RTÜK'ten yayıncılık ilkelerini ihlal eden 4 diziye ceza - Son Dakika
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Yaşam

RTÜK'ten yayıncılık ilkelerini ihlal eden 4 diziye ceza

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Son dönemlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da sert sözlerle eleştirdiği dizilerle ilgili RTÜK'ten dikkat çeken bir adım geldi. Bugün toplanan kurul, Sahipsizler, Yabani ve DEHA dizileri için program durdurma kararı alırken; Arka Sokaklar dizisi için de Kanal D'ye üst limitten para ceza verdi.

27.11.2024 16:01
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yayıncılık ilkelerini ihlal eden TV programları, diziler ve yasa dışı bahis reklamları nedeniyle çeşitli televizyon kanallarına üst sınırdan idari para cezaları verdi.

KANAL D'YE ÜST SINIRDAN PARA CEZASI

RTÜK tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Üst Kurul yoğun bir izleme gündemiyle toplandı. Masadaki ilk rapor Kanal D'de yayınlanan 'Arka Sokaklar dizisi oldu. Toplantıda dizi sahnelerinde toplumdaki inançların yalnızca bir kişi veya grubun elindeymiş gibi yansıtıldığı, dini bir grubun devletin kolluk kuvvetlerine karşı tehditkar söylemlerde bulunduğu şeklindeki görüntüler yayıncılık ilkelerine aykırı bulundu. Yayınlanan sahnelerle toplumda dini değerlerin suiistimal edilmesine yol açıldığına kanaat getirilirken, Kanal D'ye üst sınırdan idari para cezası ve yayın durdurma yaptırımı uygulandı.

YASA DIŞI BAHİS VE REKLAMLARINA DA CEZA VERİLDİ

RTÜK, haftalık olağan toplantısında reklam süresi kurallarına uymayan TV 8'e de yaptırım uyguladı. Ardından toplumda pek çok olumsuzluğun kaynağı olan yasa dışı bahis reklamları ve özendirici görüntüler RTÜK'ün gündemine girdi. Karadağ- Türkiye maçındaki ve Lille- Fenerbahçe müsabakasındaki yasa dışı bahis reklamları nedeniyle TV 8 ve EXXEN'in sahibi Acun Ilıcalı'ya ceza verildi. Hem milli maç hem de Lille-Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu maçındaki yasa dışı bahis reklamları sebebiyle TV8 ve EXXEN'e üst sınırdan para cezası uygulandı.

S SPORT + kanalı da yasa dışı bahis reklamlarından ceza aldı. S SPORT +'nın Leganes- Real Madrid futbol karşılaşmasında 6112 sayılı Kanun'da yer alan "Yayın hizmetleri, alkol, tütün ürünleri ve uyuşturucu gibi bağımlılık yapıcı madde kullanımı ile kumar oynamayı özendirici nitelikte olamaz" ilkesini ihlal ettiğinden yayıncı kuruluşa üst sınırdan idari para cezası müeyyidesi uygulandı.

3 DİZİYE PROGRAM DURDURMA CEZASI

Şiddet içeren, milli ve manevi değerlere saygısızlık yapılan dizilere de ceza verildi. STAR TV'nin "Sahipsizler", NOW'ın "Yabani" isimli dizileri ile SHOW'un "Deha" dizisi kadına yönelik olanı başta olmak üzere şiddet içeren sahneleri nedeniyle üst sınırdan yaptırım gördü. Dizilere ayrıca milli ve manevi değerlere aykırılıktan da işlem yapıldı. Diziler hakkında program durdurma kararı verildi.

"YAYINCILIK İLKELERİNİ HARFİYEN UYGULATMAK GÖREVİMİZDİR"

Konuya ilişkin RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Haftalık olağan toplantımızda yasa dışı bahis reklamı yayınlayan televizyonlar dahil geniş bir yelpazede ağır yaptırım kararları verdik. Sorunlara müeyyidelerle neşter atmaktan yana olmamakla birlikte yayıncılık ilkelerini harfiyen uygulatmak görevimizdir. Sorumlu yayıncılara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ELEŞTİRMİŞTİ

Ankara'daki 7. Din Şûrası'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Toplumu bilgilendirici olması gereken diziler, tam tersine, şiddeti teşvik eden meşrulaştıran, araçsallaştıran kötü bir rol oynuyor. Bunun engellenmesi noktasında hepimize, özellikle de yapımcılara, senaristlere, medya organlarına ve RTÜK'e sorumluluk düşmektedir" demişti.

RTÜK\'ten yayıncılık ilkelerini ihlal eden 4 diziye ceza

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Son Dakika Yaşam RTÜK'ten yayıncılık ilkelerini ihlal eden 4 diziye ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Deniz Cam:
    Gündüz kuşağı kanalları kendi kanallariniz onlar her türlü ahlaksızlığı yapıyor ceza yok Ziya öyle istedi diye 139 20 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    Kanal D nin neden ceza aldığını anlamış değilim. Kurgu bir olay var ve bu kurguyu canlandırıyorlar. Birileri neden üzerine alınmış ki ? İyi o zaman temizlik görevlileri de ayaklansın suçlu temizlik görevlisi çıktı diye. hemşireler seks objesi olarak bizi lanse ediyorlar diye ayaklansın. İtfaiyeciler de biz ateşi söndürüyoruz ama o tarz ateşi değil deyip kapatılmasını istesin. Bu işin bu şekilde sonu olmaz. saçma bir karar. 85 33 Yanıtla
  • Ersin Çerkes:
    Pavyon dizisi inci tanelerine ceza yok ama devam etsinler diziye yazık 72 8 Yanıtla
  • İlyas Sarı:
    Burda bile ayrimcilik var gündüz kusagi programlari her türlü pisligi yapiyor onlara kimse bise demiyor.. 58 5 Yanıtla
  • Doğan Avcı:
    yanlış bir karar. Toplumda olan ve olmaya devam eden olaylar işlenmekte. Diziler bunları göztermez veya kurgulamaz ise toplumda bu olaylar olmayacak mı? Saçma bir karar. 46 14 Yanıtla
  • İlhan Alici:
    Reis sen niye aciz oldun bak sahtekar tarikatcilarin tefecilerin menzilcilerin din tüccarlarin ne olduğunu görüyoruz arka sokaklar iyiki varsın durmak yok yola devam ?? menzilcilerin zoruna gitmiş 36 16 Yanıtla
  • Mehmet Akın:
    Gerçekten olan olayları kurguyla dizi yapmışlar ne varki bunda, ayrıca kanal d kendi yandaşlarından biri,cezayı siler zaten mesele diziyi kaldırmak 29 11 Yanıtla
  • Atilla Kendigelen:
    yok arkadas, bu ülkede demokrasi falan hikaye. sultan hazretleri emretti oldu. uyanın artık. Kuzey Kore den farkımız ne? 28 10 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Halki milleti allaitant yalan haber krali yalama kanal a haber varmi içlerinde 16 7 Yanıtla
  • Şevki Sünger:
    dizilere ceza gerçekte yapanlara mükafat 15 2 Yanıtla
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