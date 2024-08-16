2. Fındıklı Belediyesi Yeşil Altın Gümüş Deniz Festivali Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

2. Fındıklı Belediyesi Yeşil Altın Gümüş Deniz Festivali Başladı

Geniş Video İzle

2. Fındıklı Belediyesi Yeşil Altın Gümüş Deniz Festivali, kitap stantları, yöresel ürünler ve el sanatları stantları, resim ve fotoğraf sergilerinin açılmasının ardından geleneksel festival yürüyüşü ile başladı. Festival, 25 Ağustos'a kadar devam edecek.

16.08.2024 13:28  Güncelleme: 13:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HABER:  GENÇAĞA KARAFAZLI

(RİZE) - 2'nci Fındıklı Belediyesi Yeşil Altın Gümüş Deniz Festivali, kitap stantları, yöresel ürünler ve el sanatları stantları, resim ve fotoğraf sergilerinin açılmasının ardından geleneksel festival yürüyüşü ile başladı. Festival, 25 Ağustos'a kadar devam edecek.

Çeşitli illerden onlarca yurttaşın katıldığı 2'nci Fındıklı Belediyesi Yeşil Altın Gümüş Deniz Festivali, Tahiroğlu köprüsünden festival yürüyüşüyle başladı. Yürüyüş boyunca yöreye özgü kütük biçme, kütük çekme ve kütük taşımanın geleneksel canlandırmaları yapıldı. Yürüyüş Hayati Aykut Parkı'nda kurulan festival alanında son buldu. Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Artvin Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan'ın konuk olarak katıldığı festivalin açılış konuşmasını CHP'li Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu yaptı. Çervatoğlu, şöyle konuştu:

"Yanı başımızda Ukrayna'da halkların birbirlerini boğazladığı, Filistin halkının her gün acı çektiği bir coğrafyada umudu büyütmek, geleneğimizi geleceğe taşımak aydınlık yarınlarımızı örgütlemek bizim boynumuzun borcudur. Dolayısıyla bu boynumuzun borcunu yarın çocuklarımıza, doğmamış çocuklarımıza armağan etmek değil bir sorumluluk olarak bir insanlık görevi olarak taşımak benim için ve buraya emek veren tüm dostlarım için ayrı bir onurdur. Sizlerin varlığı bizi yarınlara taşıyacak iyi ki varsınız. Sevgili dostlarımızın dayanışma ruhu birbirimizin arkasında durmak değil aynı hatta hak mücadelesi vererek omuzdaş olmak bizim için önemli. Omuzdaş olup, yoldaş olup aynı yolda yürümek. 10 gün boyunca düşün insanlarıyla, yazarlarla, sanatçılarla burada buluşacağız" dedi.

"35 yıla aşkındır yaşam alanlarımızı korumak için mücadele ediyoruz

Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz ise şunları söyledi:

"Ben sahadan mücadeleden geliyorum, emek örgütlerinden, laiklik mücadelesinden ama 35 yıla yakındır da yaşam alanlarımızı savunmak için mücadeleden gelen birisiyim. Sinop'a ilk önce termik santral kurmak istediler bertaraf ettik, mikro kurmak istediler bertaraf ettik. Uzunca bir zamandır da nükleer santral kurmak istiyorlar, 35 yıla aşkındır mücadele ediyoruz çünkü yenilenebilir kaynaklarla yeni bir yaşam ve başka bir dünya mümkün. Biz hep bu davayı savunduk doğamızı, çevremizi kirletmeyelim bizden sonraki kuşaklara aktaralım diye mücadelenin içerisindeydik. Kimse bizi bu mücadeleye az önce bahsettim davamızda itemedi, biz kendimiz gönüllü olarak geldik bu mücadelenin içerisinde dostlarımızla, yoldaşlarımızla yoldaş olduk ve mücadeleye gönüllü olarak katıldık."

"Munzur'un çocuklarından fırtına çocuklarına selam getirdim"

Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Munzur'dan Rize'ye selam getirdiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Başkanımız bizi ziyaret etti, biz burada aynı çileleri çeken iki coğrafyanın ayrı iki ferdiyiz, ama yürekte ve mücadelede, aynı hatta aynı çizgideyiz. Birbirimize en azından kültürel düzeyde ve doğa korumacı mücadele anlayışımızla da ortak oluruz diye bir kardeşlik kurduk. Biz siyasetçiler mikrofonu eline alınca bırakmaz ama bence en hızlısı bırakmak. Ben doğasını koruyan o hırçın Munzur'un çocuklarından fırtına çocuklarına çok selam getirdim."

2. Fındıklı Belediyesi Yeşil Altın Gümüş Deniz Festivali Başladı
Kaynak: ANKA

Fındıklı Belediyesi, Fındıklı, Gümüş, Festival, Çevre, Yerel, Kültür Sanat, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 2. Fındıklı Belediyesi Yeşil Altın Gümüş Deniz Festivali Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:52 Meclis’teki Can Atalay oturumunda kavga Alpay Özalan, Ahmet Şık’a yumruk attı Meclis'teki Can Atalay oturumunda kavga! Alpay Özalan, Ahmet Şık'a yumruk attı
14:28 Alevlerin sardığı İzmir’den gelen görüntüler vahim Herkes kaçacak yer arıyor Alevlerin sardığı İzmir'den gelen görüntüler vahim! Herkes kaçacak yer arıyor
14:24 Can Atalay için toplanan Meclis’te gerginlik had safhada Kavga çıktı, oturuma iki kez ara verildi Can Atalay için toplanan Meclis'te gerginlik had safhada! Kavga çıktı, oturuma iki kez ara verildi
14:01 Bomba iddia Sakarya’da yabancı uyruklu şahıs, maymun çiçeği şüphesiyle karantina altına alındı Bomba iddia! Sakarya'da yabancı uyruklu şahıs, maymun çiçeği şüphesiyle karantina altına alındı
11:54 Yamanlar Dağı yangını evlere sıçradı Koca şehir duman altında Yamanlar Dağı yangını evlere sıçradı! Koca şehir duman altında
22:29 Iberia Tiflis’i 2-0 yenen RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turuna yükseldi Iberia Tiflis'i 2-0 yenen RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turuna yükseldi
21:53 Abdullah Avcı, sosyal medyaya ateş püskürdü: Telefon numaramı yaymışlar, gerçek Trabzonluluk bu değil Abdullah Avcı, sosyal medyaya ateş püskürdü: Telefon numaramı yaymışlar, gerçek Trabzonluluk bu değil
21:24 Erdoğan’dan terörle mücadelede kararlılık mesajı: Aman vermeyeceğiz Erdoğan'dan terörle mücadelede kararlılık mesajı: Aman vermeyeceğiz
21:01 Namaz kılmak için gittiği cami yolunda vuruldu Gerçek bambaşka çıktı Namaz kılmak için gittiği cami yolunda vuruldu! Gerçek bambaşka çıktı
20:54 İşten eve gelen karı koca korkunç manzaraya feryat etti 15 yaşındaki çocuğun korkunç sonu İşten eve gelen karı koca korkunç manzaraya feryat etti! 15 yaşındaki çocuğun korkunç sonu
20:50 Rapid Wien’e 2-0 yenilen Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi’ne veda etti Rapid Wien'e 2-0 yenilen Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti
20:17 Çinli turistlere dehşeti yaşattılar Bıçaklı şüphelilerden binlerce dolarlık gasp Çinli turistlere dehşeti yaşattılar! Bıçaklı şüphelilerden binlerce dolarlık gasp
20:16 Ermenistan, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı Ermenistan, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2024 15:03:08. #1.12#
SON DAKİKA: 2. Fındıklı Belediyesi Yeşil Altın Gümüş Deniz Festivali Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement