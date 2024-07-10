"Yunan adalarında ekmeği ve çatalı masaya bırakıp giderler, Türkiye\'de rakı bardağı ve küllük sürekli değişir"

Yaşam

Oyuncu Begüm Öner'in Bodrum ile Yunanistan Samos'taki fiyatları karşılaştırması sosyal medyada gündem oldu. Türkiye'de 4 kişinin karides, kalamar ve ahtapot yemesi durumunda 5 bin TL ödeyeceğini belirten Begüm Öner, aynı menünün Yunanistan'ın Samos adasında bin 500 TL tutacağını aktardı. Begüm Öner'in bu çıkışı üzerine, Bodrum, Ayvalık, Didim, Çeşme ve diğer tatil beldelerindeki esnaf, rakamlarının bu kadar abartıldığı kadar olmadığını aktardı. Konuyla ilgili haberler.com'a açıklama yapan Ali Uçar, Yunan adalarına gidişin sadece tatille ilgili olmadığını belirtti. Uçar, Yunan adalarındaki ucuz alkolün vergilerden kaynaklandığını ifade etti. Uçar, "Bizdeki restorana gittiğinizde adam rakı içtiğinde bardağını ve sürekli küllüğünü değiştiriyor. Orada ise ekmeği ve çatalı sepetle veriyorlar ve tabağı bırakıp kalkana kadar kimse uğramıyor" dedi.

Fotoğraf: AA

YUNAN ADALARINA SADECE DENİZ, KUM VE EĞLENCE İÇİN GİTMİYORLAR

Ayvalık'tan da Yunan adalarına geçişlerin olduğunu belirten Başkan Ali Uçar, geçen yıl 105 bin kişinin bu şekilde Midilli'ye gittiğini kaydetti. Geçtiğimiz Ramazan ve Kurban Bayramı tatili dönemlerinde de 20 binden fazla kişinin Midilli'ye geçtiğini dile getiren Ali Uçar, şöyle konuştu:

"Yunan adalarına geçişin çok farklı nedenleri var bizden genelde Midilli'ye geçişler oluyor. İstanbul'a yakınlığı nedeniyle ve Schengen vizesini çalıştırmak ve yurtdışına çıkış gözükmesi için bu tür girişimlerde bulunanlar var ve uzun süreli konaklayan yok. Bizim amacımız da oraya gidenlerden Ayvalık'a gelmelerini sağlamak ve bu yolla karşıdan buraya transferler gerçekleştirmek. Geçtiğimiz yıl, Midilli dönüşünde, buraya 35 bin kişi gelmiş. Zaman içinde böyle durumlar parlar. Euro 35 TL'den 45 TL'ye çıkarsa ve yurtdışı harcı 150 liradan 1500 lira olursa bu iş durur. Geçen yıl telefon almaya ve kaydettirmeye gidenler vardı ve feribotların yüzde 70-80'i cep telefonu kaydettirmek için gitti. Oraya gidenlerin hepsinin deniz, kum ve eğlence için gittiğini düşünmeyin. Genelde Yunan Konsolosluğundan vize almak ve bunu çalıştırmak için gidenler de oluyor."

Ayvalık TSO Başkanı Ali Uçar

ORADA ALKOL UYGUN ÇÜNKÜ VERGİLER BİZDEKİ GİBİ DEĞİL

"Orada alkol uygun ve dönüşte free shop alışveriş için gidenler oluyor. Bir kısım rakamları uygun bulduğu için gidiyor ve bu segment farklı bir segment" diyen Uçar, şöyle devam etti: "Kapıda 80 euro vize alıyorsunuz, çıkıyorsunuz ve liman vergisi ödüyorsunuz. Bunun çok da bir avantajı yok. Orada alkol tabi ucuz ve bizdeki gibi vergi yok. Adam yazıyor 20'lik uzoyu 5 euroya içtim diyor ve bizdeki vergi zaten 10 eurodan fazla. Bizde maliyetler de yüksek ve baktığınız zaman işletmelerin personel, işletme ve kira maliyetleri de katlandı."

Fotoğraf: AA

TÜRKİYE'DEKİ HİZMET KALİTESİ YUNAN ADALARINA GÖRE DAHA İYİ

Türkiye'deki otel ve restoranlardaki hizmetin Yunan adalarına nazaran daha kaliteli olduğunu belirten Ali Uçar, "Yunan Adaları'nda genelde aile işletmeleri var, baba kasada, anne mutfakta ve çocuk serviste. Bizdeki gibi orada kaliteli bir hizmet yok. Bizdeki fiyatlar oraya göre bölge bölge yüksek kalıyor. Bizdeki Cunda Adası'nda biz fiyat tarifesi veriyoruz ve hizmet kalitesi yüksek olan işletmelerle başka restoranlardaki fiyatlar farklı oluyor.Bizdeki restorana gittiğinizde adam rakı içtiğinde bardağını ve sürekli küllüğünü değiştiriyor. Orada ise ekmeği ve çatalı sepetle veriyorlar ve tabağı bırakıp kalkana kadar kimse uğramıyor."

Begüm Öner

OYUNCU BEGÜM ÖNER: SAMOS'TA FİYATLAR YARI YARIYA DAHA UCUZ

Oyuncu Begüm Öner, önceki gün sosyal medyada bir açıklama yapmıştı. Yunan adalarının Türkiye'ye göre daha ucuz olduğunu belirten Öner, şöyle söyledi:

"Bodrum'da fiyatlar korkunç seviyede gerçekten. Bodrum'dan sonra Samos'a gittik ve fiyatlar yarı yarıyaydı. Karides, kalamar ve ahtapot yeseniz Türkiye'de 5 bin TL'den aşağı çıkamazsınız, Samos'ta bin 500 liraya çıkarsınız. Şezlong ücreti ödemezsiniz ve beach ücreti yok. Bunlar üzücü ve çünkü herkesin tatil yapmaya ihtiyacı var."