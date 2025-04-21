2. Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği\'nde hafta sonu yoğunluğu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından ikincisi bu sene gerçekleştirilen ve büyük bir ilgi gören 2'nci Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği'nde hafta sonu millet bahçesine akın eden vatandaşlar, fuar ve şenlikten duydukları memnuniyeti ifade ederek Başkan Büyükkılıç ve emeği geçenlere teşekkürlerini iletti. Kitap ve eğlence dolu etkinlikte, büyük bir yoğunluk yaşandı.

Kayseri'de insan odaklı hizmetleri ile öne çıkan, sosyal belediyecilik ile gönül belediyeciliği örneği sergileyen Başkan Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ilgi gören etkinliklere imza atmaya devam ediyor. Bu çerçevede toplumun her kesimine yönelik olarak gerçekleştirdikleri etkinliklerde yarının büyükleri ve ülkenin geleceği olan çocukları da unutmayan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, her zaman donanımlı olmaları ve kendilerini geliştirmelerini tavsiye ettiği çocuklar için sevilen kitap fuarı ve şenliği etkinliğini bu yıl da gerçekleştirdi. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde gerçekleşen ve çevresindeki otoparklarda yer kalmayan 2'nci Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği'nde, alanı dolduran vatandaşlar, hem çocuklarını bilgi dolu kitaplarla buluşturdu hem de düzenlenen şenlikteki aktiviteler ile eğlenceye doyurdu. 2'nci Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği'ne konuk olan veli Nihat Duran, kitap fuarı ve şenliğine çocukları ile geldiklerini dile getirerek, "Çocuklar mutlu, biz de onlarla beraber eğleniyoruz" dedi. Duran, etkinliği gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Etkinliğin minik misafirlerinden Mina Arslan isimli ziyaretçi ise "Çok eğlenceli geçiyor. Burada sıkılmak mümkün değil. Bir sürü etkinlik var, kitaplar var, imza alabiliyorsun. Çok güzel bir yer burası" ifadelerinde bulundu. Bilezik yapma, el boyama, parmak boyama gibi etkinliklere katıldığını dile getiren Arslan, "Kitap da almayı unutmadım" dedi. Arslan, etkinlikle emeği geçenlere de teşekkür etti. Kitap fuarı ve şenliğinin bir diğer minik konuklarından Asel Arslan da "Eğleniyorum. Kalem aldım. Burasını çok sevdim ve çok güzelmiş" şeklinde konuştu. Misafirlerden Mehmet Demir ise "Gayet güzel, eğlenceli geçiyor. Baya fazla etkinlik çadırı kurulmuş. O yüzden düzenleyen, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Rumeysa Öztürk isimli ziyaretçi de etkinlikleri 'çok harika' şeklinde niteleyerek "Kitap fuarı gayet donanımlı. Çok harika etkinlikler mevcut. Aynı zamanda müthiş bir oyun alanı var. Yemek yemek için de çok harika lezzetler var. Muhakkak gelip denenmesini tavsiye ediyorum" diye konuştu. Aradığı kitapları bulabildiğini ve edindiğini dile getiren Öztürk, "Çok rahat hepsini bulabildim. Çok harika bir donanım" nitelemesinde bulunarak emeği geçen herkese teşekkür etti. 2'nci Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği'ne çocuğu ile gelen Fatih Kuş ise "Gayet güzel, nezih bir ortam. Belediyenin güzel bir etkinliği, gayet memnunuz" dedi. Furkan Doğan isimli minik ziyaretçi de uçurtma uçurduğunu ve etkinlik alanında giderek şirinler gösterisini izlediğini ifade ederek, "Orada oyunlar oynadık. Burada çok güzel eğleniyorum" şeklinde konuştu. Miniklerden Yekta Yücel ise vaktini güzel bir şekilde geçirdiğini söyleyerek etkinliklerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çocukları ile alana geldiklerini dile getiren vatandaşlar, çok kalabalık olduğunu ve gayet güzel olduğunu ifade ederek eğlendiklerini ve güzel vakit geçirdiklerini de sözlerine ekledi.

Kitap fuarında birbirinden değerli kitapların yanı sıra şenliğin de yer aldığı etkinlikte ziyaretçiler, bir yandan bilgi edinmenin huzurunu yaşarken, diğer taraftan ise oyunlarla eğlenmenin de mutluluğunu yaşadı. - KAYSERİ