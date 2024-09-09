Vatandaşa tarihte kiminle tanışmak istediği soruldu: Atatürk ve Fatih Sultan Mehmet öne çıktı - Son Dakika
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Yaşam

Vatandaşa tarihte kiminle tanışmak istediği soruldu: Atatürk ve Fatih Sultan Mehmet öne çıktı

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Bursa sokaklarında vatandaşlara 'Tarihte kiminle tanışmak isterdiniz?' sorusu yöneltildi. Katılımcıların büyük çoğunluğu Atatürk ve Fatih Sultan Mehmet'i seçti. Bazı kişiler daha az bilinen liderlere de ilgi gösterdi. Hammurabi ve Metehan gibi isimler de yanıt verenler arasındaydı. Peygamberlerle tanışmayı arzu edenler ve modern dönemden kişilerle tanışmak isteyenler de vardı.

09.09.2024 17:44
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Bursa sokaklarında vatandaşlara "Tarihte kiminle tanışmak isterdiniz?" diye sorduk. Katılımcıların büyük çoğunluğu Atatürk ve Fatih Sultan Mehmet'i öne çıkararak, bu önemli liderlerle tanışmayı arzu ettiklerini ifade ettiler. Bir kişi, "Atatürk'le tabii ki, çok merak ediyorum ne derdi, ülkemiz için çok emek vermiş" derken, bir diğeri " Fatih Sultan Mehmet'le tanışmak isterdim, çünkü o benim atam" diyerek tarihi kahramanlarımızın bıraktığı etkiye vurgu yaptı.

Vatandaşa tarihte kiminle tanışmak istediği soruldu: Atatürk ve Fatih Sultan Mehmet öne çıktı

FATİH SULTAN MEHMET VE ATATÜRK İLK SIRADA

İlginç olarak, bazı kişiler daha az bilinen liderlere de ilgi gösterdi. Bir katılımcı, Antik Dönem'den Hammurabi'yi seçerek "İlk kanunları koyan adam, tanımak isterdim" ifadesini kullandı. Yine bir başka görüş, "Tarihte en büyük liderlerden olduğunu düşündüğüm Metehan'la tanışmak isterdim" şeklinde oldu. Farklı dönemlerden liderlerin seçilmesi, halkın tarihe duyduğu ilgiyi ve çeşitliliği gözler önüne serdi.

Vatandaşa tarihte kiminle tanışmak istediği soruldu: Atatürk ve Fatih Sultan Mehmet öne çıktı

PEYGAMBERLER VE ÇAĞDAŞ İSİMLER

Peygamberlerle tanışmayı arzu edenler de vardı. Bir kişi, "Peygamberimizle tanışmak isterdim, İslamiyet'in yayılışında onun yanında olmak, vahiyleri ondan duymak isterdim" diyerek dini bir figürü tercih etti. Modern döneme atıfta bulunan bir diğer vatandaş ise " Fatih Terim'le tanışmak isterdim" diyerek, spor dünyasından bir isimle buluşmayı hayal etti.

Vatandaşa tarihte kiminle tanışmak istediği soruldu: Atatürk ve Fatih Sultan Mehmet öne çıktı

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Son Dakika Yaşam Vatandaşa tarihte kiminle tanışmak istediği soruldu: Atatürk ve Fatih Sultan Mehmet öne çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • FURKAN ARIKAN: Kötü bir amaçla yazdığınızı zannetmiyorum ama haber başlıklarına biraz dikkat etseniz güzel olur. Bir tane Türkçe hocasından yardım alın. Peygamberler ve çağdaş isimler yazmışsınız yazıyı 4-5 kişiye gösterdim hepside dediki sanki peygamberler çağdaş değilmiş gibi bir başlık olmuş. Başlıklara daha fazla dikkat ederseniz sevinirim 57 1 Yanıtla
  • Ömer Çelik: Peygamberleri görmek kadar daha da mühim kim olabilir ki. Fatih sultan Mehmet han gibilerde önemli tabi. Ama bir seçme hakkı var ise tabi ki asrı saadet seçilmeli 34 3 Yanıtla
  • Hasan Yılmaz: Peygamber efendimizle tanışmak isterdim 27 1 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk: Başka kim çıkacaktı? 11 15 Yanıtla
  • ferhat eser: Adaletle tanışmak isterdim 18 7 Yanıtla
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