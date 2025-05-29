Tire'de Kadınlar Organik Çilek Üretimine Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yaşam

Tire'de Kadınlar Organik Çilek Üretimine Başladı

Tire\'de Kadınlar Organik Çilek Üretimine Başladı
29.05.2025 11:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İZMİR Tire'de kadınlar Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yüzde 100 desteklenen 'Çileğimiz Organik, Kadın Üreticilerimiz Artık Daha Aktif' projesi ile ilçede ilk kez organik çilek üretimine başladı.

İZMİR Tire'de kadınlar Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yüzde 100 desteklenen 'Çileğimiz Organik, Kadın Üreticilerimiz Artık Daha Aktif' projesi ile ilçede ilk kez organik çilek üretimine başladı. 2 yıl önce projeye katılan, bu yıl 2'nci hasadını gerçekleştiren Nazmiye Öztürk (47), geçen yıl kardeşi Bahar Dolmacı'yı (46) da teşvik ederek projeye katılmasını sağladı. 2 dekar alanda organik çilek üretimi yapan kız kardeşler bölgedeki kadınlara örnek oluyor.

Tire ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yüzde 100 desteklenen 'Çileğimiz Organik, Kadın Üreticilerimiz Artık Daha Aktif' projesine katılan kadınlar, bölgede ilk defa organik çilek üretimine başladı. 2 yıl önce projeye katılan, bu yıl ikinci hasadını gerçekleştiren Nazmiye Öztürk, geçen yıl kardeşi Bahar Dolmacı'yı da teşvik ederek projeye katılmasını sağladı. 1 dekarı Öztürk'e, 1 dekarı da Dolmacı'ya ait olan tarlalarında çilek üretimi yapan kız kardeşler, bölgedeki kadınlara da örnek oluyor. Karateke Mahallesi'nde 2 yıl önce organik çilek üretimine başlayan Nazmiye Öztürk, ev hanımıyken 7 yıl önce Bakanlığın 'Genç Çiftçi' projesiyle hayvancılığa başladığını dile getirerek, "İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde hayvancılık kurslarına giderken organik çilek projesini öğrendim. Şaşırdım; çünkü buralarda çilek üretilmiyordu, deneyelim istedim. 2023 yılında ilk fidelerimiz geldi, nisan ayında dikime başladık. 2024 yılının 15 Mart'ında ilk hasadımızı yaptık. Çok verimli bir yıldı" ifadelerini kullandı.

'KARDEŞİM EN BÜYÜK DESTEKÇİM'

Öztürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Köyümüzde ilk defa çilek yetişmişti hem de organikti. Köyümüzde örnek olduk. Herkes 'Bize de öğretin' dedi. Kardeşim ev hanımıydı, beraber yapmak istedim. O da geçen yıl projeye başvurdu, çilek fideleri geldi. Tarlamız 2 dekara çıktı. Tarlayı daha da büyütmeyi düşünüyoruz. Kardeşle çalışmak çok keyifli, yalnız yapamazdım. Sabah çalışmaya başlıyoruz. Akşama kadar buradayız. Satışta da toplamada da beraberiz. Eğlenerek topluyoruz, satıyoruz, beraber mutluluk dağıtıyoruz. En büyük destekçim kardeşim. Çilek, bize çok güzel kapılar açtı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne iftara gitmiştik. Verdiği desteklerden ötürü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etmiştim ve çilek götürmüştüm."

'ABLAM BANA ÖRNEK OLDU'

Nazmiye Öztürk'ün kardeşi Bahar Dolmacı ise "Ev hanımıydım, ablam projeye başladığında ona yardım ettim. Çok heyecanlıydık, burada daha önce çilek yapan olmadığı için merak da ediyorduk. Hep yanındaydım, gidip geliyordum. İlk hasat çok güzeldi, çilekler inanılmaz lezzetliydi, mis gibi kokuyordu. Daha önce böyle çilek yemedik ve çevremizdeki herkes bayıldı. Ben de projeye katılmayı düşündüm. Ablam bana örnek oldu. Onun verdiği cesaretle ben de projeye katıldım, başlamış oldum. Bir dekar ablam başlamıştı, bir dekar da ben başladım, bir dönüm arazide birlikte üretmeye devam ediyoruz. Dönüşler çok güzel, 'İyi ki yapmışsınız bize cesaret verdiniz, biz de yapmak istiyoruz' diyorlar. Bunlar bizi aşırı mutlu etti. Büyütmeyi düşünüyoruz, tarım ilaçları kullanmadan da güzel şeyler yetiştiğini herkese göstermek istiyoruz. Herkese tavsiye ederim, toprağı seven herkes yapabilir. Biz daha önce topraktan anlamazdık ama öğrendik ve yapabildik. Çok mutluyuz" dedi.

'ÇİLEĞİ MERAK EDİP DİKTİM'

Tire'nin Kırtepe Mahallesi'nde yaşayan Nazmiye Öztürk'ü örnek alarak bu yıl ilk kez organik çilek üretimine başlayan Saime Dibekçi (45) de "20-25 senedir çiftçilik ve hayvancılık yapıyorum. Geçen sene Karateke Mahallesi'nde Nazmiye Öztürk'ün tarla gününe gittim. Çileği orada gördüm, merak ettim, ben de diktim. Biraz zahmetli bir iş ama yetişince, ürün verince toplaması zevkli. Orada görmesem düşünmezdim, çileği bilmiyorduk, burada yetiştiren yoktu. 1 dekar alanı çilek yaptık, seneye çoğaltmayı düşünüyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım, Yaşam, Tire, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Tire'de Kadınlar Organik Çilek Üretimine Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Küme düşen Adanaspor’un otobüsü haczedildi Küme düşen Adanaspor'un otobüsü haczedildi
Kremlin: İstanbul, bir sonraki Rusya-Ukrayna müzakerelerinin yeri olabilir Kremlin: İstanbul, bir sonraki Rusya-Ukrayna müzakerelerinin yeri olabilir
İki yengesini silahla vurarak öldürdü İki yengesini silahla vurarak öldürdü
Arda Güler’i havalara uçuracak haber: Sen kilit bir oyuncu olacaksın Arda Güler'i havalara uçuracak haber: Sen kilit bir oyuncu olacaksın
Navigasyona aldandı, merdivenlerde mahsur kaldı Navigasyona aldandı, merdivenlerde mahsur kaldı
Montella’yı kızdıran soru: Neyi kastettiğinizi anlayamıyorum Montella'yı kızdıran soru: Neyi kastettiğinizi anlayamıyorum
Yeniden Refah Partisi’nden ’’Yeni Anayasa’’ çıkışı: Ancak bu şartla destek veririz Yeniden Refah Partisi'nden ''Yeni Anayasa'' çıkışı: Ancak bu şartla destek veririz
Yunan istihbaratına ateş açıldı, saldırının arkasından ünlü Türk çete çıktı Yunan istihbaratına ateş açıldı, saldırının arkasından ünlü Türk çete çıktı
Hamas, ateşkes için ABD ile anlaştı Hamas, ateşkes için ABD ile anlaştı
Yediği tokadı unutturmak istiyor Macron’dan eşiyle samimi pozlar Yediği tokadı unutturmak istiyor! Macron'dan eşiyle samimi pozlar
Netanyahu: İsrail’in Gazze’ye saldırısında Muhammed Sinvar öldürüldü Netanyahu: İsrail'in Gazze'ye saldırısında Muhammed Sinvar öldürüldü

13:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz yeni anayasayı Erdoğan için değil, 86 milyon için istiyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz yeni anayasayı Erdoğan için değil, 86 milyon için istiyoruz.
13:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan terör örgütü YPG’ye uyarı: Hala oyalama taktiklerine devam ediyorlar, bundan vazgeçmeleri şart
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terör örgütü YPG'ye uyarı: Hala oyalama taktiklerine devam ediyorlar, bundan vazgeçmeleri şart
12:54
Bakanlık 4 sucuk markasını daha ifşa etti Marketlerden toplatılıyor
Bakanlık 4 sucuk markasını daha ifşa etti! Marketlerden toplatılıyor
10:23
DEM Parti’den infaz düzenlemesi açıklaması: Yalnızca hasta tutukluları kapsayacak
DEM Parti'den infaz düzenlemesi açıklaması: Yalnızca hasta tutukluları kapsayacak
19:49
Rapçi Süleyman Burak Bodur tahliye edildi, ilk işi güvercin uçurmak oldu
Rapçi Süleyman Burak Bodur tahliye edildi, ilk işi güvercin uçurmak oldu
19:37
İlave TV’nin kurucusu Arif Kocabıyık, yeniden tutuklandı
İlave TV'nin kurucusu Arif Kocabıyık, yeniden tutuklandı
19:02
Rusya: Ukrayna’ya 2 Haziran’da İstanbul’da görüşmek için teklifte bulunduk
Rusya: Ukrayna'ya 2 Haziran'da İstanbul'da görüşmek için teklifte bulunduk
18:50
Samsun Adliyesi’nde duruşma çıkışı kavga çıktı O anlar kameralarda
Samsun Adliyesi'nde duruşma çıkışı kavga çıktı! O anlar kameralarda
18:32
Park tartışması kavgaya dönüştü Tekme tokat dövdüler
Park tartışması kavgaya dönüştü! Tekme tokat dövdüler
18:16
Hatay diken üstünde 4 mahalleye giriş çıkışlar yasaklandı
Hatay diken üstünde! 4 mahalleye giriş çıkışlar yasaklandı
18:15
Ford, 1,1 milyon aracı geri çağırıyor
Ford, 1,1 milyon aracı geri çağırıyor
18:10
Ankara’da arama sırasında ağır yaralanan Jandarma Astsubay şehit oldu
Ankara'da arama sırasında ağır yaralanan Jandarma Astsubay şehit oldu
17:50
Harry Potter dizisinin başrolleri belli oldu
Harry Potter dizisinin başrolleri belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2025 13:17:11. #7.13#
SON DAKİKA: Tire'de Kadınlar Organik Çilek Üretimine Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.