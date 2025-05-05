Ters Laleler Koruma Altında - Son Dakika
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Yaşam

Ters Laleler Koruma Altında

Ters Laleler Koruma Altında

Yüksekova'da açan ters laleler, jandarma denetimleriyle korunuyor. Koparanlara ağır ceza uygulanıyor.

05.05.2025 09:39
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HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde havaların ısınması ile açan, 'hüznün sembolü' olarak bilinen koruma altındaki ters laleler, jandarma ekipleri tarafından haftanın 7 günü yapılan denetimlerle korunuyor. Ters laleleri görmeye gelen Sedat Erez, yılda bir kez açan ve bir aylık ömürleri olan ters lalelere herkesin sahip çıkması gerektiğini belirtti.

Hakkari, Van ve Şırnak'ta da yoğun olarak görülen ve bölgede 'ağlayan gelin' olarak da adlandırılan ters laleler, havaların ısınması ile açmaya başladı. Yüksekova ilçesine bağlı Yürekli köyünde çiçek açan ve bir aylık ömürleri olan ters lalelerin koparılmaması için jandarma ekipleri denetimler yapıyor. Ekipler, bölgeye gelenlere lalelerin koparılmaması yönünde uyarılarda bulunuyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, koparılan her lale için 557 bin 212 TL idari para cezası kesiyor.

'TERS LALELER BU BÖLGENİN SEMBOLÜ'

Ailesiyle birlikte bölgeye gelen Sedat Erez, yılda bir kez açan ters lalelere herkesin sahip çıkması gerektiğini belirterek, "Ters lale çiçeği bu bölgenin sembolü. Lalelerin asıl ana vatanı Hakkari bölgesidir. Her yıl birçok kişi ters laleleri görmek için bu bölgeye geliyor. Gelenlerin bazılarının ters laleleri kopardığını duyuyoruz. Jandarma ekipleri de denetimler yaparak laleleri koruduğunu gördük. Denetim yapan ekiplere çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Kaynak: DHA

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