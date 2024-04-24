Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu\'dan İmamoğlu\'na ziyaret

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Yerel seçimlerden önce, "Tekrar taksimetreleri kurun, geliyor Murat Kurum." sözleriyle Murat Kurum'u desteklediğini açıklayan İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, yeniden seçilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na makamında hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi. Aksu ziyaretle ilgili yaptığı paylaşımında, "Hayırlı olsun dileklerimizi kendisine ilettik. Ulaşım sektörümüzdeki sorunları, sıkıntıları ve çözüm önerilerimizi Sayın Başkanımızla istişare ettik." ifadelerini kullandı.

TAKSİCİLER ODASI BAŞKANI, İMAMOĞLU'NU ZİYARET ETTİ

31 Mart'ta düzenlenen yerel seçimlerden önce, "Tekrar taksimetreleri kurun, geliyor Murat Kurum." sözleriyle tarafını belli eden İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu ve beraberindeki heyet yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Ekrem İmamoğlu'nu makamında ziyaret etti.

İMAMOĞLU'NA TABLO HEDİYE ETTİ

Başkan Eyüp Aksu ziyaretle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Aksu paylaşımında, "İstanbul Taksiciler Esnaf Odası olarak İstanbul Belediye Başkanlığı'na tekrardan seçilen Sayın Ekrem İmamoğlu beyefendiyi makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerimizi kendisine ilettik. Ulaşım sektörümüzdeki sorunları, sıkıntıları ve çözüm önerilerimizi Sayın Başkanımızla istişare ettik." ifadelerini kullandı. Aksu, İmamoğlu'na Galata Kulesi'nin yer aldığı bir tablo hediye etti.