250 bin öğrenci ve ailelerine müjde: Esenyurt\'un okul sorunu çözülecek

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Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, ilçedeki okul sorununu çözmek için Milli Eğitim Bakanlığı ile el ele verdi. Yarım kalan projeleri tamamlamak için çalışmaları hızlandıran Aksoy, yeni okul projeleri için de kolları sıvadı. Ocak ayında eğitim hayatına başlayacak 8 okuldan oluşan Esenyurt Eğitim Kampüsü ve yapımı devam eden 7 okul projesi ile ilçede derslik başına düşen öğrenci sayısı azaltılarak, çocukların nitelikli eğitim alması sağlanacak.

Esenyurt'ta yapımı durdurulan projeler, Belediye Başkan Vekili Can Aksoy'un girişimleriyle yeniden hayat bulurken, yeni okul projeleri de yatırım programına alındı. Yaklaşık 250 bin öğrencinin eğitim aldığı ilçeye, yakın zamanda 15 yeni okul daha kazandırılıyor. Müjdeyi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla duyuran Başkan Vekili Aksoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Esenyurt'a verdikleri güçlü desteklerden dolayı teşekkür etti. Aksoy, Orhangazi Mahallesi'nde Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapımını tamamladığı 8 okulun yanı sıra belediye tarafından MEB'e devredilen Ardıçlı Mahallesi'ndeki Beşli Lise Kampüsü projesinin de 2025 sonunda hizmete açılacağını söyledi. Başkan Vekili Aksoy, Mevlana Mahallesi'ne yapılacak 2 okulun da proje çalışmalarının başladığını duyurdu.

Bu kampüste 10 bin öğrenci eğitim alacak

Öğrencilerin derslik ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayacak Türkiye'nin en büyük lise kampüsü olan Esenyurt Eğitim Kampüsü, Ocak ayı içerisinde hizmete açılıyor. İlçedeki liseler bu kampüse taşınarak, boşalan okullar ilköğretim kurumlarına tahsis edilecek. Bakanlığın yaklaşık 68 bin 500 metrekarelik alana inşa ettiği projede 8 ayrı lise ve 320 derslik bulunuyor. 10 bin 200 öğrencinin eğitim alacağı kampüs içerisinde 5 Anadolu Lisesi, 1 Fen Lisesi, 1 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 1 İmam Hatip Lisesi, 1 Bilim ve Sanat Merkezi, 1 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi atölyesi, 1 kız yurdu, 1 erkek yurdu, ibadethane, 1 konferans salonu ve kütüphane, planetaryum, idari hizmet binası, derslikli anasınıfı, 88 laboratuvar, kapalı spor salonu, çim saha, halı saha, 5 adet standart basketbol sahası ve 2 mini basketbol sahası ve otopark yer alıyor.

Beşli Lise Kampüsü önümüzdeki yıl hizmete açılıyor

Bunun yanı sıra 2023 yılında temeli atılan ancak önceki yönetim tarafından faaliyetleri durdurulan Beşli Lise Kampüsü projesinin de yapımına yeniden başlandı. Ardıçlı Mahallesi'nde 25 bin metrekare alan üzerine inşa edilen ve beş farklı liseden oluşan projenin çalışmaları 7 aydır devam etmiyordu. Ekim 2024 tarihinde bitirilmesi planlanan kampüsün atıl bir durumda bırakıldığını öğrenen Başkan Vekili Aksoy, projenin kısa sürede tamamlanabilmesi için MEB'e devretti. Çalışmalara başlayan bakanlık, 3 bin 600 gencin eğitim alacağı beşli kampüsün 2025 yılı sonunda açılışını yapacak.

Mevlana Mahallesi'ne 2 okul daha yapılıyor

Mevlana Mahallesi'nde belediyeye ait 20 dönümlük arazinin 15 bin metrekarelik kısmı okul projesi için ayrıldı. Uzun süredir yer tahsis tartışmaları ile geciken proje için Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy harekete geçti. Aksoy'un çabalarıyla Milli Eğitim Bakanlığının yatırım programına alınan okulun projesi hazırlanıyor. - İSTANBUL