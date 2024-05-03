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28 yıl önce sevgisini, şimdi de böbreğini verdi

MUĞLA - Muğla'nın Menteşe ilçesinde Hatice Öztürk böbrek yetmezliği teşhisi sonrası, 28 yıl önce kendisine sevgisini veren eşi Mesut Öztürk, bu defa böbreğini verdi.

Hatice Öztürk'e böbrek yetmezliği teşhisi konulmasının ardından her geçen gün sağlığının kötüye gitmesi sonrası ya böbrek nakli, ya da yaşamının bundan sonraki bölümünü sık sık diyalize girerek sürdüreceği belirtildi. Eşi Mesut Öztürk iki böbreği de iflas eden eşine kendi böbreğinin birisini vermek istemişi üzerine iki defa İzmir Tepecik'te, son olarak Antalya Akdeniz Üniversitesinde yapılan testlerden sonra böreklerdeki doku uyuşması olumlu çıktı.

Doku uyuşmasının sonuçlanmasını ardından Hatice Öztürk'e eşi Mesut Öztürk'ün bir böbreği Muğla Eğitim ve Araştırma 17 Nisan'da nakil gerçekleşti. Ameliyat sonrası tamamen sağlığına kavuşan Hatice Öztürk önümüzdeki günlerde hastaneden taburcu edilecek.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 22'nci böbrek nakli

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Turhan Togan, "Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak 22'nci böbreğimizi takmış olduğumuz hastamızın ameliyatı gayet başarılı bir şekilde geçti. Bu sevinci, bu gururu hep birlikte ekip olarak yaşıyoruz. Emeği geçen cerrah hocalarımıza, anestezi ve Nefroloji ekibine, pataloji ekibine ve bu süreçte müdahil olan sağlık personeli arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak Muğla halkına bu hizmeti vermekten büyük onur ve gurur duyuyoruz. Hele ki böyle başarılı geçmiş, mutlu olmuş hastalarımızı buradan taburcu olarak görmek bizim için ayrı bir sevinç kaynağı" dedi.

"Organ nakli bekleyen hasta çok, bağış yok"

Böbrek naklini gerçekleştiren Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim üyesi Doç. Dr. Önder Özcan, "Muğla'da organ nakli başlayalı üç yıl oldu. Toplam nakil sayımız 22. 6'sı canlı verici, 16'sı kadavra. Yani bağışlardan gelen nakiller. Ülkemizde şu anda en büyük sorun kadavradan organ temini. Bu konuda Avrupa'da en son sıralardayız. Yani organ bağışı dediğimiz, hayat kurtarır dediğimiz, bizim istediğimiz, organ bağışında kadavra bağışını arttırırsak eğer bu bizim ülkemizin ve aynı zamanda kendi ilimizin başarısı. Bizim tek isteğimiz, biz burada ekip olarak her türlü şeye hazırız. Sadece bağış oranımızın artması gerekiyor. Çok organ bekleyen hastamız var. Özellikle böbrek, karaciğer, kalp, akciğer. Organ bekleyen hasta çok. Ama bağış organ sayısı düşük. Bu haberler belki bu bağış oranını armasını sağlar" dedi.

"Gözümün önünde eriyip gitmesine müsaade edemezdim"

28 yıllık eşine böbreğini veren ve organ naklinde görev alan tüm sağlık personeline teşekkür eden Mesut Öztürk, "28 yıllık eşim. Bir anda bir şey oluyor ve onun gözünüzün önünde eriyip gitmesine müsaade edemiyorsunuz. Onun için hayatı sevgi kurtaracak diyorum. Ben de bunun için eşime organımı verdim" dedi.

Eşi tarafından verilen böbrek nakli ile sağlığına kavuşan Hatice Öztürk, "Eşimi çok seviyorum. Bir organını bana verdi. Ona çok iyi bakacağım. Bu konuda söz veriyorum" dedi.