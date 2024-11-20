Salihli'de Hemşire Yangında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Yaşam

Salihli'de Hemşire Yangında Hayatını Kaybetti

Salihli\'de Hemşire Yangında Hayatını Kaybetti

Manisa'nın Salihli ilçesinde, 48 yaşındaki hemşire Dilek Yılmaz, evinde çıkan yangında hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaparken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

20.11.2024 17:38  Güncelleme: 17:40
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MANİSA'nın Salihli ilçesinde hemşire Dilek Yılmaz (48), evinde çıkan yangında hayatını kaybetti.

Sağlık Mahallesi 178 Sokak'taki 5 katlı apartmanın zemin katındaki hemşire Dilek Yılmaz'a ait dairede, saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, tüm evi sardı. Yalnız yaşayan Yılmaz, yoğun dumandan etkilendi, vücudunda da yanıklar oluştu. Çevredekilerin ihbarıyla yangına, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, sağlık ekipleri Yılmaz'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Özel bir bakımevinde çalıştığı öğrenilen Yılmaz, daha sonra Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Dilek Yılmaz, hayatını kaybetti.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

FOTOĞAFLI

Kaynak: DHA

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