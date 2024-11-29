Sosyal medya fenomeni, Şükran Günü hindisini tuvalette pişirerek takipçilerini şoke etti - Son Dakika
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Yaşam

Sosyal medya fenomeni, Şükran Günü hindisini tuvalette pişirerek takipçilerini şoke etti

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Minnesota'lı sosyal medya fenomeni Kate Heintzelman, 338 bin takipçisi için hazırladığı son videoda Şükran Günü hindisini tuvalette pişirerek büyük tepki topladı. Çiğ hindiyi tuvalete koyup baharatlarla tatlandıran influencer'ın bu sıra dışı yöntemi, takipçileri tarafından sert bir şekilde eleştirildi. Takipçiler, Kate'e evde kalmasını önerirken, değerli bir hindiyi ziyan ettiğini belirttiler.

29.11.2024 09:43  Güncelleme: 09:52
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Minnesota'lı sosyal medya fenomeni Kate Heintzelman, Şükran Günü hindisini tuvalette hazırlayarak takipçilerini şoke etti. Instagram'da 338 bin takipçisi bulunan yemek influencerı, bu sıra dışı pişirme yöntemiyle büyük tepki topladı.

Viral olan videoda Kate, mutfak yerine banyosunu tercih ederek çiğ hindiyi tuvalete koydu ve çeşitli baharatlarla tatlandırdı. Hindi, portakal, soğan ve kereviz saplarıyla doldurulduktan sonra üzerine baharatlar serpildi.

Çalışır durumdaki mutfağı ve fırını olmasına rağmen, tatil yemeğini tuvalette hazırlamayı tercih eden fenomen, videoya "Mikroplar 140 derecede ölüyor, ben bunu 300 derecede pişirdim" notunu düştü.

Temiz bir şekilde yapıldığını iddia etmesine rağmen, video sosyal medyada büyük tepki topladı. Takipçiler, "Bu Şükran Günü'nde evde kalmalısın", "Neredeyse kusacaktım", "Koskoca bir hindiyi ziyan etmek korkunç" gibi yorumlarda bulundu.

Bu Kate'in tartışma yaratan ilk yemek tarifi değil. Daha önce de Şükran Günü yemeklerini tek bir tepside pişirme önerisiyle gıda zehirlenmesi riski yaratacağı gerekçesiyle eleştirilmişti.

Sosyal medya fenomeni, Şükran Günü hindisini tuvalette pişirerek takipçilerini şoke etti
Sosyal medya fenomeni, Şükran Günü hindisini tuvalette pişirerek takipçilerini şoke etti
Sosyal medya fenomeni, Şükran Günü hindisini tuvalette pişirerek takipçilerini şoke etti
Sosyal medya fenomeni, Şükran Günü hindisini tuvalette pişirerek takipçilerini şoke etti

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Son Dakika Yaşam Sosyal medya fenomeni, Şükran Günü hindisini tuvalette pişirerek takipçilerini şoke etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Celal Özdemir:
    Bunu bu sitede haber yapan Sondakika yöneticileri sizlerde toplumu değiştirmeyi düşünen f A ş.istlersiniz ama Allah büyük evlatlarından böyle düşünceli fenomenler çıkması dileğiyle AMiN 6 0 Yanıtla
  • Hasan null:
    Kötü örnekleri buralara getirmenin kılıfı "habercilik" 5 0 Yanıtla
  • VeDat AkBaş:
    Bu mu haber 3 0 Yanıtla
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