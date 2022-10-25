37 yıl boyunca Hakkari'de nöbet tutan Türkiye'nin ilk kadın güvenlik korucusu hayatını kaybetti - Son Dakika
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37 yıl boyunca Hakkari'de nöbet tutan Türkiye'nin ilk kadın güvenlik korucusu hayatını kaybetti

25.10.2022 11:20

37 yıl boyunca Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bayrak nöbeti tutan Türkiye'nin ilk kadın güvenlik korucusu olan Gülşen Öztepe, 80 yaşında yaşamını yitirdi.

Yüksekova ilçesinin Suüstü köyünde yaşayan ve Türkiye'nin ilk kadın güvenlik korucusu olan 80 yaşındaki Gülşen Öztepe ile eşi Seyit Tahir Öztepe, 37 yıldır evlerinin 150 metre ilerisindeki tepeye diktikleri Türk bayrağı için nöbet tutuyordu. Vatan sevgisi ve bayrağa olan saygısıyla tanınan Öztepe, tüm zorluklara karşı 37 yıldır evinin yanında bulunan ve ''Zirve Tepe'' olarak adlandırılan noktada dalgalanan Türk bayrağının nöbetini tuttu.

37 yıl boyunca bayrak nöbeti tutan Türkiye'nin ilk kadın güvenlik korucusu hayatını kaybetti

CENAZESİ NÖBET TUTTUĞU YERE DEFNEDİLDİ

Yaşlılığa bağlı farklı hastalıklara yakalanarak yatağa mahküm olan ve gün geçtikçe durumu ağırlaşan Öztepe, ailesi tarafından Ankara'ya tedavi için götürülmüştü. Ankara'da tüm müdahalelere rağmen yaşam savaşanı kaybeden Yüksekova getirilen Öztepe'nin cenazesi, 37 yıldır nöbet tuttuğu Türk bayrağının karşısında toprağa verildi.

''BUNUNLA GURUR DUYUYORUM''

Türkiye'nin ilk kadın güvenlik korucusu Gülşen Öztepe, 2021 yılında bir röportajda, Türkiye'de ilk koruculuk yapmış biri olduğunu ve bununla gurur duyduğunu söyleyerek, "O zaman gençtim, devletle birebir çalışıyorduk. Ben devletimi canımdan daha çok seviyorum. En zirve tepede Türk bayrağının dalgalanması bizim için bir şereftir. Bununla gurur duyuyoruz.

37 yıl boyunca bayrak nöbeti tutan Türkiye'nin ilk kadın güvenlik korucusu hayatını kaybetti

''MAKİNELİ SİLAHLARLA NÖBET TUTUYORDUM''

Bayrak bizim canımızdır, her şeyimizdir. Benle eşim tüm tehditlere rağmen bayrağımızı 37 senedir hiç vazgeçmeden dalgalandırıyoruz. Ben o dönem tim başkanıydım, tam 60 kurucunun başkanıydım. Ben makineli silahlarla nöbet tutuyordum. Ben saat 04.00'e kadar gözümü kırpmadan nöbet tutuyordum, yeter ki bizim askerlere zarar gelmesin diye. Biz sağ oldukça da bu bayrak ebediyen dalgalanacak" ifadelerini kullanmıştı.

37 yıl boyunca bayrak nöbeti tutan Türkiye'nin ilk kadın güvenlik korucusu hayatını kaybetti
Kaynak: İHA
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Son dakika haberi! TÜRKİYE'NİN İLK KADIN KORUCUSU GÜLŞEN ÖZTEPE, HAYATINI KAYBETTİ Son dakika haberi! TÜRKİYE'NİN İLK KADIN KORUCUSU GÜLŞEN ÖZTEPE, HAYATINI KAYBETTİ 37 yıl boyunca bayrak nöbeti tutan Türkiye'nin ilk kadın güvenlik korucusu hayatını kaybetti 37 yıl boyunca bayrak nöbeti tutan Türkiye'nin ilk kadın güvenlik korucusu hayatını kaybetti

Yüksekova, Türkiye, Hakkari, Gülşen, 3. Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 37 yıl boyunca Hakkari'de nöbet tutan Türkiye'nin ilk kadın güvenlik korucusu hayatını kaybetti - Son Dakika

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