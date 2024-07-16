Hakkari\'de 15 Temmuz yürüyüşü yapan gruba havai fişekli saldırı

Mehmet:

ULAN OĞLUM BEN BİR KÜRT OLARAK SÖYLİYOEUM MADEM O BAYRAGI HAZM EDEMİYORSUNUZ GİDİN KİMLİKLERİNİZİ DEVLETE İADE EDİN ONDADA BAYRAK VAR.HASTANEYE GİTMEYİN KARAKOLA ASKERE GİTMEYİN DEVLET DAİRELERİNE GİTMEYİN HEPSİNDE BAYRAK DALGALANIYOR.

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