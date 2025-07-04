Yangın bölgesine arazi aracıyla giden Çelik, son durumu paylaştı

İzmir'in Çeşme ilçesinde 2 Temmuz günü saat 13.30 sıralarında Ildır Mahallesi yakınlarındaki bir tarım arazisinde başlayan yangın, kısa sürede kuvvetli rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Yangını fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda uçak, helikopter, arazöz ve personel yönlendirildi. Alevlerin tehdit ettiği Germiyan, Karaköy, Nohutalan ve Reisdere mahalleleri tedbir amaçlı tahliye edildi. İzmir Emniyet Müdürlüğü de TOMA araçlarıyla söndürme çalışmalarına destek verdi.

ALEVLER URLA'YA ULAŞTI: ZEYTİNELİ MAHALLESİ TAHLİYE EDİLDİ

Yangının ilerleyişi durdurulamayınca 3 Temmuz'da Urla ilçesinin Zeytineli Mahallesi'ne kadar ulaştı. Güvenlik önlemleri çerçevesinde mahalle boşaltıldı. Gece boyunca kara ekipleri çalışmalarını sürdürürken, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale yeniden başladı. Üçüncü gününde, 4 Temmuz saat 10.30 itibarıyla yangın nihayet kontrol altına alındı. Müdahale süreci toplamda 44,5 saat sürdü.

YANGIN MAHALLELERE SIÇRADI

Çeşme'deki yangın kontrol altına alınırken, İzmir'in bir diğer ilçesi Ödemiş'ten yürek burkan haberler geldi. Tosunlar Mahallesi Manastır mevkisinde çıkan orman yangını yerleşim yerlerine sıçradı. Kuvvetli rüzgar nedeniyle büyüyen yangın, Suçıktı, Üzümlü, Ortaköy ve Karadoğan mahallelerine kadar yayıldı. Bu bölgeler de tedbir amaçlı tahliye edildi.

YANGIN CAN ALDI

Yangına müdahale sırasında bir orman işçisi şehit oldu. Öte yandan, yatağa bağımlı bir vatandaş yangın sırasında yaşamını yitirdi. Alevlerin yerleşim yerlerine kadar ulaşması, faciayı daha da derinleştirdi. Yangında çok sayıda ev ve ahırda hasar oluştu.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI HIZ KESMİYOR

Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 9 helikopter, 35 arazöz, 9 su ikmal aracı ve 4 dozerle müdahale ediliyor. Kara ekipleri gece boyunca çalışmalarını aralıksız sürdürdü; günün aydınlanmasıyla birlikte hava araçları da söndürme faaliyetlerine katıldı.

ÇELİK YANGIN BÖLGESİNDE: "NE GEREKİYORSA YAPMAYA HAZIRIM"

Yangın felaketi sanat camiasını da harekete geçirdi. Ünlü şarkıcı Çelik, gece saatlerinde arazi aracıyla yangın bölgesine gitti. Ödemiş'ten yaptığı paylaşımda "Tahribat gerçekten büyük. Elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Arazi aracımla yola çıktım, gerekirse su, gerekirse hasta taşırım" sözleriyle destek çağrısında bulundu.

ÖDEMİŞ VE BUCA'DA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Öte yandan İzmir'in Buca ve Ödemiş ilçesinde de çıkan yangın henüz kontrol altına alınamadı. Ekipler, hem havadan hem de karadan çalışmalarını sürdürüyor. Meteorolojik koşulların zorlaştırdığı mücadele, tüm yurtta orman yangınlarına karşı verilen çabaların simgesi haline geldi.