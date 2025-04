3. Badem Çiçeği Festivali Başladı

Haber: İshak KARA

(VAN) - Van Valiliği öncülüğünde Akdamar Adası'nda çok sayıda kurumun desteği ile organize edilen ve 2 gün sürecek Badem Çiçeği Festivali başladı. Festivalin ilk gününe katılan vatandaşlar, Van'ın tanıtımı için festivalin çok önemli olduğunu ve Akdamar Adası'nın doğal güzelliğinden çok etkilendiklerini ifade etti.

Van Gölü'nde bulunan ve badem çiçeklerinin açmasıyla pembe ve beyaza bürünen Akdamar Adası'nda 3'üncü Badem Çiçeği Festivali başladı. Festival kapsamında düzenlenen foto safari için adaya gelen yüzlerce fotoğrafsever, ada ve üzerindeki tarihi mekanların fotoğraflarını çekti.

Gevaş ilçesi Akdamar Adasında 2 gün sürecek olan Badem Çiçeği festivali açılış törenine Van Vali Yardımcısı İbrahim Gültekin, Kültür ve Turizm İl Müdürü Abdurrahman Şahin, Gevaş Kaymakamı Bayram Yıldız, Van Ticaret sanayi odası YK üyesi Mahmut Köroğlu, Van Otelciler ve Turizmciler Derneği (VANOTED) Çetin Demirhan, Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES), Van Gölü Havzası Turizm Derneği (VAHATUDER), Elite Wrold, Dedeman ve TARIRIA yetkilileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Festivalin açılışında konuşan Kültür ve Turizm İl Müdürü Abdurrahman Şahin, "Van Gölü'nün eşsiz güzelliğiyle çevrelenen Akdamar Adası'nda bu bahar gününde 3. Badem Çiçeği Festivali'nin açılışını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Akamadar Adası tarihi, mimarisi ve doğal güzelliği ile ülkemizin en önemli destinasyon noktalarından biri. Akdamar Adası baharın müjdecisi olan badem çiçekleriyle buluştuğunda ise adeta büyüleyici bir tabloya dönüşüyor" dedi.

"Akdamar adası dünyaya bir görsel şölen sunuyor"

Gevaş Kaymakamı Bayram Yıldız ise şunları söyledi:

"Van'ımızın turizminde önemli bir yere sahip olan ve her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Akdamar Adası, her mevsim bir başka güzeldir. İşte bugün de valiliğimizin öncülüğünde organize edilen Akdamar Adası Badem Çiçeği Festivali'nin 3. olan bu güzelliklerden birine şahitlik ediyoruz. Anadolu'da ilk açan bademlerin coğrafyamızda olması ve bu eşsiz güzelliği birlikte takip etmemiz ayrıca önem arz etmektedir. Van'ımız her şeyiyle farklı olan coğrafyası, farklılıklarıyla ön plan çıkmaktadır. Bin 750 metre yükseklikte erken bir baharın ilk aylarında çiçek açan bademlerin insanın kültürel dünyamızda önemli bir yeri, bu festivali Akdamar Adası'nda gerçekleştirilecek olmasının da ayrı bir önemi vardır. Akdamar Adası bilindiği üzere dünyaca ünlü bir ada, o adada da badem çiçekleri yılın belli bir dönemlerinde sıcaklığıyla, renkleriyle dünyaya bir görsel şölen sunuyor."

Vali Yardımcısı İbrahim Gültekin, "Festivaller şehirlerin doğal güzelliklerini, tarihi ve kültürel zenginliklerini, gastronomisini tanıtma ve sürdürebilme anlamında en güzel etkinlikleridir. Dünyada eşine çok az rastlanacak bir ortamda, dört tarafı karlı dağlarla çevrili, maviliğin ortasında, pembe ve beyaz renklerin içinde, bin yıllık bir tarihin önünde hep bir arada bu etkinliği bugün burada gerçekleştiriyoruz" dedi.

"Van'ımızın daha ileri daha güzel yerlere gelmesi için önemli"

Van Gölü aktivisti Tuğba Beyhan, " Tatvan'dan katılıyorum. Çok yoğun bir misafir ağırlıyor adamız. İlimizden ve ilçelerimizden farklı yerlerden bir sürü insan şu an adamızda. Çok güzel bademler açmış, çiçekler açmış, cennet kokuyor resmen. Akdamar Adası mükemmel bir görüntüye ev sahipliği yapıyor. Van Valiliği ve organize eden herkese çok ama çok teşekkür ediyorum" dedi.

Bursa'dan gelen Ayça Demirbaş, "Bursa'da yaşıyorum. Tayinle geldim. Adaya 2. defa gelişim. 4 sene önce de gelmiştim. Şimdi ikinciye geliyorum. Güzel çok güzel ağaçlar falan. tarihi yapı olarak beğendim" derken; Bingöl'den gelen genç ise "Ada çok çok mükemmel güzelliğe sahip bir ada, geldiğime çok mutlu oldum. Ben Diyarbakırlıyım. Bingöl Üniversitesi'nden geliyorum. Adaya ilk defa geldim. Ada mükemmel. Tekneyle buraya gelmek güzeldi. Yani çok güzel fotoğraflar çektik. Çok memnun kaldık" ifadelerini kullandı.

Rojhat Sarsılmaz, "Çok güzel gidiyor. Herkes burada yeni kişilerle tanışıyoruz. Ben Bitlis Tatvan'dan geldim. Akdamar Adası'na ilk defa geliyorum. Ada çok güzel çok güzel geçiyor" dedi. Sezer Aksu, "Van'ın güzelliklerini İşte kendinizde görüyorsunuz. Bu Van Festivali'ne biz ilk defa katılıyoruz. Bu tür festivaller Van'ımızın tanıtılması, Van'ımızın daha ileri daha güzel yerlere gelmesi için çok önemli etken, faktörler diyelim. İnşallah devamı gelir. Halkımızla hep böyle güzellikler içinde böyle şu manzara karşısında güzel günlerde tekrar karşılaşırız" ifadelerini kullandı.

"Van adına, ülkem adına gurur verici"

Sakarya'dan gelen vatandaş ise"Adaya ilk defa geldik, iyi ki geldik. Çok güzel bulduk. Kızım buraya öğretmen olarak atandı. Sakarya Adapazarılıyım. İlk defa geliyoruz. Çok beğendik. Festival süper gidiyor" dedi. Birgül Ünsal ise "Muhteşem cennetten bir köşeye geldim. Böyle etkinliklerin olması Van adına, ülkem adına gurur verici. 6 bin yıldır kutsal sayılan bir ağaç. Hikayelere, efsanelere konu olmuş bir ağaç. Neyi temsil ediyor? Aşkı, zerafeti yeniden doğuşu temsil ediyor. Bu ülkeye, bu şehre gerçekten bu ifadeler çok yakışıyor. Bu etkinliklerin daha fazla yayılması, daha fazla insana duyurulması için Tariria olarak gece gündüz çalışıyoruz" diye konuştu.

Hazal Yusufoğlu, "Gerçekten çok güzel, çok beğendim. Çok güzel bir etkinlik olmuş. Eğer tekrar da olursa yine tekrar geliriz. Çok beğendim. Daha önce gelmemiştim. Sadece uzaktan falan görmüştüm ama yani ilk defa bu kadar yakından gördüm İlk defa keşfediyoruz. Çok güzel. Van merkezden geldim. Vanlıyım. Ada çok güzel gerçekten herekes tavsiye ediyoruz" derken Feray Ateşçi, " Tuşba'dan geliyorum. Burayı da herkese tavsiye ederim. Çok güzel deniz manzarasıyla olsun, kalenin görünümüyle olsun. Buradaki hayvanları yeni keşfettik. İlk defa kurbağa eledik. Tavşanları gördük. Çok güzel. Tavsiye ederim" diye konuştu.