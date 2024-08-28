Tarihçi Necdet Sakaoğlu\'nun Vefatı

Yaşam

yazar Necdet Sakaoğlu (85), evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Sakaoğlu Amasra ilçesinde toprağa verilirken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç başsağlığı mesajı yayınladı.

Uzun yıllar Amasra ilçesinde okul müdürlüğü ve öğretmenlik yapan tarihçi Necdet Sakaoğlu dün akşam saatlerinde Kaleiçi Mahallesi'ndeki evinde kalp krizi geçirdi. Sağlık ekiplerince Karabük'te bulunan özel bir hastaneye kaldırılan Sakaoğlu hayatını kaybetti. Sabah saatlerinde hastane morgundan alınan Sakaoğlu'nun cenazesi, evinin önüne getirildi. Burada okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından Sakaoğlu'nun Türk bayrağına sarılı tabutu cenaze aracıyla Amasra'daki İskele Camisi'nin önüne getirildi. Cenaze namazı öncesinde cami önüne gelerek, Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Necdet Sakoğlu'nun eşi Fatma Sakaoğlu'na başsağlığı dileklerinde bulundu.

İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Bartın Belediye Başkanı Muhammet Rıza Yalçınkaya, Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Bartın Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Erkan Şahin, Bartın Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay Mete Demircan, sevenleri ve yakınları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Necdet Sakaoğlu, Amasra Şehir Mezarlığı'na defnedildi.

ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Bakan Tunç sosyal medya hesabından tarihçi- yazar Necdet Sakaoğlu'nu Amasra'daki evinde ziyaret ettiği sırada çektirdiği fotoğrafla birlikte başsağlığı mesajı yayınlandı. Bakan Tunç, şunları ifade etti:

"Yazar, tarihçi ve eğitimci Necdet Sakaoğlu'nun vefatını teessürle öğrendim. Türkiye ve Osmanlı tarihi üzerine yaptığı araştırmaları ile kıymetli eserlerinin yanı sıra Amasra için yürüttüğü çalışmalarıyla da kültür dünyamızda yeri doldurulamaz bir değer olarak anılacaktır. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, tarih, edebiyat ve eğitim camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, ruhu şad olsun" ifadelerini kullandı.