprem bekliyorum" diyen Görür, " Erzincan'ın doğusunda Karlıova var. O aradaki kısım Kuzey Anadolu Fayı'nın en doğu ucudur. Biz ona Yedisu fayı diyoruz. Erzincan ile Bingöl'ün Karlıova ilçesi arasında kalıyor. Deprem ürettim üretecek. ok uzak zamanda değil. Olursa 7'nin üzerinde deprem olur ve aynı zamanda çok yıkıcı olur. Orada bina ve nüfus yoğunluğu fazla değil ama yine de benim insanım hayatını kaybeder. Benim bu sözümü Tunceli valisi o bölgenin valileri ciddiye aldı. Oradaki kaymakamlarla da konuştum. Elimden geldiğince de onları uyardım. Tunceli'de çalışıyorlar. Karlıova'ya bir fayda son deprem yapan fay geliyor. Karlıova-Bingöl-Göynük. Karakoçan ve oradan da Elazığ ve Elazığ'dan Malatya'ya oradan Hatay'a gidiyor" şeklinde konuştu.

ŞİDDETİNİ DE VERDİ: EN AZ 7.4

Açıklamasının devamında Bingöl-Karlıova- Erzincan arasındaki depremin şiddetinin en az 7.4 şiddetinde olabileceğini ifade eden Görür, "Şimdi beklediğimiz diğer deprem korktuğumuz yer, Karlıova ile Bingöl-Göynük arasıdır. Tam çatalda. 20 Şubat depremleri oraya enerji transfer etmiş olabilir. Deprem nerede olacak diyorsunuz. Bingöl-Karlıova- Erzincan arası en az 7.4 olabilir. Çünkü depremin ürettim periyodu durmuş. Eli kulağında. İkincisi Bingöl-Göynük arasında olma ihtimali fazla. O da 7'lik bir deprem. En son 1866 civarında olmuş. Bingöl-Göynük fayı, güneybatıya doğru devam ederse, Palu ve Elazığ'a gelir. Malatya'ya doğru geçer gider" dedi.

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür\'den Uyarı: \'Tunceli\'de Deprem Bekliyorum\'

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Son Dakika Yaşam Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür'den Uyarı: 'Tunceli'de Deprem Bekliyorum' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Bayram Yavuz: Hocam Ana Haberlede sizleri görmek duymak istiyoruz. Her hafta 1 gün Büyük Kanallarda DEPREM Programı Yapılmalı 29 6 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: Akape hemen IBAN açar. Pamuk eller cebe. 17 11 Yanıtla
  • Gursel kalen: Bu adamda felaketler telleliği yapıyor 10 16 Yanıtla
  • JANTİ YUSUF: Rabbim korusun 6 şubati yaşadık olmaz insallah?? 24 0 Yanıtla
  • Ercan Karatas: Buda Heryerde Deprem Bekliyor 10 13 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: hocam siz bağırıyonuz ama yetkililerden ve milletten tık yok hayırlısı bakalım ne olacak 17 2 Yanıtla
  • abuzer yavuz: Sen hergün biyerde beklersin 6 10 Yanıtla
  • VURKAÇOĞLU: Onu bizde biliyoruz hiç önlem yok altyapı yok 14 1 Yanıtla
  • YoH null: ahşam evler de oturmadiginız yada konteyner evler de oturmadiginız surece yüksek ve beton evler her zaman bir felaket olcak deprem ülkesi bir ülkede beton dan bina yapılmaz arkadaşlar japonya diyoruzsunuz da en ünlü şehir dışındaki evler tek katlidir bizde surekli 5 katlı evlerde oturulmaktan vaz gecilmiyor tekrar diyorum ya tek katlı ve yada tek katlı ev bunun çözümü bu arkadaşlar bırakın onu bunu kendinizi düşünün ve tekli ev işa etmeye baslasaniz iyi olur hepinize benden tavsiye büyük evlerden uzak durun 5 3 Yanıtla
  • Oooo: Deprem beklemediği tek yer Konya Karaman arası 110 km lik alan! 4 2 Yanıtla
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16:45 Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür’den Uyarı: ’Tunceli’de Deprem Bekliyorum’ Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür'den Uyarı: 'Tunceli'de Deprem Bekliyorum'
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