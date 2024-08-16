2. Fındıklı Belediyesi Yeşil Altın Gümüş Deniz Festivali Başladı

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HABER: GENÇAĞA KARAFAZLI

(RİZE) - 2'nci Fındıklı Belediyesi Yeşil Altın Gümüş Deniz Festivali, kitap stantları, yöresel ürünler ve el sanatları stantları, resim ve fotoğraf sergilerinin açılmasının ardından geleneksel festival yürüyüşü ile başladı. Festival, 25 Ağustos'a kadar devam edecek.

Çeşitli illerden onlarca yurttaşın katıldığı 2'nci Fındıklı Belediyesi Yeşil Altın Gümüş Deniz Festivali, Tahiroğlu köprüsünden festival yürüyüşüyle başladı. Yürüyüş boyunca yöreye özgü kütük biçme, kütük çekme ve kütük taşımanın geleneksel canlandırmaları yapıldı. Yürüyüş Hayati Aykut Parkı'nda kurulan festival alanında son buldu. Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Artvin Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan'ın konuk olarak katıldığı festivalin açılış konuşmasını CHP'li Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu yaptı. Çervatoğlu, şöyle konuştu:

"Yanı başımızda Ukrayna'da halkların birbirlerini boğazladığı, Filistin halkının her gün acı çektiği bir coğrafyada umudu büyütmek, geleneğimizi geleceğe taşımak aydınlık yarınlarımızı örgütlemek bizim boynumuzun borcudur. Dolayısıyla bu boynumuzun borcunu yarın çocuklarımıza, doğmamış çocuklarımıza armağan etmek değil bir sorumluluk olarak bir insanlık görevi olarak taşımak benim için ve buraya emek veren tüm dostlarım için ayrı bir onurdur. Sizlerin varlığı bizi yarınlara taşıyacak iyi ki varsınız. Sevgili dostlarımızın dayanışma ruhu birbirimizin arkasında durmak değil aynı hatta hak mücadelesi vererek omuzdaş olmak bizim için önemli. Omuzdaş olup, yoldaş olup aynı yolda yürümek. 10 gün boyunca düşün insanlarıyla, yazarlarla, sanatçılarla burada buluşacağız" dedi.

"35 yıla aşkındır yaşam alanlarımızı korumak için mücadele ediyoruz

Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz ise şunları söyledi:

"Ben sahadan mücadeleden geliyorum, emek örgütlerinden, laiklik mücadelesinden ama 35 yıla yakındır da yaşam alanlarımızı savunmak için mücadeleden gelen birisiyim. Sinop'a ilk önce termik santral kurmak istediler bertaraf ettik, mikro kurmak istediler bertaraf ettik. Uzunca bir zamandır da nükleer santral kurmak istiyorlar, 35 yıla aşkındır mücadele ediyoruz çünkü yenilenebilir kaynaklarla yeni bir yaşam ve başka bir dünya mümkün. Biz hep bu davayı savunduk doğamızı, çevremizi kirletmeyelim bizden sonraki kuşaklara aktaralım diye mücadelenin içerisindeydik. Kimse bizi bu mücadeleye az önce bahsettim davamızda itemedi, biz kendimiz gönüllü olarak geldik bu mücadelenin içerisinde dostlarımızla, yoldaşlarımızla yoldaş olduk ve mücadeleye gönüllü olarak katıldık."

"Munzur'un çocuklarından fırtına çocuklarına selam getirdim"

Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Munzur'dan Rize'ye selam getirdiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Başkanımız bizi ziyaret etti, biz burada aynı çileleri çeken iki coğrafyanın ayrı iki ferdiyiz, ama yürekte ve mücadelede, aynı hatta aynı çizgideyiz. Birbirimize en azından kültürel düzeyde ve doğa korumacı mücadele anlayışımızla da ortak oluruz diye bir kardeşlik kurduk. Biz siyasetçiler mikrofonu eline alınca bırakmaz ama bence en hızlısı bırakmak. Ben doğasını koruyan o hırçın Munzur'un çocuklarından fırtına çocuklarına çok selam getirdim."