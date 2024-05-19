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1. Osmangazi Gençlik Yürüyüşü Haluk Levent'in katılımıyla gerçekleştirildi

BURSA - Osmangazi Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu 1. Osmangazi Gençlik Yürüyüşü, ünlü sanatçı Haluk Levent'in de katılımıyla yapıldı. Başkanlar ve Haluk Levent, vatandaşlarla beraber yürüdü.

Osmangazi Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu 1. Osmangazi Gençlik Yürüyüşü Fomara Meydanı'ndan başlayarak Osmangazi Meydanı'nda son buldu. Yürüyüşe Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş'ın yanı sıra ünlü şarkıcı Haluk Levet'te katıldı. Yüzlerce vatandaşın eşlik ettiği yürüyüş, Osmangazi Meydanı'nda son buldu.

Öte yandan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, " Samsun'a ulaşan ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, ve arkadaşları Türkiye Cumhuriyeti'nin meşalesini yakmıştır. Onun için onlara minnet borçluyuz. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, şehitlerimize ve gazilerimize minnet borçluyuz. Onları şükranlar anıyoruz" dedi.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ise, "16 Mayıs 1919'da, 105 yıl önce Galata Limanı'ndan demir alan Bandırma vapuru, 105 yıl önce tam bugün Samsun'a ayak bastı. İçerisinde büyük önder Atatürk ve silah arkadaşları vardı. Kimsenin inanmadığı ama onların asla vazgeçmediği bağımsızlık ve özgürlük için başladığı yürüyüşün en son olarak ise 29 Ekim 1923'te Cumhuriyetin ilan edilmesiyle bugün özgür bir şekilde bugünleri kutluyoruz. Onları anıyoruz. Atatürk ve silah arkadaşlarını yad ediyoruz. 19 Mayıs Osmangazi'de de ilk defa 19: 19'da başlayacak olan yürüyüşümüz ile yapacağız. Akşam da konser ile Bursalıları ve Osmangazilileri Haluk Levent ile buluşturacağız. Onlar o gün Bandırma Vapuru ile çıkmasalardı emin olun hiçbirimiz burada olamazdık. Bugünü de Cumhuriyetimize yakışır şekilde kutlayacağız" dedi.