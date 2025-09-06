Yarım asırdır garajda saklıyordu: 725 bin liraya sattı, görenler gözlerine inanamadı - Son Dakika
Yarım asırdır garajda saklıyordu: 725 bin liraya sattı, görenler gözlerine inanamadı

06.09.2025 11:28  Güncelleme: 14:20
Karabük'ün Yenice ilçesinde 44 yıldır garajda saklanan, sadece 23 bin kilometredeki Fiat lisanslı Zastava 1100 modeli otomobil 15 bin euroya (Yaklaşık 725 bin TL) satıldı. 1981'de Türkiye'ye getirilen ve orijinalliğini koruyan araç, bakımının ardından yurt içi ve yurt dışındaki fuarlarda sergilenecek.

Karabük'ün Yenice ilçesinde, tam 44 yıldır bir garajda muhafaza edilen Fiat lisanslı Zastava 1100 model otomobil, 15 bin euroya el değiştirirken bakımının ardından fuarlarda sergilenecek.

ALACAKLARINA SAYDILAR

Almanya'da yaşayan Abidin Bostancı'nın babası Hüseyin Bostancı 1980'li yıllarda, çalıştığı yerden alacaklarına karşı Fiat lisanslı Zastava 1100 model otomobili satın aldı. Dönemin Yugoslavya'sında polis aracı olarak kullanılan Zastava 1100, Bostancı tarafından 1981 yılında memleketi Yenice ilçesine bağlı Şirinköy köyüne getirildikten sonra birkaç kez kullanılıp garaja çekildi.

YARIM ASIRDIR GARAJDA

Üzerine branda çekilen araç yaklaşık yarım asırdır kapalı garajda özenle korundu. Yalnızca 23 bin kilometrede olan bu Zastava 1100, yıllar içinde hiçbir modifikasyona uğramadan tamamen orijinal haliyle günümüze ulaşmayı başardı. Boyası, döşemeleri, motoru ve iç aksamı ilk günkü gibi, adeta bir zamana meydan okuyor.

"BURADA 1-2 DEFA KULLANILDI"

Uzun süreli koruma sayesinde çürümeye, paslanmaya ve deformasyona uğramayan araç, 15 bin euro bedelle yeni sahibine satıldı. Aracın Türkiye'ye 1981 yılında geldiğini belirten Abidin Bostancı, "Almanya'dan geldiği gibi garaja girdi. Burada 1-2 defa kullanıldı, ondan sonra hep garajda kaldı. 44 yıldır garajda duruyor ama tertemiz duruyor. Çok sağlamdır" dedi.

O DÖNEM POLİS ARACI OLARAK KULLANILIYORMUŞ

Bostancı, aracın Türkiye'de tek, Avrupa'da da bulunmadığını söyledi. Yugoslav arabası olan Zastava 1100'ün o dönemlerde polis aracı olarak kullanıldığını hatırlatan Bostancı, aracı babasının araç fabrikasında çalışırken, alacağına karşılık satın aldığını ifade etti. Aracın yeni sahibi Muhammet Kaya ise, 4 yıldır aracı almak için girişimlerde bulunduğunu ve 15 bin avro bedelle aracı satın aldığını kaydetti.

"HEDEFİMİZİ YURT DIŞINDA FUARLARA ÇIKARMAK"

Zastava 1100'ün hem yurtiçi hem de yurtdışı fuarlarında sergileneceğinin altını çizen Kaya, "Şu an görünen masraf en az 5 bin Euro. Ondan sonra iki-üç fuar için söz aldık. İnşallah muayeneye gittikten sonra İstanbul'daki fuara girecek. Hedefimiz aracı yurt dışındaki fuarlara çıkarmak. Oradan sonra da hatıra olarak, tezgahımızda duracak" diye konuştu.

"BU KADAR ORİJİNAL OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORDUM"

"Araç beklediğimiz gibi, bozulmamış" diyen Kaya, "Bu kadar orijinal olduğunu ben de düşünmüyordum. Tamamen orijinal. Kromları hiç bozulmamış, hiçbir yıpranma yok. O gün nasıl konulduysa bugün de aynı şekilde. Şimdi İstanbul Esenyurt'taki Fiat bayisine gidecek, orada tamir olacak. Sonra Kapaklı'ya geçecek. Kapaklı'daki firmamızda koruyacağız. Oradan da fuarlara götüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

