5. Esenler Öykü Günleri 'Direniş: Gazze' Temasıyla Başladı - Son Dakika
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5. Esenler Öykü Günleri 'Direniş: Gazze' Temasıyla Başladı

5. Esenler Öykü Günleri \'Direniş: Gazze\' Temasıyla Başladı

Esenler Belediyesi'nin düzenlediği 5. Esenler Öykü Günleri, 'Direniş: Gazze' temasıyla Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde başladı. İlk oturum 'Dünden Bugüne Türk Öyküsünde Direniş' başlığıyla yapıldı. Program 11-13 Nisan tarihleri arasında devam edecek.

11.04.2025 18:30  Güncelleme: 18:34
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Esenler Belediyesi tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen "Direniş: Gazze" temasıyla 5. Esenler Öykü Günleri başladı. İlk oturum, "Dünden Bugüne Türk Öyküsünde Direniş" başlığıyla yapıldı.

Esenler Belediyesi tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen "Direniş: Gazze" temasıyla Esenler Öykü Günleri Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde başladı. Program 11-13 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek. 6 oturumdan oluşan 5. Esenler Öykü Günleri'nin ilk oturumu, "Dünden Bugüne Türk Öyküsünde Direniş" başlığıyla yapıldı. Program, Filistin direnişine dikkat çekmek ve bu önemli mücadeleyi edebiyat aracılığıyla gündeme taşımak amacıyla bu yıl "Direniş: Gazze" temasıyla düzenleniyor. Programın ilk oturumdaki onur konukları ise yazarlar Yıldız Ramazanoğlu ve Cemal Şakar oldu. Program neticesinde bu akşam 20.00'da "Şahitler" isimli tiyatro oyunu, yarın akşam 20.00'da ise "200 Metre" adlı filmini meraklılarıyla buluşturacak. Film, İsrail'de oturum izni olmayan babanın Batı Şeria'daki utanç duvarının diğer tarafına taşınan ailesiyle yeniden buluşma çabasını konu alıyor. Programın kapanışında ise 3 kıtada konser veren Bosnalı sanatçı Lejla Jusic sahne alacak. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 5. Esenler Öykü Günleri 'Direniş: Gazze' Temasıyla Başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 5. Esenler Öykü Günleri 'Direniş: Gazze' Temasıyla Başladı - Son Dakika
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