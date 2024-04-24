23 Nisan'da babalar ve kızları coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

23 Nisan'da babalar ve kızları coşkusu

Hakkari'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 104. yıl dönümü coşkuyla kutlandı. Sahne alan babalar ve kızlarının gösterisi büyük beğeni topladı.

24.04.2024 00:37  Güncelleme: 01:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

23 Nisan'a babalar ve kızları damga vurdu

Hakkari'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı

HAKKARİ - Hakkari'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 104. yıl dönümü coşkuyla kutlanırken, sahne alan babalar ve kızlarının gösterisi ise büyük beğeni topladı.

Hakkari Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz tarafından Atatürk heykeline çelenk sunulmasıyla başlayan 23 Nisan kutlamaları, daha sonra Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Salonunda devam etti. İki öğrencinin başarılı bir şekilde sunuculuğunu üstlendiği program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Burada bir konuşma yapan İl Müdürü Nurettin Yılmaz, "Türkiye Cumhuriyetimiz, köklü tarihinden ve güçlü medeniyetinden getirdiği birikimle, modern çağın dinamiklerini doğru okuyarak; artık bölgesi ve ötesindeki gelişmelere yön veren, darbelere karşı milli iradeyi ve demokrasiyi kıyasıya savunan, dostluğu aranan, düşmanlığından çekinilen uluslararası bir aktör konumundadır. 23 Nisan 1920'de ilk meclisi açan Türkiye ile 15 Temmuz Gecesi'ne imza atan Türkiye, aynı ruhta ve aynı azimdedir. Nice 104. yıllara yüz akımızla ve hep birlikte ulaşmak temennisiyle, sevgili çocuklarımızın ve tüm dünya çocuklarının bayramını kutluyorum" dedi. Yapılan konuşmanın ardından öğrenciler tarafından değişik gösteriler yapılırken, babaların kızlarıyla sahne alması ise büyük beğeni topladı. "Babalar ve Kızlar" adlı gösterinin ardından program sona erdi.

Kutlama programına Vali Ali Çelik, Vali Yardımcısı Furkan Berberoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Onay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, kurum amirleri ve protokol üyeleri katıldı.

Kaynak: İHA

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı, 23 Nisan, Hakkari, Çocuk, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 23 Nisan'da babalar ve kızları coşkusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diğer parti liderleriyle görüşmesine Fatih Erbakan davet edilmedi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diğer parti liderleriyle görüşmesine Fatih Erbakan davet edilmedi
22:25 Ankaragücü ile Beşiktaş, golsüz berabere kaldı Ankaragücü ile Beşiktaş, golsüz berabere kaldı
21:50 Türkiye’ye hala temsilci atamayan X’e yeni cezalar yolda Sırada bant daraltma kısıtlaması var Türkiye'ye hala temsilci atamayan X'e yeni cezalar yolda! Sırada bant daraltma kısıtlaması var
21:18 İsmailağa Cemaati’nin yeni lideri belli oldu İsmailağa Cemaati'nin yeni lideri belli oldu
20:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile önümüzdeki hafta bir araya geleceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile önümüzdeki hafta bir araya geleceğiz
00:44 Afrika’dan taşınan çöl tozu Yunanistan’da gökyüzünü turuncuya çevirdi Afrika'dan taşınan çöl tozu Yunanistan'da gökyüzünü turuncuya çevirdi
00:02 Emre Belözoğlu, eleştirilere daha fazla dayanamadı: Hiçbir karşılığı olmayan lağım çukuru Emre Belözoğlu, eleştirilere daha fazla dayanamadı: Hiçbir karşılığı olmayan lağım çukuru
23:35 Serdar Topraktepe açıkladı Semih Kılıçsoy, Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı Serdar Topraktepe açıkladı! Semih Kılıçsoy, Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı?
23:11 Polis kulübü bastı 2 yıldız futbolcu, tecavüz suçlamasıyla gözaltına alındı Polis kulübü bastı! 2 yıldız futbolcu, tecavüz suçlamasıyla gözaltına alındı
22:04 Bakan Tunç: DEM Parti terörle arasına mesafe koyamazsa kapatma davası kaçınılmaz olur Bakan Tunç: DEM Parti terörle arasına mesafe koyamazsa kapatma davası kaçınılmaz olur
21:38 UEFA’dan EURO 2024 öncesi devrim niteliğinde karar UEFA'dan EURO 2024 öncesi devrim niteliğinde karar
20:38 Tartışmalı penaltıda neler konuşuldu İşte Sivasspor-Fenerbahçe maçının VAR kayıtları Tartışmalı penaltıda neler konuşuldu? İşte Sivasspor-Fenerbahçe maçının VAR kayıtları
17:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmailağa lideri Hasan Kılıç’ın cenaze törenine katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmailağa lideri Hasan Kılıç'ın cenaze törenine katıldı
16:27 Özgür Özel: Cumhurbaşkanıyla önümüzdeki hafta görüşmeyi planlıyoruz Özgür Özel: Cumhurbaşkanıyla önümüzdeki hafta görüşmeyi planlıyoruz
16:22 Vergi dairesinde rüşvet alan memurlar suçüstü yakalandı Vergi dairesinde rüşvet alan memurlar suçüstü yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2024 02:03:31. #1.12#
SON DAKİKA: 23 Nisan'da babalar ve kızları coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement