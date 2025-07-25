Termometreler patlayacak! İşte Türkiye'de sıcaklık rekorunun kırıldığı il - Son Dakika
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Yaşam

Termometreler patlayacak! İşte Türkiye'de sıcaklık rekorunun kırıldığı il

Termometreler patlayacak! İşte Türkiye\'de sıcaklık rekorunun kırıldığı il
25.07.2025 16:18
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Türkiye'de sıcak hava dalgası etkisini artırırken, Şırnak'ın Silopi ilçesinde termometreler 50 dereceyi göstererek tüm zamanların sıcaklık rekoru kırıldı. Daha önceki rekor 2021'de Cizre'de 49,1 derece olarak kaydedilmişti.

Türkiye, bir süredir etkisini sürdüren sıcak hava dalgasıyla yeni bir sıcaklık rekoruna tanıklık etti. Meteoroloji verilerine göre, ulusal sıcaklık rekoru kırıldı.

ŞIRNAK SİLOPİ 50 DERECEYİ GÖRDÜ

Türkiye'de tüm zamanların resmi olarak ölçülen en yüksek sıcaklığı, 20 Temmuz 2021'de Şırnak'ın Cizre ilçesinde 49,1 derece olarak kayıtlara geçmişti. Ancak bugün saat 14.30 itibarıyla Şırnak'ın Silopi ilçesinde termometreler 50 dereceyi gösterdi ve rekor tazelendi.

BU İKİ GÜNE DİKKAT

Türkiye, önümüzdeki hafta yeniden kavurucu sıcakların etkisi altına girecek. Afrika ve Basra sıcaklarının ikinci dalgasının, pazartesi ve salı günleri ülkeye ulaşması bekleniyor. Eyyam-ı Bahur sıcakları olarak bilinen bu aşırı sıcak hava dalgasının etkisiyle, hem yüksek sıcaklıkların hem de bunaltıcı nemin artacağı tahmin ediliyor. Hava durumu tahmin organizasyonu Hava Forum, özellikle bu dönemde sıvı tüketiminin artırılması ve güneş ışığına uzun süre maruz kalınmaması gerektiği uyarısında bulundu. Ayrıca fön rüzgarlarının etkisinin de süreceği, bu nedenle hissedilen sıcaklığın daha da yükseleceği belirtiliyor.

ORHAN ŞEN'DEN "SİNSİ AFET" UYARISI

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Ankara, İzmir ve Antalya çevresindeki vatandaşları uyardı. Şen, bu sıcak hava dalgasını "sinsi afet" olarak tanımlayarak "Ankara ve çevre illerindeki vatandaşlarımıza uyarımdır: Açık havadaki işlerinizi bugün, yarın (cumartesi) yapın. Pazartesi'den itibaren 3 gün aşırı sıcaklar geliyor. Sinsi afet dediğimiz sıcak hava dalgası dolayısıyla hafta başı dışarı çıkmayın. Sıcaklık 42-43 dereceleri bulacak" ifadelerini kullandı.

İKİ İLE UYARI: 10 DAKİKAYI GEÇMESİN

Prof. Dr. Şen, İzmir ve Antalya çevresindeki vatandaşlara da özel bir çağrıda bulundu. Özellikle dışarıda geçirilen sürenin kısıtlanması gerektiğini belirterek, şu sözleri paylaştı: "İzmir çevresi ve Antalya'daki vatandaşlarımıza uyarım: Bugün, yarın (Cumartesi) gündüz dışarıda geçireceğiniz vakit 10 dakikayı geçmesin. Denize girmeyi de erteleyin, sabah erken ya da akşam 18'den sonra girin."

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