Hakkari'de 15 Temmuz yürüyüşü yapan gruba havai fişekli saldırı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Hakkari'de 15 Temmuz yürüyüşü yapan gruba havai fişekli saldırı

Hakkari\'de 15 Temmuz yürüyüşü yapan gruba havai fişekli saldırı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 15 Temmuz yürüyüşü yapan gruba kimliği belirsiz kişilerce havai fişek atıldı. Güvenlik güçleri olaya anında müdahale etti.

16.07.2024 00:06  Güncelleme: 00:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 15 Temmuz nedeniyle yürüyüş gerçekleştiren gruba havai fişek atıldı.

15 Temmuz yürüyüşü yapan gruba havai fişekli saldırı

YÜRÜYÜŞ YAPAN GRUBA HAVAİ FİŞEK ATILDI

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Yüksekova'da etkinlikler düzenlendi. Program ilk olarak Yüksekova Belediyesinin karşısında bulunan Selahaddin Eyyubi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisenin önünde başladı. Yürüyüş görkemli bir şekilde sürerken, Esentepe Mahallesi tarafında bir grup kimliği belirsiz kişilerce kalabalığa havai fişek atıldı.

15 Temmuz yürüyüşü yapan gruba havai fişekli saldırı

Güvenlik güçleri anında mahalleye girerek müdahalede bulunurken, yürüyüş devam etti. Ardından program okul bahçesine sürdü.

15 Temmuz yürüyüşü yapan gruba havai fişekli saldırı
15 Temmuz yürüyüşü yapan gruba havai fişekli saldırı
15 Temmuz yürüyüşü yapan gruba havai fişekli saldırı
Kaynak: İHA

Yüksekova, 15 Temmuz, Hakkari, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hakkari'de 15 Temmuz yürüyüşü yapan gruba havai fişekli saldırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Mehmet: ULAN OĞLUM BEN BİR KÜRT OLARAK SÖYLİYOEUM MADEM O BAYRAGI HAZM EDEMİYORSUNUZ GİDİN KİMLİKLERİNİZİ DEVLETE İADE EDİN ONDADA BAYRAK VAR.HASTANEYE GİTMEYİN KARAKOLA ASKERE GİTMEYİN DEVLET DAİRELERİNE GİTMEYİN HEPSİNDE BAYRAK DALGALANIYOR. 14 0 Yanıtla
    soner: Mesele Kürt Türk meselesi değil ki kardeşim mesele Kürt üzerinden oyun ama anlayana keşke herkes senin gibi bilinçli olsa 0 0

23:20 Çeşme’de 3 kişinin hayatını kaybettiği orman yangınının nedeni belli oldu Çeşme'de 3 kişinin hayatını kaybettiği orman yangınının nedeni belli oldu
21:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ ile mücadele azmimiz ilk günkü kadar güçlüdür Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ ile mücadele azmimiz ilk günkü kadar güçlüdür
21:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe’de Bahçeli ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de Bahçeli ile görüştü
18:03 Esed’den “normalleşme“ yanıtı: Türk askerlerinin Suriye’den çekilmesi gündeme gelirse Erdoğan’la görüşürüm Esed'den "normalleşme" yanıtı: Türk askerlerinin Suriye'den çekilmesi gündeme gelirse Erdoğan'la görüşürüm
17:23 Ziyarete damga vuran an Özel Harekat Başkanı, Devlet Bahçeli’nin elini öptü Ziyarete damga vuran an! Özel Harekat Başkanı, Devlet Bahçeli'nin elini öptü
23:59 Manisa’da orman yangını Alevlerle mücadele devam ediyor, 2 mahalle boşaltıldı Manisa'da orman yangını! Alevlerle mücadele devam ediyor, 2 mahalle boşaltıldı
23:17 Okan Buruk’tan çok konuşulacak Oğuz Aydın açıklaması: Transfer etmek mantıklı değildi Okan Buruk'tan çok konuşulacak Oğuz Aydın açıklaması: Transfer etmek mantıklı değildi
22:49 Donald Trump, ABD’deki seçimler için resmen aday oldu Başkan yardımcısı adayı bile belli Donald Trump, ABD'deki seçimler için resmen aday oldu! Başkan yardımcısı adayı bile belli
22:27 Fenerbahçe, Alanyaspor’dan Oğuz Aydın’ı transfer etti Fenerbahçe, Alanyaspor'dan Oğuz Aydın'ı transfer etti
22:20 Galatasaray, hazırlık maçında Fortuna Düsseldorf’a 5-2 yenildi Galatasaray, hazırlık maçında Fortuna Düsseldorf'a 5-2 yenildi
21:37 Halil Dervişoğlu’ndan eleştirilere olay yanıt: Kimin ne dediği beni ilgilendirmiyor Halil Dervişoğlu'ndan eleştirilere olay yanıt: Kimin ne dediği beni ilgilendirmiyor
20:35 İzmir’deki orman yangınında kahreden detay Ölenler baba, oğul ve yeğenmiş İzmir'deki orman yangınında kahreden detay! Ölenler baba, oğul ve yeğenmiş
20:25 İstanbullular, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde sokaklara döküldü İstanbullular, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde sokaklara döküldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2024 01:24:26. #1.12#
SON DAKİKA: Hakkari'de 15 Temmuz yürüyüşü yapan gruba havai fişekli saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement