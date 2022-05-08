23. Geleneksel Kumluca Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde 2. Gün Müsabakaları Düzenlendi - Son Dakika
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23. Geleneksel Kumluca Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde 2. Gün Müsabakaları Düzenlendi

08.05.2022 11:47

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu'nun dün açılışını düzenlediği ve tüm güreş camiasına olan destekleriyle devam eden 23. Geleneksel Kumluca Yağlı Pehlivan Güreşleri, Türkiye’nin değişik illerinden yaklaşık 1300 pehlivanın mücadelesiyle devam ediyor.

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu'nun dün açılışını düzenlediği ve tüm güreş camiasına olan destekleriyle devam eden 23. Geleneksel Kumluca Yağlı Pehlivan Güreşleri, Türkiye'nin değişik illerinden yaklaşık 1300 pehlivanın mücadelesiyle devam ediyor.

23.Geleneksel Kumluca Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında bu yıl düzenlenen yağlı pehlivan güreşleri, ikinci gününde pehlivanlar mücadele etti.

1300 SPORCU KATILDI

Bu yıl 23'üncüsü düzenlenen Geleneksel Kumluca Yağlı Pehlivan Güreşlerine ikinci gününde Kumluca şehir stadında devam edildi. İkinci gününde 74'ü başpehlivan olmak üzere değişik boylarda yaklaşık 800 güreşçi mücadele etti. Türkiye'nin değişik illerinden yaklaşık 1300 sporcunun katıldığı güreşler, bugün yapılacak final müsabakaları ve ödül töreniyle sona erecek.

İlk gün güreşlerinde boylarında tur atlayan güreşçilerin mücadeleleriyle başlayan ikinci gün güreşlerinde başpehlivanlar ilk tur kuralarını çekti. Geleneksel Kumluca Yağlı Pehlivan güreşlerinde başpehlivanlık finali için favori gösterilen Kırkpınar Başpehlivanlarından Orhan Okulu, İsmail Balaban, Mehmet Yeşil Yeşil, Ali Gürbüz, İsmail Koç, Osman Aynur, Recep Kara ilk tur güreşlerinde rakiplerini yenerek tur atladı.

SAKATLIKLARI NEDENİYLE BAZI SPORCULAR GÜREŞİ YARIDA BIRAKTI

Kıran kırana müsabakaların yapıldığı güreşlerde zaman zaman pehlivanlar sakatlıklar yaşadı. Sahada bekleyen sağlık görevlileri tarafından güreşçilere müdahale edilirken, bazı sporcular sakatlıkları nedeniyle güreşi bırakmak zorunda kaldı.

Kumluca'daki ikinci gün güreşlerini Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, Yağlı Güreş As Başkanı Kırkpınar Başpehlivanı Ahmet Taşçı, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk ve Başkan Yardımcısı Hasan Aydın, Korkuteli Belediye Başkanı Ömer İşlek, Çan Belediye Başkanı Bülent Öz Çankırı Yapraklı Belediye Başkanı Ömer Güngör, Isparta Büyük Kabaca Belediye Başkanı Mustafa Durmuş, Kumluca Cumhuriyet Savcısı Muhammet Numan Ergin, siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum örgütü temsilcileri, mahalle muhtarları ve güreş severler izledi.

23. Geleneksel Kumluca Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde 2. Gün Müsabakaları Düzenlendi
23. Geleneksel Kumluca Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde 2. Gün Müsabakaları Düzenlendi
23. Geleneksel Kumluca Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde 2. Gün Müsabakaları Düzenlendi
23. Geleneksel Kumluca Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde 2. Gün Müsabakaları Düzenlendi

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KUMLUCA YAĞLI PEHLİVAN GÜREŞLERİ BAŞLADI KUMLUCA YAĞLI PEHLİVAN GÜREŞLERİ BAŞLADI

Yağlı Pehlivan Güreşleri, Kumluca, Türkiye, Güreş, Yerel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel 23. Geleneksel Kumluca Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde 2. Gün Müsabakaları Düzenlendi - Son Dakika


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