29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Trabzon\'da ve Iğdır\'da coşkuyla kutlandı

Haber: Esra Nur PERVAN

(TRABZON-IĞDIR)- Cumhuriyet'in 103. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Trabzon ve Iğdır'da kutlama programı düzenlendi.

Trabzon'da başlayan kutlamalar saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlarken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı mesajının okunmasıyla devam etti. Programa, rabzon Valisi Tahir Şahin, AK Parti Trabzon Milletvekili Yılmaz Büyükaydın, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Yavuz Aydın, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Veysel Yanık ve Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, YENİ Parti İl Başkanı Mustafa Bak, CHP Ortahisar İlçe Başkanı Necmi Aksu ile kamu kurumları, emniyet ve askeri erkanın temsilcileri ile çok sayıda yurttaş katıldı.

Törende konuşan Trabzon Valisi Tahir Şahin, "Tarih, milletlerin yalnızca yaşadıkları hadiselerle değil, o hadiseler karşısında sergiledikleri duruş ve ortaya koydukları mücadeleyle şekillenir. Aziz milletimiz de en çetin dönemlerinde dahi bağımsızlığından, hürriyetinden ve geleceğe dair ideallerinden vazgeçmeyerek tarihin akışına yön vermiştir. Cumhuriyetimizin ilanı, işte bu yüksek iradenin devlet hayatımızdaki en önemli tezahürlerinden biridir. Bugün, bu derin tarihi mirasın 103. yıl dönümünü gurur ve heyecanla idrak ediyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, milletimizin eşsiz cesareti ve fedakarlığıyla kazanılan İstiklal Harbi, bir askeri zaferden öte, milletimizin hür yaşama kararlılığının, birlik ve beraberlik ruhunun bütün dünyaya ilanıdır. Bu destansı mücadelenin ardından kurulan Türkiye Cumhuriyeti, binlerce yıllık medeniyet tecrübemizin ve hür yaşama karakterimizin çağdaş dünyadaki en kıymetli eserlerinden biri olmuştur" ifadelerini kullandı.

Iğdır'da düzenlenen kutlama programında, Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar, valilik makamında tebrikleri kabul etti. Ardından düzenlenmesi planlanan açık hava kutlama programı, olumsuz hava koşulları nedeniyle Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Programa il protokolü üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Programda konuşan Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar, "Biz, 103 yıllık bir Cumhuriyetin ve 2 bin 200 yıllık bir devlet geleneğinin milletiyiz. Tarihte var olduğu ilk günden itibaren bir tek gün bile bu aziz millet devletsiz ve bayraksız kalmamıştır, kalmayacaktır. Çanakkale'de, Anafartalar'da, Sakarya'da, Dumlupınar'da şehit olduk, gazi olduk. Gencimiz yaşlımız cephelere gitti. Kadınlarımız bebeklerinin üzerinden battaniyesini alıp cepheye taşıdığı mermilerin üstüne örttü. Çünkü şunu biliyorduk: Ezansız ve bayraksız bir yer, sadece topraktır, vatan değildir. Biz vatansız olamayız, vatansız yaşayamayız" ifadelerini kullandı.