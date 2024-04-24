23 Nisan'da babalar ve kızları coşkusu

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23 Nisan'a babalar ve kızları damga vurdu

Hakkari'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı

HAKKARİ - Hakkari'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 104. yıl dönümü coşkuyla kutlanırken, sahne alan babalar ve kızlarının gösterisi ise büyük beğeni topladı.

Hakkari Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz tarafından Atatürk heykeline çelenk sunulmasıyla başlayan 23 Nisan kutlamaları, daha sonra Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Salonunda devam etti. İki öğrencinin başarılı bir şekilde sunuculuğunu üstlendiği program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Burada bir konuşma yapan İl Müdürü Nurettin Yılmaz, "Türkiye Cumhuriyetimiz, köklü tarihinden ve güçlü medeniyetinden getirdiği birikimle, modern çağın dinamiklerini doğru okuyarak; artık bölgesi ve ötesindeki gelişmelere yön veren, darbelere karşı milli iradeyi ve demokrasiyi kıyasıya savunan, dostluğu aranan, düşmanlığından çekinilen uluslararası bir aktör konumundadır. 23 Nisan 1920'de ilk meclisi açan Türkiye ile 15 Temmuz Gecesi'ne imza atan Türkiye, aynı ruhta ve aynı azimdedir. Nice 104. yıllara yüz akımızla ve hep birlikte ulaşmak temennisiyle, sevgili çocuklarımızın ve tüm dünya çocuklarının bayramını kutluyorum" dedi. Yapılan konuşmanın ardından öğrenciler tarafından değişik gösteriler yapılırken, babaların kızlarıyla sahne alması ise büyük beğeni topladı. "Babalar ve Kızlar" adlı gösterinin ardından program sona erdi.

Kutlama programına Vali Ali Çelik, Vali Yardımcısı Furkan Berberoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Onay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, kurum amirleri ve protokol üyeleri katıldı.