Kocaeli Valiliği ÖNEM Projesiyle Dezavantajlı Çocuklara Ulaşıyor

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Kocaeli Valiliği tarafından dezavantajlı ve risk altındaki çocukların gönüllerine dokunmak, oluşabilecek riskleri önlemek amacıyla başlatılan "Özel Nedenlerin Engelleriyle Mücadele (ÖNEM) Projesi"nin galası gerçekleştirildi. ÖNEM Projesiyle 4 yılda 1 milyon 493 bin çocuğa dokunduklarını söyleyen Vali Seddar Yavuz, "Herhangi bir özel nedeni olan evladımızın elinde tutuyor, onun yanında olduğumuzu hissettirmek istiyoruz" dedi.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz tarafından dezavantajlı çocuklara yönelik başlatılan ÖNEM Projesi kapsamında gala programı düzenlendi. Programda konuşan Vali yavuz, projenin öneminden bahsetti. "Kaybedecek hiçbir evladımız yok" diyen Vali Yavuz, "Biz dünya üzerindeki şüphesiz en büyük milletlerden bir tanesiyiz. İmparatorluklar kurmuş, yaşamış, insanların etnik kökenine, inancına, mezhebine, meşrebine bakmamış, herkesi kucaklamış, evrensel mesajı olan milletiz. Biz sadece bizim gibi düşünen, bizim gibi yaşayanlar için de önceliğimiz olmadı, her bir insanı gönülden kucakladık ve kucaklamaya devam ediyoruz. Bunları elbette yapabilmek için önce evimize, kendimize dönmemiz gerekir. Özellikle sanayi toplumunun getirmiş olduğu değişiklikler sadece üretim biçimini değiştirmemiş sosyal, ekonomik, kültürel her alanda önemli etkiler bırakmıştır. Sanayi devrimini ıskalayan ecdadımız maalesef yüzyıllarca süren acı ve gözyaşıyla yüzleşmemizle sonuçlanacak üzüntüleri hep beraber yaşadık ve bunların üzüntüsünün hala yaşamaya devam ediyoruz. İşte tam da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkma gayreti de bilim, sanayi ve teknoloji yolculuğudur" dedi.

"Herhangi bir özel nedeni olan evladımızın elinde tutuyor, onun yanında olduğumuzu hissettirmek istiyoruz"

Çocukların birçok risk faktörüyle karşı karşıya kaldıklarını belirten Vali Yavuz, "İşte tam da Önem Projesi sevgi, ilgi ve şefkat yoksunluğu, veya parçalanmış aileler, aileden bir tanesinin cezaevinde bulunması, madde kullanımı gibi durumlarda ortaya çıkıyor. Çoğaltabileceğimiz birçok sebep var. Herhangi bir özel nedeni olan evladımızın elinde tutuyor, onun yanında olduğumuzu hissettirmek istiyoruz. Psikolojik ve sportif faaliyetlerle onlara özgüven kazandırmak ve karşılaştıkları sorunlar karşısında kaçan, yan yol arayan değil, sorunun üstüne giden, çözebilen, çözmek için gayret gösteren dirençli birey oluşturmak istiyoruz. İşte tam da yaptığımız projenin hedefi ve amacı budur. Giderek bağımlılık arttı. Sadece uyuşturucu olarak düşünmeyin. Dijital bağımlılık ve diğer bağımlılıkların hızla yayıldı. Ülkemiz geçmişte transit ülke olarak tanımlanırken artık bağımlılıkta, uyuşturucuda hedef ülke haline gelmiştir. Özellikle Batılılar, sentetik uyuşturucular aracılığıyla maalesef ucuz ve kolay erişilebilir hale getirmiştir. Bunun getirdiği birtakım sorunlarla karşılaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Hayata kazandırmak istiyoruz"

Vali Seddar Yavuz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Çocuklarınızın elinden sımsıkı tutun. İşte tam da yapmamız gereken evlatlarımızı sevgiyle ve şefkatle sarmak, onların kimin arkadaşlık ettiğini, ne yaptığı merak etmekten geçiyor. İnsanlar sadece çocuklarını doğurarak annelik ve babalık vazifesi yapmış olmazlar. Ekonomik imkan ve fırsatlar vermiş olmakla da iyi anne ve ebeveyn olunamaz. Nitekim sevginin ve şefkatin yerine konabilecek ikinci değeri ben 57 yaşındayım bulamadım. 35 yıllık milletimize hizmet yolculuğunda en büyük eksikliğim sevgi ve şefkat yoksunluğu insanların davranışları ve eylemleri olmuştur. O yüzden bu eksikliği mutlaka toplum olarak ilerleyin. Biz çocukları sadece ailelerinin çocukları olarak değil, aziz Türk milletinin çocukları olarak görüyoruz. Dolayısıyla sadece kendi çocuklarımızdan değil ülkemizin her bir çocuğundan sorumlu hissediyoruz. Nitekim öğretimin sadece yetmediğini hep beraber görüyoruz. Koca koca üniversitelerden mezun olanların teşekkür etme, özür dileme sorunu varsa demek ki eksik bıraktığınız bir şey var demektir. O yüzden biz eğitim, eğitim, eğitim diyoruz. Eğitimden kasıt insan davranışlarındaki olumlu değişiklik olarak tanımlıyoruz. Yoksa çok bilgisi olan ama birliğiyle amel etmeyen, bildiğinin tam tersini yapan bir anlayışı reddediyoruz. O yüzden de şu anda 'Eksikliğimiz nedir?' dersek hepimizin hedefi çocuklarımızın üniversite sınavından en yüksek puan almasıdır. Çocuklarımız yarıştırmak, sürekli yarıştırmak. Çocuklarımızın davranışlarına hayata hazırlıklarına dair yeterince kaygımız ve endişemiz bulunmuyor. Ama bilin ki özgüveni eksik, sorun çözme becerisi kazandırılmamış sosyalleşmemiş bireylerin akademik başarıları çoğunlukla yarıda kalır. İş hayatında başarılı olamaz. Biz o yüzden akademik başarıyla hayat başarısını eşleştirmek istiyoruz. O yüzden de evlatlarımızı her alanda nitelikli ve kendine özgüven duyan gençler olarak yetiştirmek ve hayata kazandırmak istiyoruz"

"21 bin 512 hami sayısına ulaştık"

ÖNEM Projesiyle 4 yılda 1 milyon 493 bin 1 çocuğa dokunduklarını söyleyen Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Biz sadece özel nedeni olan evlatlarımızla ilgilenmiyor, diğer evlatlarımızla kaynaştırma faaliyetleri yürütüyoruz. Dolayısıyla evlatlarımızın kendisini herhangi bir eksiklik hissetmeden diğer arkadaşlarıyla beraber etkinlikler düzenliyoruz. Bizim en önemli hususlarımızdan bir tanesi medeniyet yolculuğudur. 'Biz kimiz? Ben kimim? Nereden geliyorum ve nereden gidiyorum?' sorularını da doğru sormaktır. O yüzden bu proje sadece spor yaptıran, resim çizdiren, dramalarda rol alan gençler değil aynı zamanda Türk kültür ve medeniyetini, yakın tarihimizi, değerlerimizi öğretmektir. O yüzden evlatlarımız, şehit ailelerimizle buluşuyor, kahraman gazilerimizin, kahramanlıklarını dinliyor, yaşlılarımızın elini öpüyor ve onlarla vakit geçiriyor. Dolayısıyla hayata tam gaz hazırlanıyoruz. Sadece bu yıl içerisinde hedef durumumuzda 19 bin 344 öğrencimiz bulunuyor. Tamamen teknik arkadaşlarımızın özel raporlarıyla gençlerimizi belirliyoruz. Yaklaşık 265 bin 794 evladımız bu sene programlara katıldı. Bu sene içerisinde 5 bin 653 olmak üzere toplam 21 bin 512 hami sayısına ulaştık. Öncelikle bizimle bu yolculuğa çıkan, destek veren, katkı sunan başta eğitim camiamızın her bir ferdine ve destek veren, katkı sunanlara teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"ÖNEM Projesi dezavantajlı görünen çocuklarımıza umut kapısı olmuştur"

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen ise "Valimizin 2009 yılında uygulamaya koyduğu her durakta kendisini yenileyen, iyilik ve sevgi temelli önemli yolculuğa 2020 yılında dahil olduk. Sevgi, merhamet ve ilgi yoksunu yavrularımıza el uzatmanın, destek olmanın, düzenli ve sistemli yollarına sahip olduk. Hedef grubu öğrencilerimizle, sınıftaki diğer öğrencilerimizi, zihnimizdeki gelişim planından habersiz sevgi ve şefkat ikliminin içerisine bıraktık. Özel nedenlerin engelleriyle mücadele yani 'ÖNEM Projesi' dezavantajlı görünen çocuklarımıza umut kapısı olmuştur. Öğretmenlerimizin, okul yöneticilerimizin ve her meslek grubundan el uzatan hamilerimizin aşk ve heyecanları ikinci yüzyıla umut ve gelecek aşılıyor. Bu kutlu projeye katkı sunan, emek veren öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Varlıklarıyla ve imkanlarıyla güç veren hamilerimize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Programa çok sayıda davetli katıldı

Konuşmaların ardından çocukların gösterisi ilgiyle izlendi. Ayrıca ilçe hamilerine sertifikaları verildi. Vali Seddar Yavuz'un eşi Selda Yavuz ile birlikte katıldığı programda; Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Murat Bozkurt, Kocaeli Adalet Komisyonu Başkanı Muhiddin Paça, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, Kocaeli Barosu Başkan Vekili Kadir Caner Karakadılar, kaymakamlar, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hasan Aydınlık, belediye başkanları, ilçe milli eğitim müdürleri, okul idarecileri ve öğretmenler de hazır bulundu. - KOCAELİ