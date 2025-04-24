23 Nisan\'da Kayseri Milli Mücadele Müzesi\'ne Yoğun İlgi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Kayseri Büyükşehir Belediyesi Milli Mücadele Müzesi, tarihi mirası keşfetmek isteyen vatandaşlarla doldu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Milli Mücadele Müzesi'ne 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda yoğun ilgi gösterildi. Vatandaşlar, çocuklarıyla birlikte tarih bilincini pekiştirmek ve Kurtuluş Savaşı'nın kritik dönüm noktalarını daha yakından görmek amacıyla müzeyi ziyaret etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın öncülüğündeki projeyle, Milli Mücadele Müzesi yıl boyunca ziyaretçilerine açık olmaya devam ederken, özellikle milli bayramlarda tarihi farkındalığı artırmaya yönelik ziyaretler düzenleniyor. Müze, Kurtuluş Savaşı'nın önemli anlarına ışık tutan yeni eserlerle zenginleşerek, her geçen gün daha fazla ilgi görüyor.

Milli mücadelenin ruhunu hissettiler

Milli Mücadele Müzesi, 23 Nisan günü boyunca her yaştan ziyaretçiye kapılarını açarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecini anlatan tarihi belgeler, objeler ve canlandırmalarla unutulmaz bir deneyim sundu. Başta çocuklar olmak üzere tüm ziyaretçiler, sadece geçmişi öğrenmekle kalmadı, aynı zamanda milli mücadelenin ruhunu hissederek tarihi süreci daha derinlemesine keşfetme fırsatına sahip oldu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, geçmişin izlerini geleceğe taşımak için tarihi değerlerine sahip çıkmaya devam ediyor. Pazartesi günleri dışında haftanın her günü 09.00 - 17.00 saatleri arasında ziyarete açık olan Milli Mücadele Müzesi, grup ziyaretleri için önceden randevu alınmasını öneriyor.

Milli Mücadele Müzesi, ziyaretçilerine, milli hafızayı canlandırarak ülkenin geçmişine olan bağlılıklarını pekiştirme fırsatı sunmaya devam ediyor. - KAYSERİ