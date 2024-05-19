Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Şenliği\'nde Hande Yener Konseriyle Coşku Doruğa Çıktı

Yerel

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlediği 'Gençlik Şenliği' Hüdavendigar Kent Parkı'nda dolu dolu etkinliklerle başladı. Gençlerin gün boyunca renkli, sportif ve interaktif etkinliklere katıldığı şölende, coşku Hande Yener konseriyle doruğa çıktı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği bir birinden özel etkinliklerle milli bayramların ruhuna yakışır bir şekilde kutlanıyor. 'Gençler ışığında gülümsüyor' sloganıyla düzenlenen 'Gençlik Şenliği', kortej yürüyüşünün ardından şehrin farklı noktalarındaki programlarla dolu dolu geçiyor. Bir yandan Balat Ormanı'ndaki paintball turnuvasına katılarak kıyasıya mücadele eden gençler, diğer yandan da Atatürk Kent Ormanı'ndaki dağ kızağı etkinliğinde eğlenceli dakikalar geçirdi. Şenliğin ana mekanı olan Hüdavendigar Kent Parkı'nda buluşan 7'den 70'e yüzlerce Bursalı ise renkli, sportif ve interaktif etkinliklere katılarak unutulmaz bir gün geçirdi. Atatürk ve 19 Mayıs sergisi, 'Gülümse Bursa' fotoğraf alanı, resim yarışması, grafiti alanı, 360 derece fotoğraf alanı, fikir duvarı gibi aktivite alanlarına katılan gençler, retro, canlı langırt, sumo güreşi, zıpla yarış, slot car araba, mini masa tenisi, e-spor ve Redbull F1 simülasyonu gibi oyun alanlarında ise keyifli dakikalar geçirdi. Ana sahnedeki Emir Kaan rap performansı, Santral, Timeline, Grup 224, Uzun Lafın Kısası ve Mest gibi grupların konserleriyle müziğe doyan gençler, 'Gülümseyen Sahne'deki Rednblack konseri ve Barış Bakır stand up gösterileriyle de keyifli anlar yaşadılar. Led anahtar, VR gözlük, bileklik, ahşap, karikatür, model maket yapımı, 3D printer deneyimi, teleskop gözlemi, 3D kalem ve dev jenga atölyelerinde yeteneklerini sergileyen Bursalılar, tenis, mini futbol, tırmanma, basketbol ve voleybol turnuvalarına da katılarak kıyasıya mücadele etti.

"Gençler bu bayram sizlerin"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de eşi Seden Bozbey ile birlikte Hüdavendigar Kent Parkı'ndaki etkinlik alanlarını gezerek gençlerle buluştu. Eğlenceli bir gün geçiren Bursalıların 19 Mayıs Atatürk'ün Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusuna ortak olan Başkan Mustafa Bozbey, alandaki stantları gezerek vatandaşlarla sohbet etti. Başkan Bozbey'le hatıra fotoğrafı çektiren gençler, düzenlenen etkinliklerden dolayı teşekkür ettiler. Gençlerle langırt oynayan Başkan Bozbey, takı tezgahının başına geçerek satış da yaptı. Hande Yener konseri öncesi gençlere seslenen Başkan Bozbey, gençlerle birlikte olmaktan son derece mutlu ve gururlu olduğunu söyleyerek alanı dolduran gençlere 'muhteşemsiniz' diyerek seslendi. Bursalıların Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayan Başkan Bozbey, 105 yıl önce düşman işgalinden kurtulmak ve bağımsızlığı kazanmak için çıkılan yolculuk sayesinde bugün birlikte ve beraber olduklarını ifade etti. Başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, gazileri ve şehitleri sevgiyle, saygıyla ve minnetle anan Başkan Bozbey, "Milli bayramlar ortak bilincimizi hatırlatmanın, beraberlik ruhunu pekiştirmenin fırsatıdır. Bugünün hakkını vermelisiniz. Coşkuyla kutlamalısınız. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak 'Gençlik Şenliği' adıyla bir dizi etkinlikler hazırladık. Hepsi sizin içindi. Hepsi gençlerimizin bu bayramı coşkuyla kutlaması içindir. Spor müsabakalarından sergilere, eğlence alanlarından açık hava sinemasına kadar pek çok etkinlik sizler içindi. Bu organizasyona destek olanlara teşekkür ediyorum. Gençler bu bayram sizlerin. Bu bayramı doyasıya ve coşkuyla kutlamak sizin hakkınız. Ulu önderimiz Atatürk'ün dediği gibi 'Ey yükselen yeni nesil. İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yüceltecek ve yaşatacak sizlersiniz'. Her bayram bir öncekinden daha güzel ve daha coşkulu olacak. Gençlere söz veriyorum. Çünkü sizden bir tane daha yok. Şimdi eğlenme zamanı" dedi.

Konuşmanın ardından Başkan Mustafa Bozbey ve eşi Seden Bozbey, ellerindeki Türk bayraklarıyla alanı dolduran gençleri selamladı.

Hande Yener coşkusu

Günün sonunda ise ünlü sanatçı Hande Yener sahne alarak Bursalılara unutulmaz bir konser verdi. Sevilen şarkılarını gençler için seslendiren Hande Yener, izleyenleri enerjisiyle büyüledi. Sahne performansı ve danslarıyla keyifli anlar yaşatan Yener, gençlere coşku dolu bir gece yaşattı. Alanı dolduran gençlere 'muhteşemsiniz' diyerek seslenen Hande Yener, "19 Mayıs'ı kutluyoruz. Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun. Sizlerle olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Kendisi gençlere, sanata ve sanatçıya her zaman destek olan birisi. İyi ki bugün bizimle beraber. Bu muhteşem organizasyonu sağladığı ve bizleri sizlerle buluşturduğu için çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - BURSA