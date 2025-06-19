Türkiye'de ölüm oranı en yüksek ve en düşük olan iller belli oldu - Son Dakika
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Türkiye'de ölüm oranı en yüksek ve en düşük olan iller belli oldu

Türkiye\'de ölüm oranı en yüksek ve en düşük olan iller belli oldu
19.06.2025 11:32
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Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılına ilişkin ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerini açıkladı. Buna göre, ölüm sayısı 2023'te 526 bin 416 iken, 2024'te 489 bin 361 olarak belirlendi. Ölen kişilerin yüzde 54,8'ini erkekler, yüzde 45,2'sini kadınlar oluşturdu. Kaba ölüm hızının en yüksek olduğu il binde 10,4 ile Kastamonu, en düşük olduğu il ise binde 2,2 ile Hakkari olarak tespit edildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerini açıkladı.

ÖLÜM SAYISINDA DÜŞÜŞ

Türkiye genelinde ölüm sayısı 2023 yılında 526 bin 416 iken 2024 yılında 489 bin 361 oldu. Ölen kişilerin 2024 yılında yüzde 54,8'ini erkekler, yüzde 45,2'sini kadınlar oluşturdu. Bin kişi başına düşen ölüm sayısını ifade eden kaba ölüm hızı, 2023 yılında binde 6,2 iken 2024 yılında binde 5,7 oldu. Diğer bir ifade ile 2023 yılında bin kişi başına 6,2 ölüm düşerken 2024 yılında bin kişi başına 5,7 ölüm düştü.

Türkiye'de ölüm oranı en yüksek ve en düşük olan iller belli oldu

KABA ÖLÜM HIZINDA ZİRVE KASTAMONU'NUN

Kaba ölüm hızının en yüksek olduğu il, 2024 yılında binde 10,4 ile Kastamonu oldu. Bu ili binde 10,0 ile Sinop, binde 9,7 ile Edirne ve Balıkesir, binde 9,6 ile Artvin izledi.

Türkiye'de ölüm oranı en yüksek ve en düşük olan iller belli oldu

EN DÜŞÜK HIZ HAKKARİ'DE

Kaba ölüm hızının en düşük olduğu il ise binde 2,2 ile Hakkari oldu. Bu ili binde 2,4 ile Şırnak, binde 2,9 ile Van izlediği açıklandı.

Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Kastamonu, Hakkari, Türkiye, Ekonomi, Sağlık, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Türkiye'de ölüm oranı en yüksek ve en düşük olan iller belli oldu - Son Dakika

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