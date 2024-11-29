Sosyal medya fenomeni, Şükran Günü hindisini tuvalette pişirerek takipçilerini şoke etti

Yaşam

Bu kez Türkiye satacak

Minnesota'lı sosyal medya fenomeni Kate Heintzelman, Şükran Günü hindisini tuvalette hazırlayarak takipçilerini şoke etti. Instagram'da 338 bin takipçisi bulunan yemek influencerı, bu sıra dışı pişirme yöntemiyle büyük tepki topladı.

Viral olan videoda Kate, mutfak yerine banyosunu tercih ederek çiğ hindiyi tuvalete koydu ve çeşitli baharatlarla tatlandırdı. Hindi, portakal, soğan ve kereviz saplarıyla doldurulduktan sonra üzerine baharatlar serpildi.

Çalışır durumdaki mutfağı ve fırını olmasına rağmen, tatil yemeğini tuvalette hazırlamayı tercih eden fenomen, videoya "Mikroplar 140 derecede ölüyor, ben bunu 300 derecede pişirdim" notunu düştü.

Temiz bir şekilde yapıldığını iddia etmesine rağmen, video sosyal medyada büyük tepki topladı. Takipçiler, "Bu Şükran Günü'nde evde kalmalısın", "Neredeyse kusacaktım", "Koskoca bir hindiyi ziyan etmek korkunç" gibi yorumlarda bulundu.

Bu Kate'in tartışma yaratan ilk yemek tarifi değil. Daha önce de Şükran Günü yemeklerini tek bir tepside pişirme önerisiyle gıda zehirlenmesi riski yaratacağı gerekçesiyle eleştirilmişti.