Savaş Sonrası Türkiye'den Şam'a Dönen Öğrenci için Duygusal Veda Töreni - Son Dakika
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Yaşam

Savaş Sonrası Türkiye'den Şam'a Dönen Öğrenci için Duygusal Veda Töreni

Savaş Sonrası Türkiye\'den Şam\'a Dönen Öğrenci için Duygusal Veda Töreni

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, memleketi Şam'a dönecek olan İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Rama Omar için düzenlenen veda töreninde duygusal anlar yaşandı. 8. sınıf öğrencisi Rama, Türkiye'de geçirdiği süreyi ve elde ettiği başarıları unutamayacağını belirtti.

17.01.2025 15:03  Güncelleme: 15:09
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HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde memleketi Şam'a gidecek olan İmam Hatip Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Rama Omar için düzenlenen veda töreninde duygusal anlar yaşandı.

İş savaş nedeniyle 2019 yılında ailesi ile birlikte Türkiye'ye gelen Rama Omar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine yerleşti. Eğitimine ise Reyhanlı İmam Hatip Ortaokulu'nda devam etti. 8. sınıf öğrencisi olan Rama yapılan hafızlık yarışmalarında 3 defa Hatay birinciliği elde etti.

TAKDİR KARNESİNİ ALDI

Okulların tatile girmesi nedeniyle sınıfında öğretmeni Can Ünel'den karne ve takdir belgesi alan Rama, ülkesine döneceğini ve eğitimini orada sürdüreceğini söyledi. Türkiye'den ayrıldığı için üzüldüğünü belirten Rama, "Gittiğim için hem seviniyorum hem de üzülüyorum. Burayı da bırakacağım için üzgünüm. Suriye'de şimdi savaş bitti buna da seviniyorum. Suriye'nin başkenti Şam'da eğitimime devam edeceğim. Gelecekte iyi bir İngilizce öğretmeni olmak istiyorum. Türkiye bizi çok iyi karşıladı. Her zaman destek verdi. Adeta benim ikinci yurdum oldu. Herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

TAHTAYA VEDA MESAJI YAZDI

Rama sınıftan ayrılmadan önce tahtaya geçerek "Gideceğim için hem üzülüyorum hem sevinmiyorum. Okulumu, hocalarımı arkadaşlarımı çok ama çok özleyeceğim. Ama gitmek vaz geçmek anlamına gelmez. Her zaman her anımda sizleri hatırlayacağım. Çünkü bende çok derin iz bıraktınız. Teşekkür ederim. Rama Omar" yazarak duygularını paylaştı.

Sınıf arkadaşı Azra Şanverdi ise, 4 yıldır beraber aynı okulda oldukları Rama'nın gidişine üzüldüklerini ama onun adına sevindiklerini söyledi. Şanverdi, "4 yıl aynı sınıftayız. Onun adına sevinçliyim, savaşı kazandılar ve ülkesine dönüyor. Suriyeli olması beni hiç ilgilendirmiyor, onu çek sevdik. Kendisi adına iyi bir gelecek diliyorum" diye konuştu.

BAHÇEDE TÖREN YAPILDI

Hatice Kübra Yayar ise, bir yandan gittiği için sevindiklerini diğer yandan da üzüldüklerini belirterek, Rama'yı çok sevdiklerini, ona çok alıştıklarını kaydetti.

Karnelerin verilmesinden sonra okul bahçesinde düzenlenen törende Okul Müdür İzettin Akan, öğretmenlerinden Süleyman Ocakoğlu, Rama'ya Türk Bayrağı ve çeşitli hediye etti. Daha sonra da okul bahçesinde oluşturulan koridorda alkışlar arasında geçen Rama'ya veda edilirken duygusal anlar yaşandı. Rama arkadaşlarına el sallayarak veda etti ve Şam'a gitmek üzere okuldan ayrıldı.

Haber-kemara: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI,(Hatay),

Kaynak: DHA

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