15 Temmuz şehitlerinin eşleri Ankara’da bir araya geldi

Ankara'da 15 Temmuz Derneği tarafından, 15 Temmuz şehitlerinin eşleri ve ailelerine yönelik program gerçekleştirildi

15 Temmuz Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Şuheda Kadın Kolu tarafından, 15 Temmuz şehitlerinin eşleri ve ailelerine yönelik kahvaltı programı düzenlendi. 15 Temmuz darbe girişiminin 10'uncu yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen program, Ankara Gölbaşı Hakim Evi'nde gerçekleştirildi. Yaklaşık 50 şehit eşinin katıldığı programda, şehit aileleri bir araya geldi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, açılış konuşmaları ile devam etti.

"Ne mutlu size ki böyle bir aileye sahipsiniz"

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Dernek Başkanı İsmail Hakkı Turunç, "Şehitlik peygamberlikten sonra gelen bir makam. Bu kargoyla, postayla gelen bir haber değil. Rabbim gönlüne düşürüyor şehitlerin ve gazilerin böyle bir mükafatı. Şehitlerimiz çok önceden hissediyor. Aynı şeyi söylediklerini ben birçok şehit eşinden, annesinden duydum. Ne mutlu size ki böyle bir aileye sahipsiniz. Ne mutlu size. Rabbim bundan sonra ki geride kalan ailenizden, sevdiklerinizle birlikte huzur içerisinde yaşamasını temenni etsin" ifadelerini kullandı.

İsmail Hakkı Turunç, dernek olarak yalnızca İstanbul'da değil, Türkiye'nin birçok ilinde programlar düzenlediklerini belirterek, anma etkinliklerinde sadece 15 Temmuz şehitlerini değil, Kore, Çanakkale, terör şehitleri olmak üzere bütün şehitleri andıklarını ifade etti. Turunç, düzenlenen programların hayırlara vesile olmasını dileyerek şehit ailelerine iyi dileklerini iletti.

"Bizim amacımız kadınlarımızın sesine kulak veren, bu büyük ailenin değerli bir parçası olarak hissettiği bir birliktelik oluşturmaktadır"

Aradan 10 yılın geçtiğini dile getiren Kadın Kolları Başkanı Gülsu Yağcı, "Bu 10 yıl hepimiz için farklı anlamlar taşıdı. Hayat değişti, çocuklarımız büyüdü. Zaman bize yeni tecrübeler kazandırdı. Ancak değişmeyen bir şey vardı. Bizi birbirimize bağlayan ortak değerlerimiz. Vatan sevgimiz ve gönül birlikteliğimiz. Bugün geçmişimize duyduğumuz vefayı koruyarak geleceğe yeni bir kapı açmak istiyoruz. Çünkü yalnızca ortak hatıralarımızla değil, birlikte kuracağımız güzel yarınlarla da birbirimize bağlanmak istiyoruz. Derneğimizin 10 yıllık birikimi ve tecrübesi ile Kadın Komisyonumuzla yeni bir dönemin ilk adımlarını atıyoruz. Bu yeni başlangıcın en güzel tarafı, yapacaklarımızı hep birlikte şekillendirecek olmamız. İnanıyorum ki, kadın yapılanmasını güçlü kılan yalnızca projeleri değil, kadınların birbirlerine duyduğu güven, samimiyet ve dayanışmadır. Bizim amacımız kadınlarımızın sesine kulak veren, ihtiyaçlarını önemseyen, fikirlerini hayata geçiren ve her birinin kendisini bu büyük ailenin değerli bir parçası olarak hissettiği bir birliktelik oluşturmaktadır" diye konuştu.

Şehit aileleri arasındaki dayanışma ve kardeşlik bağlarının güçlendirilmesinin amaçlandığı programda, 15 Temmuz şehitlerinin hatırası yad edilirken aileler arasındaki birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekildi.