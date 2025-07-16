15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için yüzlerce vatandaş sokağa çıktı - Son Dakika
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için yüzlerce vatandaş sokağa çıktı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için yüzlerce vatandaş sokağa çıktı
16.07.2025 01:51  Güncelleme: 01:54
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında Anıtpark'ta Düzce Valiliği tarafından program düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında Anıtpark'ta Düzce Valiliği tarafından program düzenlendi. Büyük Cami ile Anıtpark arasında yüzlerce Düzceli'nin katıldığı yürüyüşle başlayan programda çeşitli etkinlikler yer aldı. Geceye Ankara Özel Harekat Daire Başkanlığı'nın bombalanması sonrası şehit olan Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın annesinin göz yaşları damga vurdu. Anne Hanife Baysan, şehit oğlu için hazırlanan slayt gösterisini izlerken göz yaşlarını tutamadı.

Düzce Valiliği ve Düzce Belediyesi'nin organize ettiği 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma ve kutlama programı çerçevesinde gün boyunca çeşitli etkinlikler düzenlendi. Etkinlikler Anıtpark meydanında düzenlenen programla son buldu. Program yüzlere Düzcelinin katıldığı yürüyüş ile başladı.

Programa Düzce Valisi Selçuk Aslan, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, 15 Temmuz şehidi Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın babası Ramazan Baysan ve annesi Hanife Baysan, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Büyük Cami ile Anıtpark arasında düzenlenen yürüyüş ile başlayan programda ilk olarak Kur'an-ı Kerim tilaveti sunuldu. Ardından ise Düzce Belediyesi Mehter takımı mini bir konser verdi.

"FETÖ terör örgütüne milli irade tokadı atarak gereken dersi vermiştir"

Gecede konuşan Düzce Valisi Selçuk Aslan, Türk milletinin demokrasi zaferine imza attığını dile getirerek, "Karanlık bir gecede gökyüzünün ateşe boyandığı, şehitlerin toprağın bağrına düştüğü ve zamanın nabzının vatan diye attığı, vatan mücadelesinin verildiği tarihin adıdır 15 Temmuz. Bu asil millet, Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt zaferinde, Çanakkale'de ve Kurtuluş savaşında olduğu gibi aynı azim ve kararlılıkla mücadele ederek, aziz vatana, devletine, bayrağına ve kendisine yapılan darbeye geçit vermemiş, milli iradeyi yok sayan alçak FETÖ terör örgütüne milli irade tokadı atarak gereken dersi vermiştir. Halkın gücünün üstünde hiçbir güç yoktur diyen sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı ile milletimiz demokrasi zaferine imza atmıştır" dedi.

"Yurt dışı odaklı bir darbe girişimiydi, milletimiz izin vermedi"

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ise Türk tarihinde istenmeyen bazı olaylar olduğuna dikkat çekerek, "Tarihimizde belli dönüm noktaları vardır. Ben Türk milletinin tarihinden her zaman gurur duydum. Tarihimizi çok seviyorum. Bu milletin bir mensubu olmaktan onur duyuyorum. Ama tarihimizde öyle dönüm noktaları var ki bunlar bize yakışmayan hadiselerin vuku bulduğu dönüm noktaları. Bunlardan birisi 27 Mayıs darbesidir. Asla Türk milletine yakışmayan bir darbedir ve başarılı olmuştur. Bir diğeri 12 Eylül darbesidir. O da bizim için tarihimizde kara bir lekedir. Daha sonra 12 Mart muhtırası vardır, 23 Nisan bildirisi vardır. Ama en son yaşadığımız 15 Temmuz darbe girişimidir. Diğer girişimler kısmen başarılı olmuştur. Ama 23 Nisan ve akabinde gelen 15 Temmuz darbe girişimi başarılı olmamıştır. Bunda ülkenin siyasi liderliğinin, siyasi lider kadrosunun dirayetinin büyük katkısı vardır. 15 Temmuz akşamı yaşadığımız hadiseler, bana çok garip geldi. İçinde yaşadığımız asırda, bir darbe girişiminin olabileceğini, insanların buna teessül edeceğine ihtimal vermedim. Ama doğruydu. Aziz milletimizin feraseti, Türkiye'deki siyasi liderliğin dirayeti sayesinde bu darbe girişimi başarıya ulaşamadı. Eve şehitler verdik. Allah bizi korudu. Bu darbe girişiminin arkasında olan insan ABD'deydi. Yurt dışı odaklı bir darbe girişimiydi" ifadelerini kullandı.

Anne Hanife Baysan gözyaşlarına boğuldu

Konuşmaların ardından 15 Temmuz darbe girişimi sırasında FETÖ üyelerinin bombaladığı Ankara Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda şehit olan Emniyet Müdürü Ufuk Baysan için hazırlanan slayt gösterisi sunuldu. Slayt gösterisi sırasında Şehit Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın annesi Hanife Baysan göz yaşlarına hakim olamadı. Programda ayrıca izciler tarafından hazırlanan tablo şehit ailesine hediye edildi.

Düzce Valiliği tarafından organize edilen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü tüm yurtta olduğu gibi Düzce'de de salaların okunmasıyla son buldu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için yüzlerce vatandaş sokağa çıktı - Son Dakika

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