Tuna Kiremitçi, yüksek tansiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yaşam

Tuna Kiremitçi, yüksek tansiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldı

Geniş Video İzle

Yazar ve müzisyen Tuna Kiremitçi yüksek tansiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Hastanede üç gün tedavi gören ünlü isim, "Ufak bir direkten dönüş yaşadık ama şimdi her şey yolunda" dedi.

28.11.2024 09:34  Güncelleme: 09:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edebiyat ve müzik dünyasının sevilen ismi Tuna Kiremitçi, hayranlarını korkuttu. Yazar ve müzisyen Kiremitçi, aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

"UFAK BİR DİREKTEN DÖNDÜK"

Yüksek tansiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öğrenilen ünlü isim, sosyal medya hesabından sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Üç gün tedavi gördüğü hastane odasından paylaşım yapan Kiremitçi, "Ufak bir direkten dönüş yaşadık ama şimdi her şey yolunda. Arayıp soran herkese teşekkür ederim. Yeni romanı yazmaya ve konserlere kaldığımız yerden devam!" dedi.

Tuna Kiremitçi, yüksek tansiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldı

TUNA KİREMİTÇİ KİMDİR?

24 Şubat 1973'te Eskişehir'de dünyaya gelen Tuna Kiremitçi, Filibe kökenli bir ailenin çocuğudur. Müziğe Galatasaray Lisesi'nde yatılı okurken okul orkestrasında başladı. İlk profesyonel grubu olan Kumdan Kaleler ile söz ve müziklerini yazdığı Denize Doğru albümünü 1996 yılında çıkardı. Ardından, 2007'de ilk solo albümü Kendi Halinde ve 2013'te Atlas rock grubuyla Selam Yabancı albümünü yayınladı.

EDEBİYAT KARİYERİ

Lise yıllarında yazdığı şiirlerle dikkat çeken Tuna Kiremitçi, 1994 yılında Ayabakanlar adlı kitabıyla Yaşar Nabi Nayır Şiir Ödülü'nü kazandı. 2002'de yayımlanan Git Kendini Çok Sevdirmeden adlı novellası, yılın sürpriz edebiyat olaylarından biri oldu. 2003'te yayımlanan ikinci romanı Bu İşte Bir Yalnızlık Var, hem okuyucuların hem de eleştirmenlerin beğenisini kazandı. Ardından sırasıyla Dualar Kalıcıdır (2007), Yolda Üç Kişi (2005) ve Selanik'te Sonbahar (2011) gibi çok satan romanlara imza attı. Romanları 16 farklı dile çevrilen Kiremitçi, edebi başarılarını uluslararası alanda da kanıtladı.

MÜZİK KARİYERİ

Tuna Kiremitçi, besteleri ve sahne performanslarıyla da geniş bir hayran kitlesi kazandı. Şarkıları Haluk Levent, Ajda Pekkan, Müslüm Gürses, Eda Baba gibi pek çok sanatçı tarafından seslendirildi.

2009'da ilk ve tek uzun metrajlı filmi Adını Sen Koy ile yönetmenlik koltuğuna oturan Kiremitçi, 2013'te Bu İşte Bir Yalnızlık Var adlı romanının sinema uyarlamasıyla dikkat çekti. Aynı eser 2014 yılında tiyatroya uyarlandı ve büyük beğeni topladı.

Kiremitçi, 2016 yılında romancılık kariyerine son verdiğini ve sanat hayatını yalnızca müzik ve şiirle sürdüreceğini açıklamıştı. Şu sıralar konserleri ve müzik projeleriyle sahne hayatına devam eden sanatçı, geçirdiği sağlık sorununa rağmen üretkenliğini sürdürmekte kararlı olduğunu duyurdu.

Tuna Kiremitçi, yüksek tansiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldı

Tuna Kiremitçi, Tansiyon, Tansiyon, Hastane, Magazin, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Tuna Kiremitçi, yüksek tansiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:32 Kreş tartışmaları sorulunca İmamoğlu fena patladı: Cami yaptım imam vermediler Kreş tartışmaları sorulunca İmamoğlu fena patladı: Cami yaptım imam vermediler
09:04 13 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor 13 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor
08:18 Otomotiv devi Nissan iflas bayrağını çekmek üzere Otomotiv devi Nissan iflas bayrağını çekmek üzere
07:22 İsrail Savunma Bakanı Katz: Ateşkes ihlal edilirse güçlü bir şekilde yanıt vermeye hazırız İsrail Savunma Bakanı Katz: Ateşkes ihlal edilirse güçlü bir şekilde yanıt vermeye hazırız
06:51 Türkiye’yi sarsan ’’sahte dolar’’ skandalı büyüyor Türkiye'yi sarsan ''sahte dolar'' skandalı büyüyor
14:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan özeleştiri: Sorunu kendimizde arayacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özeleştiri: Sorunu kendimizde arayacağız
14:37 Lübnanlı muhabir ateşkes antlaşmasını kask ve çelik yeleğini çıkararak duyurdu Lübnanlı muhabir ateşkes antlaşmasını kask ve çelik yeleğini çıkararak duyurdu
14:36 Kayıp çiftçi, 7 metrelik piton yılanın karnında bulundu Kayıp çiftçi, 7 metrelik piton yılanın karnında bulundu
14:31 Fenerbahçe, Slavia Prag kadrosunda tam 5 eksik var Fenerbahçe, Slavia Prag kadrosunda tam 5 eksik var
14:30 52 yaşındaki Sofia Vergara sırrını açıkladı 52 yaşındaki Sofia Vergara sırrını açıkladı
14:24 Sosyal medyanın ’’cesur’’ ikizlerinden olumsuz eleştirilere cevap Sosyal medyanın ''cesur'' ikizlerinden olumsuz eleştirilere cevap
14:10 Erdoğan Bayraktar’dan kentsel dönüşüm çağrısı Erdoğan Bayraktar'dan kentsel dönüşüm çağrısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2024 10:17:06. #1.13#
SON DAKİKA: Tuna Kiremitçi, yüksek tansiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.